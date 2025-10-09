Разведывательный Boeing США облетел Калининград после скандала с дронами над Германией, - Daily Mail
Разведывательный самолет США Boeing RC-135 "Combat Sent" несколько раз облетел российский Калининград.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, это произошло на следующий день после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о "гибридной войне", которую ведет Россия.
Самолет вылетел с британской базы, пролетел над странами Балтии и совершил серию кругов вблизи российской границы, после чего вернулся в Великобританию.
RC-135 "Combat Sent" - это специальный самолет, который собирает информацию о работе вражеских радаров и систем связи.
"Такие полеты помогают США отслеживать возможности российских средств наблюдения и готовиться к потенциальным угрозам", - отмечает издание.
Миссия состоялась на фоне напряжения в отношениях между Москвой и странами НАТО после появления дронов в воздушном пространстве Германии.
Этот тип самолета может находиться в воздухе часами благодаря дозаправке во время полета.
На борту работает экипаж из пилотов, инженеров и специалистов радиоэлектронной разведки, которые анализируют все сигналы в районе операции.
RC-135 имеет характерный вид - с дополнительными антеннами под носом, на фюзеляже и хвосте.
По данным FlightRadar24, этот же самолет с позывным JAKE37 фиксировали над Балтийским морем и 2 октября.
Тогда его полеты также совпали с сообщениями о появлении неизвестных дронов в небе над Германией.
пролетів над країнами Балтії й здійснив серію кіл поблизу російського кордону, після чого повернувся до Великої Британії"
навіть і не знаєш як реагувати на таку новину...
політати кругами біля? - це саме те ТАКО.
але це була порядна люди з мозоком, яка не плутає Албанію з Вірменією...
брат молодший в мороки кидається після контузії, Гени вже нема,
а Іван он без руки 3 тиждня як.
це ніяки ні жарти - це ненависть до москальні!
всі ці закидони "не можна владу переізбирати під чяс війни" мені теж не заходять.
ну тримайте її назавжди і не нийте.
самі ж її вибрали, самі ж розумієте, шо то криндець і самі ж ниєте її не можна переізбирати - ахуіндер без відповіді.
чи то пацан сам не видерже напруги....
в Україні і такої слабкої надії нема - буба з вами назавжди.
молодий - придуркуватий і Констітуція забороняє!