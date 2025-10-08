Правительство направило 36,6 млрд грн на оборону: инвестиции в технологии, производство и вооружение, - Шмыгаль

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Правительство направило 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны. Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины", - написал он.

Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей:

выполнение программ развития ОПК;

внедрение новых технологий;

расширение производственных мощностей оборонной индустрии;

закупку вооружения и военной техники.

Кроме того, еще 500 млн грн дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.

Также читайте: САУ "Богдана", которая стреляет на 42 км, сейчас обеспечивается только снарядами дальностью 15 км. Дальнобойных снарядов в закупках МО лишь 5%, - офицер ВСУ Чорновол. ВИДЕО

"Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, которое будет наносить врагу непоправимые потери", - подчеркнул Шмыгаль.

Также читайте: Аудит выявил переплату в 5,4 млрд грн в засекреченных расходах Украины на оружие, - NYT