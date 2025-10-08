Уряд спрямував 36,6 млрд грн для оборони: інвестиції в технології, виробництво та озброєння, - Шмигаль

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони. Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України", - написав він.

Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб:

виконання програм розвитку ОПК;

впровадження нових технологій;

розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, ще 500 млн грн додатково підуть на підтримку українських зброярів.

Також читайте: САУ "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз забезпечується лише снарядами дальністю 15 км. Далекобійних снарядів в закупках МО лише 5%, - офіцерка ЗСУ Чорновол. ВIДЕО

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив Шмигаль.

Також читайте: Аудит виявив переплату в 5,4 млрд грн у засекречених витратах України на зброю, - NYT