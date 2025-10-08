РУС
В Кремле обеспокоены тем, что Украина может получить американские Tomahawk, - WP

томагавк

Несмотря на риторику диктатора РФ Владимира Путина, что американские Tomahawk для Украины "не изменят баланс сил на поле боя", в Москве все же обеспокоены возможностью получения Украиной такого вооружения.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерег администрацию президента США Дональда Трампа от предоставления Украине доступа к дальнобойным крылатым ракетам Tomahawk, способным поражать цели глубоко на территории России.

Это предупреждение стало частью скоординированных усилий Москвы, направленных на то, чтобы сдержать Трампа от предоставления Украине этих ракет, повторяя тактику, которую Россия использует на протяжении всей войны: заявляя, что передача Украине передовых военных технологий спровоцирует прямой конфликт между Россией и странами НАТО.

WP отмечает, что администрация США еще даже не объявляла окончательного решения о продаже Tomahawk Украине.

Однако неоднократные предупреждения со стороны Путина и других российских чиновников отражают тревогу Москвы о возможности получения Украиной ракет Tomahawk.

И, похоже, что такое поведение российских чиновников противоречит заявлению Путина, сделанному в прошлый четверг, что эти ракеты "не изменят баланс сил на поле боя".

Напомним, что накануне Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

А нахіба нам Томагавки? В нас ракет до біса. Назви навіть не можна запам`ятати, але за словами зеленого гівнюка, їх вже має бути тищі.
Потужний Таурус, версія 2.0.
За Фламінго кацапи не кіпішують. Враховуючи, що в них під ковпаком Козир з Буратіно, тобто інфа на болота поступає перший сорт, виходить - Фламінго фуфло для лохторату?
кацапи вже починають непокоїтись по два рази в день - може неспроста вони хай підіймають?
прям занепокоєні, що ж тепер буде?
НІ-ЧО-ГО
рябков гавкає - томагавк летить! )
То хай попісяють і заспокояться.
"дарага ложка к абєду".
Якби ж ту зброю, що надають зараз, надали відразу, поки кацапи не закріпились та не нагнали сюди 700 тис. сміття...
А нахіба нам Томагавки? В нас ракет до біса. Назви навіть не можна запам`ятати, але за словами зеленого гівнюка, їх вже має бути тищі.
Потужний Таурус, версія 2.0.
Якщо зважати на те, що наземних пускових установок в саміх США не багато (а за чутками нам їх передадуть всього 2 штуки), то я зовсім не розумію: нащо увесь цей кіпіш? Ну дадуть нам 100 (чи 200) ракет... і що??? 2 пускові (най на 4 ракети кожна)... І ЩО????
Так, це посилить наші можливості по враженню московитських НПЗ/підприємств ВПК/аеродромів/енергооб'єктів та ін., але не зупинить агресію московії (як свого часу і "АТАКАМСИ") і не примусить Кремль вивести свої війська з України.

Таке моє ІМХО
их у сша всего 8, я вообще не верю, что они дадут хоть одну из них, вероятность подобного один из тысячи
За Фламінго кацапи не кіпішують. Враховуючи, що в них під ковпаком Козир з Буратіно, тобто інфа на болота поступає перший сорт, виходить - Фламінго фуфло для лохторату?
Що і требувалось доказать. Рашисти більше бояться ракетних ударів вглиб Сосії а не ваших смішних європейських санкцій
Санкцій боїться економіка росії , а удару ракетами по кремлю - боїться ***** особисто !
Україна не отримає ракети Томагавк,про це знає трамп,путлер та зеленський.Ці ракети підводного та надводного базування,сухопутні установки для запуску цих ракет армія США отримала в 2022-23 роках.Невже хтось вірить що американці передадуть нам кораблі,підводні човни,або найновіші наземні системи для запуску ракет Томагавк.
Дивно. А мені така новина настрій піднімає...
Ще більше кремль буде сцяти, коли Україна створить ядерну та хімічну зброї.
