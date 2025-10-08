РУС
Масштабный пожар в Прилуках после удара беспилотника по нефтебазе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 8 октября ударный беспилотник атаковал нефтебазу в Прилуках Черниговской области, возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по объекту инфраструктуры в Прилуцком районе Черниговской области", - говорится в сообщении.

В результате попадания начался масштабный пожар. Спасатели ликвидируют возгорание.

Для тушения также привлечена роботизированная техника, что позволяет действовать быстро, эффективно и безопасно.

Масштабный пожар в Прилуках после удара беспилотника 8 октября
Напомним, за сутки российские войска совершили 50 обстрелов Черниговской области, большинство - с использованием FPV-дронов. Подверглись обстрелам 23 населенных пункта в 7 громадах. В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар.

Прилуки (45) Черниговская область (1319) Прилукский район (22)
Дуже болячи дивитись на те що творят рашиські варвари з Україною ,гідної відповіді по рашиських чортах немає. Необовязково що дрон долітає тисячу кілометрів і розібє вікна десь ,а ефективність ударів ,на окупованих територіях перебуває понад 700 тисяч рашиського бидла ,їхні склади бп ,логістика саме Дрнецьк ,Луганськ ,Горлівка,Макієвка,Мелітополь ітд.
08.10.2025 18:24 Ответить
Якби ще при будівництві резервуарів та пожежні норми витримувались... Наслідки могли б бути значно менші.
08.10.2025 18:28 Ответить
Що конкретно не витримано у даному випадку?
08.10.2025 18:51 Ответить
Предполагаете, какие-то пожарни нормы рассчитанные на защиту от дрона?
08.10.2025 18:54 Ответить
І де мульйон дронів - перехоплючів Блазня? А в зеленій дупі!
08.10.2025 19:24 Ответить
Накопичуйте пальне ще,зелені підари..
08.10.2025 19:24 Ответить
 
 