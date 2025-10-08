РУС
Почти 8 тысяч солдат погибли на прошлой неделе в войне РФ против Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что только за прошедшую неделю в войне России против Украины погибло 7812 военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.

Во время выступления Трамп выразил обеспокоенность масштабом потерь и назвал ситуацию "безумием".

"Вы знаете, происходят события в отношении России, Украины. Это то, что на прошлой неделе, Марк, погибло 7 812 человек. Солдаты. В основном солдаты. Но 7000 - более 7000 - почти 8000 солдат погибли. Это безумие", - сказал Трамп.

Он также отметил, что ожидал более быстрого завершения войны и выразил разочарование президентом РФ.

"Я думал, что это будет одно из самых простых решений. Я очень хорошо лажу с Путиным. И я очень разочарован в нем, потому что думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем Ближний Восток", - добавил Трамп.

Ранее президент США заявил, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.

Трамп также отметил, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Газе и установления мира на Ближнем Востоке.

Топ комментарии
+20
Божевілля примушувати власних солдатів стелити червону доріжку перед маньяком, упирем та шизофреніком.
08.10.2025 02:40 Ответить
+14
Дід так 5 років проїде на цій відмазці
08.10.2025 01:28 Ответить
+8
..я дуже розочарований Спірідоновим...
наша пісня хороша, починай спочатку
08.10.2025 01:35 Ответить
Хіба на тамагочі сподіватись не варто бо в такому випадку ще більше кацапів помре і Трампу їх мабуть дуже жалько тих мальчікав в трусіках з свиногорії
08.10.2025 01:27 Ответить
нарешті війна кацапії проти України

а не якийсь там "конфлікт в Україні"
08.10.2025 08:25 Ответить
Дід так 5 років проїде на цій відмазці
08.10.2025 01:28 Ответить
Ні, не проїде, у нього лише 4 роки.
08.10.2025 01:41 Ответить
Вже три.
08.10.2025 01:59 Ответить
Може здохне раніше.
08.10.2025 02:41 Ответить
..я дуже розочарований Спірідоновим...
наша пісня хороша, починай спочатку
08.10.2025 01:35 Ответить
Добре що хоча б визнав масштаб проблеми і помилковість початкового підходу до її вирішення.
08.10.2025 01:54 Ответить
тільки після того, як обісрався , облизуючи террориста №1 , гіршого за Усаму бен Ладєна
08.10.2025 05:23 Ответить
Тимчасово визнав, але після чергової розмови з другом валодьей може змінити свою думку на протилежну. Він перетворився на банальний флюгер.
08.10.2025 08:04 Ответить
Божевілля примушувати власних солдатів стелити червону доріжку перед маньяком, упирем та шизофреніком.
08.10.2025 02:40 Ответить
Як би він був президентом, а не куколдом-баригою, такої ×ерні не було б.
08.10.2025 02:43 Ответить
Думаю, що Трамп все таки переживає за нас, українців. Ми ж не знаєм , які в нас втрати, але вони можуть бути менші ніж в орків. Надіємось, що він прозріє, і буде більше схильний, щоб дати більше зброї, не дивлячись на нашу владу.
08.10.2025 04:09 Ответить
цє не влада , а банда зрадників , мародерів на крові , кротів і гнид , Трамп маючи , компромат на всі їх грязні оборудки , використовує зейла в своїх інтересах , які полягають в співпраці з рашистами
08.10.2025 05:27 Ответить
"Трамп маючи , компромат..."

Та ну... Той компромат ніщо, в порівнянні з тим компроматом, який є у пуйла на трампона (про Зе я вже мовчу). В цьому протистоянні перемагає сильніший компромат. Чи Ви думаєте, що друге пришестя трампона, на президенство, сталося без допомоги пуйла, що в США спрацювали не ті самі технології обдурювання "мудрого наріду", що і в Україні?
08.10.2025 07:33 Ответить
У цапстані солдатів немає.
Є бандитсько-терористичні угрупування,які незаконно знаходяться на території України
08.10.2025 05:28 Ответить
Путінська шавка ставить на один рівень жертву і агресора.Хвалиться своєю "дружбою" з маньяком.Це все,що треба знати про нього.
08.10.2025 06:30 Ответить
Америка ще ніколи не була такою слабкою, невиразною і безвідповідальною.
Не думаю, що Трамп і його оточення цього не розуміють. Просто за наживою статків і тим як легко це вдається, вони потонули у власному нахабстві.
Дивно те, що в США не тільки ж є Трамп, мага, республіканці, але нікого особливо нечутно, ніхто особливо пручається щанепаду країни і демократії в ній. Де демократи? Вони здавалися такими сильними, а зараз наче їх не існує. Не чую від них жодного слова підтримки України.
І взагалі світ звик просто споглядати на таку страшну біду в Україні. Цинізм досяг найвищої відмітки.
Про Сі мовчу. Бо він і є той дав старт цій війні, використовуючі хворого на голову садиста та маніяка путіна в своїх цілях - самоствердження і підкорення Європи.
08.10.2025 07:11 Ответить
Трапм.в БД для цього самий слушний момент. Балабол і алчна людина у владі в США для Сі подарунок долі.
08.10.2025 07:13 Ответить
От якби Трамп був президентом, не жував соплі а притис кацапетівку справжніми санкціями та надав українцям реальну та своєчасну допомогу, то вже давно ху#ло б просило про перемир'я та переговори. Але Трамп не президент, а схиблений на гольфі дідусь, якому вже давно байдуже все на світі окрім себе коханого.
08.10.2025 08:01 Ответить
Це не президент - це підрахуйчик якийсь, кожного разу веде перелік втрат і сумує, що це не дуже добре. С@ка, підбери вже яйця з підлги і зроби щось як президент колись могутньої держави!!!
08.10.2025 08:51 Ответить
і тут, діду, вся країна з тобою згодна
мало
божевільно мало
08.10.2025 09:15 Ответить
 
 