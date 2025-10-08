РУС
733 19

Без очередей и бумаг: Правительство запустило услугу расторжения брака через "Дію"

развод в Дии

Украинцы смогут без лишних хлопот подать совместное заявление о расторжении брака в приложении "Дія" - такое постановление приняло Правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минцифры.

Если нет несовершеннолетних детей

Услуга будет доступна для супругов, которые не имеют несовершеннолетних детей.

Месяц на рассмотрение заявления

"Дія" автоматически проверит информацию в реестрах ГРАГС. Если детей нет, брак будет расторгнут через месяц после подачи заявления. В течение этого времени заявление можно отозвать.

Без визитов в учреждения

Раньше нужно было минимум дважды приходить в ЗАГС, стоять в очередях и заполнять документы. Теперь все будет происходить онлайн - без визитов в учреждения.

На портале Дія уже доступны выписка о расторжении и повторная выдача свидетельства о расторжении брака. Работаем, чтобы украинцы решали жизненные ситуации без стресса и лишней бюрократии.

Напомним, с сентября прошлого года в Украине работает услуга онлайн-бракосочетания через "Дію".

Топ комментарии
+4
Секс через дію коли зроблять?
08.10.2025 21:40 Ответить
08.10.2025 21:40 Ответить
+3
Добре, що я в отій "дії" не реєструвався: вже б оженили, взяли "сімейний кредит" і розвели (залишивши кредит на мені)...

Хто контролює "код" - контролює людину, а до цієї влади у мене довіри як до тези, що вітер дме тому, що хитаються дерева.
08.10.2025 21:42 Ответить
08.10.2025 21:42 Ответить
+2
Але тепер зажиєм!
08.10.2025 21:35 Ответить
08.10.2025 21:35 Ответить
Але тепер зажиєм!
08.10.2025 21:35 Ответить
08.10.2025 21:35 Ответить
А ти що за кордоном погано живеш?
08.10.2025 21:38 Ответить
08.10.2025 21:38 Ответить
Афігенно потрібна послуга.
Кожного дня користуюся!
08.10.2025 21:37 Ответить
08.10.2025 21:37 Ответить
Двома послугами! Спочптку одружуєтесь, наступного дня розлучаєтесь..і все через Дію)))
08.10.2025 22:17 Ответить
08.10.2025 22:17 Ответить
Без шуму і пилі - один клік - і вольному воля
08.10.2025 21:37 Ответить
08.10.2025 21:37 Ответить
Секс через дію коли зроблять?
08.10.2025 21:40 Ответить
08.10.2025 21:40 Ответить
дія -це вже еСекс! поки її проінсталюєш, так наіпешся, шо іншого сексу вже не захочеш!! ))
08.10.2025 21:42 Ответить
08.10.2025 21:42 Ответить
і тепер шлюб можно розірвати, як дєрьмак розриває чєлобітную, не вірно подану в його ж оп-у ! ))
08.10.2025 21:40 Ответить
08.10.2025 21:40 Ответить
Дуже спірний привід хизуватися .Можливо то саме той випадок ,коли потрібні черги та папери ,може так? Електронні чорти геть вже берегів не бачать.
08.10.2025 21:42 Ответить
08.10.2025 21:42 Ответить
може тому що - чорти?
08.10.2025 21:44 Ответить
08.10.2025 21:44 Ответить
Добре, що я в отій "дії" не реєструвався: вже б оженили, взяли "сімейний кредит" і розвели (залишивши кредит на мені)...

Хто контролює "код" - контролює людину, а до цієї влади у мене довіри як до тези, що вітер дме тому, що хитаються дерева.
08.10.2025 21:42 Ответить
08.10.2025 21:42 Ответить
Розвели - сильно розвели? - труси залишили
08.10.2025 21:49 Ответить
08.10.2025 21:49 Ответить
Та нас "розводять" з літа 2019-го. Якщо бути точним, то з призначення А.Богдана на посаду Голови АПУ всупереч "закону про люстрацію". А те, що коїться зараз (що на фронті, що в тилу) - просто наслідки "царювання" однієї недолугої неголеної ляльки з подарунковим дипломом юриста.
08.10.2025 22:01 Ответить
08.10.2025 22:01 Ответить
Я Вас прошу..для розводу й Дія непотрібна..як приклад.

Як з'явилась, то поставила. Чисто з цікавості. А тут, як зняв козодоєв заборону на подання позовів за заборгованість з комунальних..то я трішки прифігіла. (Грішна, за комуналку не сплачували, бо за моє безоплатне лікування від ковіду та наслідків ввалили десь 150 к грн.)

Під час дії воєнного стану подали. Жодних викликів. А потім - з Дії посипались якісь позови, якісь переноси з приводу неявки - і суд постановив - борг 80 к грн. + штраф - ще 70 к грн.

Отаке зелене правосуддя. Син строки то поновив, документи на перегляд подав - був посланий.
08.10.2025 22:28 Ответить
08.10.2025 22:28 Ответить
У цій країні є щось, до чого не дотягнулась вища раса?
08.10.2025 21:45 Ответить
08.10.2025 21:45 Ответить
Фікція. Це підписатися під вироком у загсі можна просто. А розірвати цю алєнячу грамоту ой як непросто.
08.10.2025 21:51 Ответить
08.10.2025 21:51 Ответить
Функції укладки асфальту і майських шашличків там ще нема часом?
08.10.2025 21:59 Ответить
08.10.2025 21:59 Ответить
А чумадани з речами ДІЯ збиратиме?
08.10.2025 22:06 Ответить
08.10.2025 22:06 Ответить
Оце добре. А то раніше була тільки послуга вкладання шлюбу через Дію. Тепер можна ввечері одним кліком вкласти шлюб, ніч потрахатись, а вранці розвестися через Дію. І вже якби потрахушки будуть не гріхом а в шлюбі
08.10.2025 22:13 Ответить
08.10.2025 22:13 Ответить
 
 