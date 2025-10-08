Без черг і паперів: Уряд запустив послугу розірвання шлюбу через "Дію"

Українці зможуть без зайвого клопоту подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку "Дія" - таку постанову ухвалив Уряд.

Якщо немає неповнолітніх дітей

Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Місяць на розгляд заяви

Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви. Протягом цього часу заяву можна відкликати.

Без візитів до установ

Раніше потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ.

На порталі Дія вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу. Працюємо, щоб українці вирішували життєві ситуації без стресу та зайвої бюрократії.

Нагадаємо, з вересня минулого року в Україні працює послуга онлайн-одруження через "Дію".