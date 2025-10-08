Правительство направило 36,6 млрд грн на оборону: инвестиции в технологии, производство и вооружение, - Шмыгаль
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Правительство направило 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны. Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины", - написал он.
Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей:
- выполнение программ развития ОПК;
- внедрение новых технологий;
- расширение производственных мощностей оборонной индустрии;
- закупку вооружения и военной техники.
Кроме того, еще 500 млн грн дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.
"Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, которое будет наносить врагу непоправимые потери", - подчеркнул Шмыгаль.
ти не прем'єр!!! ти підлеглий дебілкі свириденки!
відповідай про забезпечення армії, а не за млрд уряду, тобто наші млрд!!!
полтавських оборонців.