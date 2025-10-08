Майже 8 тисяч солдатів загинули минулого тижня у війні РФ проти України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у вівторок.

Під час виступу Трамп висловив занепокоєння масштабом втрат і назвав ситуацію "божевіллям".

"Ви знаєте, відбуваються події щодо Росії, України. Це те, що минулого тижня, Марку, загинуло 7 812 людей. Солдати. Здебільшого солдати. Але 7000 - більше 7000 - майже 8000 солдатів загинули. Це божевілля", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що очікував швидшого завершення війни і висловив розчарування президентом РФ.

"Я думав, що це буде одне з найпростіших рішень. Я дуже добре ладнаю з Путіним. І я дуже розчарований у ньому, бо думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, складніше, ніж Близький Схід", - додав Трамп.

Раніше президент США заявив, що врегулювати війну Росії проти України може бути складніше, ніж домогтися миру на Близькому Сході.

Трамп також зазначив, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з метою припинення війни в Газі та встановлення миру на Близькому Сході.

