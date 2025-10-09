Розвідувальний Boeing США облетів Калінінград після скандалу з дронами над Німеччиною, - Daily Mail

Розвідувальний літак США Boeing RC-135 "Combat Sent" кілька разів облетів російський Калінінград.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, це сталося наступного дня після заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "гібридну війну", яку веде Росія.

Літак вилетів із британської бази, пролетів над країнами Балтії й здійснив серію кіл поблизу російського кордону, після чого повернувся до Великої Британії.

RC-135 "Combat Sent" - це спеціальний літак, який збирає інформацію про роботу ворожих радарів і систем зв’язку.

"Такі польоти допомагають США відстежувати можливості російських засобів спостереження та готуватися до потенційних загроз", - зазначає видання.

Місія відбулася на тлі напруження у відносинах між Москвою та країнами НАТО після появи дронів у повітряному просторі Німеччини.

Цей тип літака може перебувати в повітрі годинами завдяки дозаправці під час польоту.

На борту працює екіпаж із пілотів, інженерів і фахівців радіоелектронної розвідки, які аналізують усі сигнали в районі операції.

RC-135 має характерний вигляд - із додатковими антенами під носом, на фюзеляжі та хвості.

За даними FlightRadar24, цей же літак із позивним JAKE37 фіксували над Балтійським морем і 2 жовтня.

Тоді його польоти також збіглися з повідомленнями про появу невідомих дронів у небі над Німеччиною.

