Посол при НАТО Гетьманчук о необходимости Tomahawk для Украины: Нам нужны удары вглубь РФ

Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что обсуждение о возможной поставке Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk должно послать сигнал России.

Об этом дипломат сказала в интервью агентству AFP, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что "важным моментом здесь является четко дать понять россиянам, что все возможно. На столе лежат все варианты".

"Противовоздушная оборона является чрезвычайно важной, но, в конечном итоге, она подобна обезболивающим, и чтобы поразить источник боли, нам нужны удары вглубь", - заявила Гетьманчук.

Посол в НАТО также сказала, что пока не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что президент США Дональд Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk.

Напомним, что накануне Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

