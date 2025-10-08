Масштабный пожар в Прилуках после удара беспилотника по нефтебазе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 8 октября ударный беспилотник атаковал нефтебазу в Прилуках Черниговской области, возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по объекту инфраструктуры в Прилуцком районе Черниговской области", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг ударил "шахедами" по гражданскому промышленному объекту: был пожар

В результате попадания начался масштабный пожар. Спасатели ликвидируют возгорание.

Для тушения также привлечена роботизированная техника, что позволяет действовать быстро, эффективно и безопасно.

Больше читайте в нашем Telegram-канале















Напомним, за сутки российские войска совершили 50 обстрелов Черниговской области, большинство - с использованием FPV-дронов. Подверглись обстрелам 23 населенных пункта в 7 громадах. В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар.