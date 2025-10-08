У Кремлі занепокоєні тим, що Україна може отримати американські Tomahawk, - WP

Попри риторику диктатора РФ Володимира Путіна, що американські Tomahawk для України "не змінять баланс сил на полі бою", у Москві все ж занепокоєні щодо можливості отримання Україною такого озброєння.

Видання нагадало, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков застеріг адміністрацію президента США Дональда Трампа від надання Україні доступу до далекобійних крилатих ракет Tomahawk, здатних вражати цілі глибоко на території Росії.

Це попередження стало частиною скоординованих зусиль Москви спрямованих на те, щоб стримати Трампа від надання Україні цих ракет, повторюючи тактику, яку Росія використовує впродовж усієї війни: заявляючи, що передача Україні передових військових технологій спровокує прямий конфлікт між Росією та країнами НАТО.

WP зауважує, що адміністрація США ще навіть не оголошувала остаточного рішення про продаж Tomahawk Україні.

Проте неодноразові попередження з боку Путіна та інших російських посадовців відображають тривогу Москви щодо можливості отримання Україною ракет Tomahawk.

І, схоже, що така поведінка російських чиновників суперечить заяві Путіна, зробленій минулого четверга, що ці ракети "не змінять баланс сил на полі бою".

Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

