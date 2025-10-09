Дроны РФ ставят Европу перед выбором: рискнуть эскалацией или столкнуться с обвинением в слабости, - The Guardian

Европа оказалась перед сложной дилеммой из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство стран ЕС.

Лидеры должны выбирать между риском эскалации конфликта и нежеланием выглядеть слабыми, - пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, гибридная война России теперь затрагивает даже те города, которые ранее не испытывали последствий войны в Украине. Москва, вероятно, использует танкеры из своего "теневого флота" как стартовые площадки для дронов - именно они могли стать причиной закрытия аэропортов в Дании.

В Германии и Польше уже звучат призывы разрешить полиции сбивать беспилотники, однако такие действия могут вызвать политический кризис или даже прямую конфронтацию. Как отмечает The Guardian, европейские лидеры вынуждены действовать в "серой зоне" - между миром и войной, где границы агрессии размыты.

Бездействие также не вариант: опросы показывают, что большинство граждан ЕС ожидают от своих правительств совместных действий для усиления безопасности. В то же время в Европе растет страх, что на поддержку США в случае серьезного кризиса полагаться не стоит.

Аналитик Европейского политического центра Пол Тейлор предостерегает: "Чем хуже становится ситуация, тем меньше европейцы способны принимать решения. Это лишь подталкивает Путина к новым провокациям".

