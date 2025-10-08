В Кремле обеспокоены тем, что Украина может получить американские Tomahawk, - WP

Несмотря на риторику диктатора РФ Владимира Путина, что американские Tomahawk для Украины "не изменят баланс сил на поле боя", в Москве все же обеспокоены возможностью получения Украиной такого вооружения.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание напомнило, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерег администрацию президента США Дональда Трампа от предоставления Украине доступа к дальнобойным крылатым ракетам Tomahawk, способным поражать цели глубоко на территории России.

Это предупреждение стало частью скоординированных усилий Москвы, направленных на то, чтобы сдержать Трампа от предоставления Украине этих ракет, повторяя тактику, которую Россия использует на протяжении всей войны: заявляя, что передача Украине передовых военных технологий спровоцирует прямой конфликт между Россией и странами НАТО.

WP отмечает, что администрация США еще даже не объявляла окончательного решения о продаже Tomahawk Украине.

Однако неоднократные предупреждения со стороны Путина и других российских чиновников отражают тревогу Москвы о возможности получения Украиной ракет Tomahawk.

И, похоже, что такое поведение российских чиновников противоречит заявлению Путина, сделанному в прошлый четверг, что эти ракеты "не изменят баланс сил на поле боя".

Напомним, что накануне Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

