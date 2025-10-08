Без очередей и бумаг: Правительство запустило услугу расторжения брака через "Дію"
Украинцы смогут без лишних хлопот подать совместное заявление о расторжении брака в приложении "Дія" - такое постановление приняло Правительство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минцифры.
Если нет несовершеннолетних детей
Услуга будет доступна для супругов, которые не имеют несовершеннолетних детей.
Месяц на рассмотрение заявления
"Дія" автоматически проверит информацию в реестрах ГРАГС. Если детей нет, брак будет расторгнут через месяц после подачи заявления. В течение этого времени заявление можно отозвать.
Без визитов в учреждения
Раньше нужно было минимум дважды приходить в ЗАГС, стоять в очередях и заполнять документы. Теперь все будет происходить онлайн - без визитов в учреждения.
На портале Дія уже доступны выписка о расторжении и повторная выдача свидетельства о расторжении брака. Работаем, чтобы украинцы решали жизненные ситуации без стресса и лишней бюрократии.
Напомним, с сентября прошлого года в Украине работает услуга онлайн-бракосочетания через "Дію".
Кожного дня користуюся!
Хто контролює "код" - контролює людину, а до цієї влади у мене довіри як до тези, що вітер дме тому, що хитаються дерева.
Як з'явилась, то поставила. Чисто з цікавості. А тут, як зняв козодоєв заборону на подання позовів за заборгованість з комунальних..то я трішки прифігіла. (Грішна, за комуналку не сплачували, бо за моє безоплатне лікування від ковіду та наслідків ввалили десь 150 к грн.)
Під час дії воєнного стану подали. Жодних викликів. А потім - з Дії посипались якісь позови, якісь переноси з приводу неявки - і суд постановив - борг 80 к грн. + штраф - ще 70 к грн.
Отаке зелене правосуддя. Син строки то поновив, документи на перегляд подав - був посланий.