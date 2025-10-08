УКР
210 5

Уряд спрямував 36,6 млрд грн для оборони: інвестиції в технології, виробництво та озброєння, - Шмигаль

міноборони

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони. Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України", - написав він.

Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб:

  •  виконання програм розвитку ОПК;
  •  впровадження нових технологій;
  •  розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
  • закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, ще 500 млн грн додатково підуть на підтримку українських зброярів.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

ну текст по розпилу бабла зельоними гнидами я бачу .. а "а хата де ?"
показати весь коментар
08.10.2025 20:35 Відповісти
шмигаль, зелений дегенерат!
ти не прем'єр!!! ти підлеглий дебілкі свириденки!
відповідай про забезпечення армії, а не за млрд уряду, тобто наші млрд!!!
показати весь коментар
08.10.2025 20:36 Відповісти
А де на фортифікації? Чи ще попереднє не "попиляли"? Чи "стабілізація" від сирка така стабільна, що це вже не треба? Чи кордон "сірої зони" (відповідно до "оманського договорняка") повинен проходити по руслу Дніпра?
показати весь коментар
08.10.2025 20:42 Відповісти
А скільки поцупять ? У Шмигаля великий досвіт. За приклад візміть
полтавських оборонців.
показати весь коментар
08.10.2025 21:04 Відповісти
 
 