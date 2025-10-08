Уряд спрямував 36,6 млрд грн для оборони: інвестиції в технології, виробництво та озброєння, - Шмигаль
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони. Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України", - написав він.
Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб:
- виконання програм розвитку ОПК;
- впровадження нових технологій;
- розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
- закупівлю озброєння та військової техніки.
Крім того, ще 500 млн грн додатково підуть на підтримку українських зброярів.
"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив Шмигаль.
ти не прем'єр!!! ти підлеглий дебілкі свириденки!
відповідай про забезпечення армії, а не за млрд уряду, тобто наші млрд!!!
полтавських оборонців.