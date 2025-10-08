Без очередей и бумаг: Правительство запустило услугу расторжения брака через "Дію"

Украинцы смогут без лишних хлопот подать совместное заявление о расторжении брака в приложении "Дія" - такое постановление приняло Правительство.

Если нет несовершеннолетних детей

Услуга будет доступна для супругов, которые не имеют несовершеннолетних детей.

Месяц на рассмотрение заявления

"Дія" автоматически проверит информацию в реестрах ГРАГС. Если детей нет, брак будет расторгнут через месяц после подачи заявления. В течение этого времени заявление можно отозвать.

Без визитов в учреждения

Раньше нужно было минимум дважды приходить в ЗАГС, стоять в очередях и заполнять документы. Теперь все будет происходить онлайн - без визитов в учреждения.

На портале Дія уже доступны выписка о расторжении и повторная выдача свидетельства о расторжении брака. Работаем, чтобы украинцы решали жизненные ситуации без стресса и лишней бюрократии.

Напомним, с сентября прошлого года в Украине работает услуга онлайн-бракосочетания через "Дію".