Почти 8 тысяч солдат погибли на прошлой неделе в войне РФ против Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что только за прошедшую неделю в войне России против Украины погибло 7812 военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.

Во время выступления Трамп выразил обеспокоенность масштабом потерь и назвал ситуацию "безумием".

"Вы знаете, происходят события в отношении России, Украины. Это то, что на прошлой неделе, Марк, погибло 7 812 человек. Солдаты. В основном солдаты. Но 7000 - более 7000 - почти 8000 солдат погибли. Это безумие", - сказал Трамп.

Он также отметил, что ожидал более быстрого завершения войны и выразил разочарование президентом РФ.

"Я думал, что это будет одно из самых простых решений. Я очень хорошо лажу с Путиным. И я очень разочарован в нем, потому что думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем Ближний Восток", - добавил Трамп.

Ранее президент США заявил, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.

Трамп также отметил, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Газе и установления мира на Ближнем Востоке.

