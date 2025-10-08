РУС
Посол при НАТО Гетьманчук о необходимости Tomahawk для Украины: Нам нужны удары вглубь РФ

Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что обсуждение о возможной поставке Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk должно послать сигнал России.

Об этом дипломат сказала в интервью агентству AFP, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что "важным моментом здесь является четко дать понять россиянам, что все возможно. На столе лежат все варианты".

"Противовоздушная оборона является чрезвычайно важной, но, в конечном итоге, она подобна обезболивающим, и чтобы поразить источник боли, нам нужны удары вглубь", - заявила Гетьманчук.

Посол в НАТО также сказала, что пока не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что президент США Дональд Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk.

Напомним, что накануне Трамп заявил, что, "в определенной степени", принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Читайте также: Администрация Трампа обеспокоена относительно контроля использования Tomahawk Украиной в случае их предоставления, - Axios

+8
Тому що удари хламінгою по 7 штук в день залишились тілько у відосіках. Саме час відвертати увагу населення вовагавками.
08.10.2025 21:06 Ответить
+2
а нащо нам томагавки

у нас є фламіндічі !
08.10.2025 21:13 Ответить
+1
Господи, потужні керуни вже 4й рік посилають сигнали кацапам. Та туди треба посилати балістичні і крилаті ракета, а не сигнали..
08.10.2025 21:08 Ответить
Тому що удари хламінгою по 7 штук в день залишились тілько у відосіках. Саме час відвертати увагу населення вовагавками.
08.10.2025 21:06 Ответить
Альона вона !

небіжчиці Фаріон на тебе не має !

"Альона хай їде де ці альони живуть !"
шоколадно-бабаєвська альонушка, мля !!!!

.
08.10.2025 21:23 Ответить
Невже Трамп розколеться на Томагавки - на рашці хтось здохне
08.10.2025 21:08 Ответить
Можливо, але навряд. Скорше це лише привід дати путлєру ще "2 тижні/50днів/3місяці" на "адуматься" і "примусити" до перемовин.

ІМХО, це все одно, що Чикатілу вмовляли б більше не вбивати, а не засудили та стратили....
08.10.2025 21:27 Ответить
Господи, потужні керуни вже 4й рік посилають сигнали кацапам. Та туди треба посилати балістичні і крилаті ракета, а не сигнали..
08.10.2025 21:08 Ответить
Не буде ніяких Томагавків ... заспокойтесь вже !
08.10.2025 21:09 Ответить
у всякому разі поки Трамп живий, навіть мріяти не варто.
08.10.2025 22:00 Ответить
100%
08.10.2025 22:03 Ответить
і що? пару сотень дадуть ? чи півтора десятки
08.10.2025 21:10 Ответить
а нащо нам томагавки

у нас є фламіндічі !
08.10.2025 21:13 Ответить
Хламінго все, здувся?
08.10.2025 21:16 Ответить
Вчора в Требушної ,засновник та редактор Діпстейт дуже точно розтлумачив про деталі цього усного подарунку від американців.Він нічого не стверджував але міркував.Міркування такі.Брати все що дають.Чи ефективніше томагавк від чогось іншого але в разів 5 дешевшого.Як москальське ППО реагуватиме,тобто що легше їм збивати один томагавк чи 5-10 аналогів дешевших....
08.10.2025 21:17 Ответить
Брати все що дають? От справа в тому, що ***** вони вже не дають, в продають. Томагавки будуть скоріше ближче до весни і в гомеопатичних кількостях ( один-два десятки).
08.10.2025 21:35 Ответить
Я мав на увазі ,що дають для продажу)Але суть не в цьому,а суть в математиці: якщо по два томагавка запускати,то шанси що вони долетять до заводу Корольова практично нульові.А якщо запуститии щось дешевше і з два десятки,то навіть від "абломкав" на заводі Корольова може запалати)
08.10.2025 22:25 Ответить
А вітчизняними ракетами слабО? Там питати ні у кого нічого не треба...
А нагадайте-но: хто ж зупинив ракетні програми у 2019-му (чи 2020-му)?

Гетьманчук-Гетьманцев... Щось зовсім асоціація не надихає....
08.10.2025 21:20 Ответить
Так а що з Фламінгами не так?
Їх же "роблять" пачками на день. 😁
08.10.2025 21:34 Ответить
щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб", - заявила Гетьманчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3578608
Ну так вперед, чого чекаємо?
08.10.2025 21:35 Ответить
так а фламінги де?
08.10.2025 21:35 Ответить
Там де і ти диваний воін, і в римі і в правді.
08.10.2025 21:43 Ответить
дура нагуляна, я з березня 2022 року в ЗСУ, крайні півтора роки лікуюсь, та відновлююсь після пораненнь, чотири операції, ІІІ група інвалідності, а ти **** сциклива заховалась у Нідерландах
08.10.2025 21:54 Ответить
НАМ ПОТРІБНІ УДАРИ ПО МОСКВІ!
ТОДІ МОСКАЛІ УСРУТЬСЯ!
08.10.2025 21:49 Ответить
 
 