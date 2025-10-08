УКР
У Кремлі занепокоєні тим, що Україна може отримати американські Tomahawk, - WP

томагавк

Попри риторику диктатора РФ Володимира Путіна, що американські Tomahawk для України "не змінять баланс сил на полі бою", у Москві все ж занепокоєні щодо можливості отримання Україною такого озброєння.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков застеріг адміністрацію президента США Дональда Трампа від надання Україні доступу до далекобійних крилатих ракет Tomahawk, здатних вражати цілі глибоко на території Росії.

Це попередження стало частиною скоординованих зусиль Москви спрямованих на те, щоб стримати Трампа від надання Україні цих ракет, повторюючи тактику, яку Росія використовує впродовж усієї війни: заявляючи, що передача Україні передових військових технологій спровокує прямий конфлікт між Росією та країнами НАТО.

WP зауважує, що адміністрація США ще навіть не оголошувала остаточного рішення про продаж Tomahawk Україні.

Проте неодноразові попередження з боку Путіна та інших російських посадовців відображають тривогу Москви щодо можливості отримання Україною ракет Tomahawk.

І, схоже, що така поведінка російських чиновників суперечить заяві Путіна, зробленій минулого четверга, що ці ракети "не змінять баланс сил на полі бою".

Читайте також: Пєсков про плани Трампа надати Україні ракети Tomahawk: Це буде виток ескалації

Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Читайте також: Посол при НАТО Гетьманчук про необхідність Tomahawk для України: Нам потрібні удари вглиб РФ

+3
А нахіба нам Томагавки? В нас ракет до біса. Назви навіть не можна запам`ятати, але за словами зеленого гівнюка, їх вже має бути тищі.
показати весь коментар
08.10.2025 21:53 Відповісти
+2
рябков гавкає - томагавк летить! )
показати весь коментар
08.10.2025 21:45 Відповісти
+2
Потужний Таурус, версія 2.0.
показати весь коментар
08.10.2025 21:54 Відповісти
кацапи вже починають непокоїтись по два рази в день - може неспроста вони хай підіймають?
показати весь коментар
08.10.2025 21:44 Відповісти
прям занепокоєні, що ж тепер буде?
показати весь коментар
08.10.2025 21:44 Відповісти
НІ-ЧО-ГО
показати весь коментар
08.10.2025 21:57 Відповісти
рябков гавкає - томагавк летить! )
показати весь коментар
08.10.2025 21:45 Відповісти
То хай попісяють і заспокояться.
показати весь коментар
08.10.2025 21:46 Відповісти
"дарага ложка к абєду".
Якби ж ту зброю, що надають зараз, надали відразу, поки кацапи не закріпились та не нагнали сюди 700 тис. сміття...
показати весь коментар
08.10.2025 21:47 Відповісти
А нахіба нам Томагавки? В нас ракет до біса. Назви навіть не можна запам`ятати, але за словами зеленого гівнюка, їх вже має бути тищі.
показати весь коментар
08.10.2025 21:53 Відповісти
Потужний Таурус, версія 2.0.
показати весь коментар
08.10.2025 21:54 Відповісти
Якщо зважати на те, що наземних пускових установок в саміх США не багато (а за чутками нам їх передадуть всього 2 штуки), то я зовсім не розумію: нащо увесь цей кіпіш? Ну дадуть нам 100 (чи 200) ракет... і що??? 2 пускові (най на 4 ракети кожна)... І ЩО????
Так, це посилить наші можливості по враженню московитських НПЗ/підприємств ВПК/аеродромів/енергооб'єктів та ін., але не зупинить агресію московії (як свого часу і "АТАКАМСИ") і не примусить Кремль вивести свої війська з України.

Таке моє ІМХО
показати весь коментар
08.10.2025 21:55 Відповісти
За Фламінго кацапи не кіпішують. Враховуючи, що в них під ковпаком Козир з Буратіно, тобто інфа на болота поступає перший сорт, виходить - Фламінго фуфло для лохторату?
показати весь коментар
08.10.2025 21:56 Відповісти
Що і требувалось доказать. Рашисти більше бояться ракетних ударів вглиб Сосії а не ваших смішних європейських санкцій
показати весь коментар
08.10.2025 21:58 Відповісти
Санкцій боїться економіка росії , а удару ракетами по кремлю - боїться ***** особисто !
показати весь коментар
08.10.2025 22:05 Відповісти
Україна не отримає ракети Томагавк,про це знає трамп,путлер та зеленський.Ці ракети підводного та надводного базування,сухопутні установки для запуску цих ракет армія США отримала в 2022-23 роках.Невже хтось вірить що американці передадуть нам кораблі,підводні човни,або найновіші наземні системи для запуску ракет Томагавк.
показати весь коментар
08.10.2025 22:07 Відповісти
Дивно. А мені така новина настрій піднімає...
показати весь коментар
08.10.2025 22:07 Відповісти
Ще більше кремль буде сцяти, коли Україна створить ядерну та хімічну зброї.
показати весь коментар
08.10.2025 22:15 Відповісти
 
 