УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Удари по РФ Ракети Tomahawk для України
574 20

Посол при НАТО Гетьманчук про необхідність Tomahawk для України: Нам потрібні удари вглиб РФ

томагавк,tomahawk

Голова представництва України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що обговорення про можливе постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk має послати сигнал Росії.

Про це дипломатка сказала в інтервʼю агентству AFP, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що "важливим моментом тут є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо. На столі лежать усі варіанти".

"Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою, але в кінцевому підсумку вона подібна до знеболювальних, і щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб", - заявила Гетьманчук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Посол в НАТО також сказала, що наразі не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп зараз розглядає можливість постачання Україні Tomahawk.

Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Читайте також: Адміністрація Трампа занепокоєна щодо контролю використання Tomahawk Україною у разі їх надання, - Axios

Автор: 

НАТО (6877) Томагавк (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тому що удари хламінгою по 7 штук в день залишились тілько у відосіках. Саме час відвертати увагу населення вовагавками.
показати весь коментар
08.10.2025 21:06 Відповісти
+2
а нащо нам томагавки

у нас є фламіндічі !
показати весь коментар
08.10.2025 21:13 Відповісти
+1
Господи, потужні керуни вже 4й рік посилають сигнали кацапам. Та туди треба посилати балістичні і крилаті ракета, а не сигнали..
показати весь коментар
08.10.2025 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що удари хламінгою по 7 штук в день залишились тілько у відосіках. Саме час відвертати увагу населення вовагавками.
показати весь коментар
08.10.2025 21:06 Відповісти
Альона вона !

небіжчиці Фаріон на тебе не має !

"Альона хай їде де ці альони живуть !"
шоколадно-бабаєвська альонушка, мля !!!!

.
показати весь коментар
08.10.2025 21:23 Відповісти
Невже Трамп розколеться на Томагавки - на рашці хтось здохне
показати весь коментар
08.10.2025 21:08 Відповісти
Можливо, але навряд. Скорше це лише привід дати путлєру ще "2 тижні/50днів/3місяці" на "адуматься" і "примусити" до перемовин.

ІМХО, це все одно, що Чикатілу вмовляли б більше не вбивати, а не засудили та стратили....
показати весь коментар
08.10.2025 21:27 Відповісти
Господи, потужні керуни вже 4й рік посилають сигнали кацапам. Та туди треба посилати балістичні і крилаті ракета, а не сигнали..
показати весь коментар
08.10.2025 21:08 Відповісти
Не буде ніяких Томагавків ... заспокойтесь вже !
показати весь коментар
08.10.2025 21:09 Відповісти
у всякому разі поки Трамп живий, навіть мріяти не варто.
показати весь коментар
08.10.2025 22:00 Відповісти
100%
показати весь коментар
08.10.2025 22:03 Відповісти
і що? пару сотень дадуть ? чи півтора десятки
показати весь коментар
08.10.2025 21:10 Відповісти
а нащо нам томагавки

у нас є фламіндічі !
показати весь коментар
08.10.2025 21:13 Відповісти
Хламінго все, здувся?
показати весь коментар
08.10.2025 21:16 Відповісти
Вчора в Требушної ,засновник та редактор Діпстейт дуже точно розтлумачив про деталі цього усного подарунку від американців.Він нічого не стверджував але міркував.Міркування такі.Брати все що дають.Чи ефективніше томагавк від чогось іншого але в разів 5 дешевшого.Як москальське ППО реагуватиме,тобто що легше їм збивати один томагавк чи 5-10 аналогів дешевших....
показати весь коментар
08.10.2025 21:17 Відповісти
Брати все що дають? От справа в тому, що ***** вони вже не дають, в продають. Томагавки будуть скоріше ближче до весни і в гомеопатичних кількостях ( один-два десятки).
показати весь коментар
08.10.2025 21:35 Відповісти
А вітчизняними ракетами слабО? Там питати ні у кого нічого не треба...
А нагадайте-но: хто ж зупинив ракетні програми у 2019-му (чи 2020-му)?

Гетьманчук-Гетьманцев... Щось зовсім асоціація не надихає....
показати весь коментар
08.10.2025 21:20 Відповісти
Так а що з Фламінгами не так?
Їх же "роблять" пачками на день. 😁
показати весь коментар
08.10.2025 21:34 Відповісти
щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб", - заявила Гетьманчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3578608
Ну так вперед, чого чекаємо?
показати весь коментар
08.10.2025 21:35 Відповісти
так а фламінги де?
показати весь коментар
08.10.2025 21:35 Відповісти
Там де і ти диваний воін, і в римі і в правді.
показати весь коментар
08.10.2025 21:43 Відповісти
дура нагуляна, я з березня 2022 року в ЗСУ, крайні півтора роки лікуюсь, та відновлююсь після пораненнь, чотири операції, ІІІ група інвалідності, а ти **** сциклива заховалась у Нідерландах
показати весь коментар
08.10.2025 21:54 Відповісти
НАМ ПОТРІБНІ УДАРИ ПО МОСКВІ!
ТОДІ МОСКАЛІ УСРУТЬСЯ!
показати весь коментар
08.10.2025 21:49 Відповісти
 
 