Посол при НАТО Гетьманчук про необхідність Tomahawk для України: Нам потрібні удари вглиб РФ

Голова представництва України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що обговорення про можливе постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk має послати сигнал Росії.

Про це дипломатка сказала в інтервʼю агентству AFP, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що "важливим моментом тут є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо. На столі лежать усі варіанти".

"Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою, але в кінцевому підсумку вона подібна до знеболювальних, і щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб", - заявила Гетьманчук.

Посол в НАТО також сказала, що наразі не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп зараз розглядає можливість постачання Україні Tomahawk.

Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

