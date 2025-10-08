УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Послуги в Дії Розлучення в Дії
656 18

Без черг і паперів: Уряд запустив послугу розірвання шлюбу через "Дію"

розлучення в Дії

Українці зможуть без зайвого клопоту подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку "Дія" - таку постанову ухвалив Уряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінцифри.

Якщо немає неповнолітніх дітей

Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Місяць на розгляд заяви

Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви. Протягом цього часу заяву можна відкликати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" повідомлятиме українцям про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в реєстрах

Без візитів до установ

Раніше потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ.

Також читайте: Кількість користувачів "Дії" перевищила 23 мільйони

На порталі Дія вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу. Працюємо, щоб українці вирішували життєві ситуації без стресу та зайвої бюрократії.

Нагадаємо, з вересня минулого року в Україні працює послуга онлайн-одруження через "Дію".

Автор: 

розлучення (35) Дія (1200)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Секс через дію коли зроблять?
показати весь коментар
08.10.2025 21:40 Відповісти
+3
Добре, що я в отій "дії" не реєструвався: вже б оженили, взяли "сімейний кредит" і розвели (залишивши кредит на мені)...

Хто контролює "код" - контролює людину, а до цієї влади у мене довіри як до тези, що вітер дме тому, що хитаються дерева.
показати весь коментар
08.10.2025 21:42 Відповісти
+2
Але тепер зажиєм!
показати весь коментар
08.10.2025 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але тепер зажиєм!
показати весь коментар
08.10.2025 21:35 Відповісти
А ти що за кордоном погано живеш?
показати весь коментар
08.10.2025 21:38 Відповісти
Афігенно потрібна послуга.
Кожного дня користуюся!
показати весь коментар
08.10.2025 21:37 Відповісти
Двома послугами! Спочптку одружуєтесь, наступного дня розлучаєтесь..і все через Дію)))
показати весь коментар
08.10.2025 22:17 Відповісти
Без шуму і пилі - один клік - і вольному воля
показати весь коментар
08.10.2025 21:37 Відповісти
Секс через дію коли зроблять?
показати весь коментар
08.10.2025 21:40 Відповісти
дія -це вже еСекс! поки її проінсталюєш, так наіпешся, шо іншого сексу вже не захочеш!! ))
показати весь коментар
08.10.2025 21:42 Відповісти
і тепер шлюб можно розірвати, як дєрьмак розриває чєлобітную, не вірно подану в його ж оп-у ! ))
показати весь коментар
08.10.2025 21:40 Відповісти
Дуже спірний привід хизуватися .Можливо то саме той випадок ,коли потрібні черги та папери ,може так? Електронні чорти геть вже берегів не бачать.
показати весь коментар
08.10.2025 21:42 Відповісти
може тому що - чорти?
показати весь коментар
08.10.2025 21:44 Відповісти
Добре, що я в отій "дії" не реєструвався: вже б оженили, взяли "сімейний кредит" і розвели (залишивши кредит на мені)...

Хто контролює "код" - контролює людину, а до цієї влади у мене довіри як до тези, що вітер дме тому, що хитаються дерева.
показати весь коментар
08.10.2025 21:42 Відповісти
Розвели - сильно розвели? - труси залишили
показати весь коментар
08.10.2025 21:49 Відповісти
Та нас "розводять" з літа 2019-го. Якщо бути точним, то з призначення А.Богдана на посаду Голови АПУ всупереч "закону про люстрацію". А те, що коїться зараз (що на фронті, що в тилу) - просто наслідки "царювання" однієї недолугої неголеної ляльки з подарунковим дипломом юриста.
показати весь коментар
08.10.2025 22:01 Відповісти
У цій країні є щось, до чого не дотягнулась вища раса?
показати весь коментар
08.10.2025 21:45 Відповісти
Фікція. Це підписатися під вироком у загсі можна просто. А розірвати цю алєнячу грамоту ой як непросто.
показати весь коментар
08.10.2025 21:51 Відповісти
Функції укладки асфальту і майських шашличків там ще нема часом?
показати весь коментар
08.10.2025 21:59 Відповісти
А чумадани з речами ДІЯ збиратиме?
показати весь коментар
08.10.2025 22:06 Відповісти
Оце добре. А то раніше була тільки послуга вкладання шлюбу через Дію. Тепер можна ввечері одним кліком вкласти шлюб, ніч потрахатись, а вранці розвестися через Дію. І вже якби потрахушки будуть не гріхом а в шлюбі
показати весь коментар
08.10.2025 22:13 Відповісти
 
 