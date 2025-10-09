РУС
Разведывательный Boeing США облетел Калининград после скандала с дронами над Германией, - Daily Mail

Разведывательный Boeing США облетел Калининград после скандала с дронами над Германией

Разведывательный самолет США Boeing RC-135 "Combat Sent" несколько раз облетел российский Калининград.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, это произошло на следующий день после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о "гибридной войне", которую ведет Россия.

Самолет вылетел с британской базы, пролетел над странами Балтии и совершил серию кругов вблизи российской границы, после чего вернулся в Великобританию.

RC-135 "Combat Sent" - это специальный самолет, который собирает информацию о работе вражеских радаров и систем связи.

"Такие полеты помогают США отслеживать возможности российских средств наблюдения и готовиться к потенциальным угрозам", - отмечает издание.

Миссия состоялась на фоне напряжения в отношениях между Москвой и странами НАТО после появления дронов в воздушном пространстве Германии.

Этот тип самолета может находиться в воздухе часами благодаря дозаправке во время полета.
На борту работает экипаж из пилотов, инженеров и специалистов радиоэлектронной разведки, которые анализируют все сигналы в районе операции.

RC-135 имеет характерный вид - с дополнительными антеннами под носом, на фюзеляже и хвосте.

По данным FlightRadar24, этот же самолет с позывным JAKE37 фиксировали над Балтийским морем и 2 октября.
Тогда его полеты также совпали с сообщениями о появлении неизвестных дронов в небе над Германией.

Взагалі то та територія мала повернутися до Дойчланду в 90 роках .
Нам от этого не холодно ни жарко.
Необхідно сприяти творенню ще одніє Прибалтійської республіки з Калінінградської області. Всього два напрямки - пропаганда і гібридна економічна блокада. За шість років інтенсивної роботи все населення буде готове до референдуму, який ЄС підтримає.
