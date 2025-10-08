Почти 8 тысяч солдат погибли на прошлой неделе в войне РФ против Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что только за прошедшую неделю в войне России против Украины погибло 7812 военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.
Во время выступления Трамп выразил обеспокоенность масштабом потерь и назвал ситуацию "безумием".
"Вы знаете, происходят события в отношении России, Украины. Это то, что на прошлой неделе, Марк, погибло 7 812 человек. Солдаты. В основном солдаты. Но 7000 - более 7000 - почти 8000 солдат погибли. Это безумие", - сказал Трамп.
Он также отметил, что ожидал более быстрого завершения войны и выразил разочарование президентом РФ.
"Я думал, что это будет одно из самых простых решений. Я очень хорошо лажу с Путиным. И я очень разочарован в нем, потому что думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем Ближний Восток", - добавил Трамп.
Ранее президент США заявил, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.
Трамп также отметил, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Газе и установления мира на Ближнем Востоке.
а не якийсь там "конфлікт в Україні"
наша пісня хороша, починай спочатку
Та ну... Той компромат ніщо, в порівнянні з тим компроматом, який є у пуйла на трампона (про Зе я вже мовчу). В цьому протистоянні перемагає сильніший компромат. Чи Ви думаєте, що друге пришестя трампона, на президенство, сталося без допомоги пуйла, що в США спрацювали не ті самі технології обдурювання "мудрого наріду", що і в Україні?
Є бандитсько-терористичні угрупування,які незаконно знаходяться на території України
Не думаю, що Трамп і його оточення цього не розуміють. Просто за наживою статків і тим як легко це вдається, вони потонули у власному нахабстві.
Дивно те, що в США не тільки ж є Трамп, мага, республіканці, але нікого особливо нечутно, ніхто особливо пручається щанепаду країни і демократії в ній. Де демократи? Вони здавалися такими сильними, а зараз наче їх не існує. Не чую від них жодного слова підтримки України.
І взагалі світ звик просто споглядати на таку страшну біду в Україні. Цинізм досяг найвищої відмітки.
Про Сі мовчу. Бо він і є той дав старт цій війні, використовуючі хворого на голову садиста та маніяка путіна в своїх цілях - самоствердження і підкорення Європи.
мало
божевільно мало