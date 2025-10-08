УКР
Майже 8 тисяч солдатів загинули минулого тижня у війні РФ проти України, - Трамп

Трапм про війну в Україні: минулого тижня загинули майже 8 тисяч солдатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у вівторок.

Під час виступу Трамп висловив занепокоєння масштабом втрат і назвав ситуацію "божевіллям".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа занепокоєна щодо контролю використання Tomahawk Україною у разі їх надання, - Axios

"Ви знаєте, відбуваються події щодо Росії, України. Це те, що минулого тижня, Марку, загинуло 7 812 людей. Солдати. Здебільшого солдати. Але 7000 - більше 7000 - майже 8000 солдатів загинули. Це божевілля", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що очікував швидшого завершення війни і висловив розчарування президентом РФ.

"Я думав, що це буде одне з найпростіших рішень. Я дуже добре ладнаю з Путіним. І я дуже розчарований у ньому, бо думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, складніше, ніж Близький Схід", - додав Трамп.

Читайте: Трамп не відмовився від своїх прагнень про захоплення Гренландії, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Раніше президент США заявив, що врегулювати війну Росії проти України може бути складніше, ніж домогтися миру на Близькому Сході. 

Трамп також зазначив, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з метою припинення війни в Газі та встановлення миру на Близькому Сході.

путін володимир (24885) військовослужбовці (4955) Трамп Дональд (7284) війна в Україні (6483)
Хіба на тамагочі сподіватись не варто бо в такому випадку ще більше кацапів помре і Трампу їх мабуть дуже жалько тих мальчікав в трусіках з свиногорії
показати весь коментар
08.10.2025 01:27 Відповісти
Дід так 5 років проїде на цій відмазці
показати весь коментар
08.10.2025 01:28 Відповісти
Ні, не проїде, у нього лише 4 роки.
показати весь коментар
08.10.2025 01:41 Відповісти
Вже три.
показати весь коментар
08.10.2025 01:59 Відповісти
Може здохне раніше.
показати весь коментар
08.10.2025 02:41 Відповісти
..я дуже розочарований Спірідоновим...
наша пісня хороша, починай спочатку
показати весь коментар
08.10.2025 01:35 Відповісти
Добре що хоча б визнав масштаб проблеми і помилковість початкового підходу до її вирішення.
показати весь коментар
08.10.2025 01:54 Відповісти
Божевілля примушувати власних солдатів стелити червону доріжку перед маньяком, упирем та шизофреніком.
показати весь коментар
08.10.2025 02:40 Відповісти
Як би він був президентом, а не куколдом-баригою, такої ×ерні не було б.
показати весь коментар
08.10.2025 02:43 Відповісти
 
 