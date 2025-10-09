УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5294 відвідувача онлайн
Новини
635 2

Розвідувальний Boeing США облетів Калінінград після скандалу з дронами над Німеччиною, - Daily Mail

Розвідувальний Boeing США облетів Калінінград після скандалу з дронами над Німеччиною

Розвідувальний літак США Boeing RC-135 "Combat Sent" кілька разів облетів російський Калінінград.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, це сталося наступного дня після заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "гібридну війну", яку веде Росія.

Літак вилетів із британської бази, пролетів над країнами Балтії й здійснив серію кіл поблизу російського кордону, після чого повернувся до Великої Британії.

Також читайте: МЗС Китаю відреагувало на заяву української розвідки про надання КНР супутникових даних Росії: там кажуть, що їм нічого про це не відомо

RC-135 "Combat Sent" - це спеціальний літак, який збирає інформацію про роботу ворожих радарів і систем зв’язку.

"Такі польоти допомагають США відстежувати можливості російських засобів спостереження та готуватися до потенційних загроз", - зазначає видання.

Місія відбулася на тлі напруження у відносинах між Москвою та країнами НАТО після появи дронів у повітряному просторі Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі занепокоєні тим, що Україна може отримати американські Tomahawk, - WP

Цей тип літака може перебувати в повітрі годинами завдяки дозаправці під час польоту.
На борту працює екіпаж із пілотів, інженерів і фахівців радіоелектронної розвідки, які аналізують усі сигнали в районі операції.

RC-135 має характерний вигляд - із додатковими антенами під носом, на фюзеляжі та хвості.

За даними FlightRadar24, цей же літак із позивним JAKE37 фіксували над Балтійським морем і 2 жовтня.
Тоді його польоти також збіглися з повідомленнями про появу невідомих дронів у небі над Німеччиною.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Калінінград (99) розвідка (3928) літак (3047) США (24460)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Необхідно сприяти творенню ще одніє Прибалтійської республіки з Калінінградської області. Всього два напрямки - пропаганда і гібридна економічна блокада. За шість років інтенсивної роботи все населення буде готове до референдуму, який ЄС підтримає.
показати весь коментар
09.10.2025 02:47 Відповісти
"Літак вилетів із британської бази,
пролетів над країнами Балтії й здійснив серію кіл поблизу російського кордону, після чого повернувся до Великої Британії"
навіть і не знаєш як реагувати на таку новину...
показати весь коментар
09.10.2025 02:57 Відповісти
 
 