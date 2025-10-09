РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
683 22

Дроны РФ ставят Европу перед выбором: рискнуть эскалацией или столкнуться с обвинением в слабости, - The Guardian

Европа не знает, как реагировать на российские дроны

Европа оказалась перед сложной дилеммой из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство стран ЕС.

Лидеры должны выбирать между риском эскалации конфликта и нежеланием выглядеть слабыми, - пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, гибридная война России теперь затрагивает даже те города, которые ранее не испытывали последствий войны в Украине. Москва, вероятно, использует танкеры из своего "теневого флота" как стартовые площадки для дронов - именно они могли стать причиной закрытия аэропортов в Дании.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В Германии и Польше уже звучат призывы разрешить полиции сбивать беспилотники, однако такие действия могут вызвать политический кризис или даже прямую конфронтацию. Как отмечает The Guardian, европейские лидеры вынуждены действовать в "серой зоне" - между миром и войной, где границы агрессии размыты.

Бездействие также не вариант: опросы показывают, что большинство граждан ЕС ожидают от своих правительств совместных действий для усиления безопасности. В то же время в Европе растет страх, что на поддержку США в случае серьезного кризиса полагаться не стоит.

Аналитик Европейского политического центра Пол Тейлор предостерегает: "Чем хуже становится ситуация, тем меньше европейцы способны принимать решения. Это лишь подталкивает Путина к новым провокациям".

Также читайте: Европа готовится к войне, пока США остаются равнодушными, - CNN

Автор: 

безопасность (1137) Европа (2079) россия (97580) дроны (5017)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Збивати кацапські дрони над своєю територією -ескалація. Конфронтація. Який жах.😱. Я ху@ю з цих європейців.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:54 Ответить
+4
обьясните почему сбивать дроны над своей страной это эскалация?
показать весь комментарий
09.10.2025 09:54 Ответить
+3
Шо-шо?!
показать весь комментарий
09.10.2025 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли дійде до точки "припиняйте або реально дамо триндюлів", європейці свій вибір зроблять. Але до того моменту треба отримати максимум користі.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:46 Ответить
Поки йдуть потужні консультації
показать весь комментарий
09.10.2025 09:48 Ответить
Дрони-шпигуни над військовими базами повинна збивати поліція?
показать весь комментарий
09.10.2025 09:51 Ответить
Шо-шо?!
показать весь комментарий
09.10.2025 09:52 Ответить
Туркмен-баші так відпомідорили, що він оголосив що це була змова ворогів Туреччини.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:57 Ответить
Яким боком "Туркменбаші" до Ердогана?
Наскільки мені відомо, що "Туркменбаші" - це термін, який може означати, як місто в Туркменістані, так і титул першого президента Туркменістану Сапармурата Ніязова, який означає "глава туркмен".
показать весь комментарий
09.10.2025 10:08 Ответить
Ердоган вважає себе батьком усіх тюрків. Ніязов самозванець.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:12 Ответить
Ну коли в такому ракурсі, то тоді більше підходить назва Ататюрк.
Atatürk (Ататюрк): на честь якого названа одна з найвідоміших турецьких фраз "Atatürk" ("батько турків").
Наскільки мені відомо, що в турецькій мові слово "баші" відсутнє, а є "paşa" (паша), що означає великий воєнначальник.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:33 Ответить
обьясните почему сбивать дроны над своей страной это эскалация?
показать весь комментарий
09.10.2025 09:54 Ответить
Це не ескалація, - це сцикливість. У них підміна понять останнім часом прогресує.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:27 Ответить
Збивати кацапські дрони над своєю територією -ескалація. Конфронтація. Який жах.😱. Я ху@ю з цих європейців.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:54 Ответить
Ну бо вони прораховують на багато ходів вперед. Це може бути тим доміно, якесь десь в перспективі призведе до ядерки. А це їм не треба, тому й обережні. Хіба за 4 роки війни не помітили, що до чого?
показать весь комментарий
09.10.2025 10:25 Ответить
Хто там що прораховує? Кацапи блефують-європейці ведуться?
показать весь комментарий
09.10.2025 10:42 Ответить
Блефують не блефують, а краще перебдіти. В будь якому випадку, це їхня лінія поведінки, подобається це комусь чи ні. Кожна країна ж сама обирає, як війни уникнути)
показать весь комментарий
09.10.2025 10:43 Ответить
О, журналюги почали підливати бензин у вогонь. Цей майже золота жила "сенсацій".
показать весь комментарий
09.10.2025 09:56 Ответить
До тех пор, пока российские дроны над Европой не будут летать в буденовках, они будут считаться неопознанными летающими объектами.😎
показать весь комментарий
09.10.2025 09:58 Ответить
кацапи вже відкрито вивчають слабкі місця де будуть бомбити, а ви далі говорить про стурбованність
показать весь комментарий
09.10.2025 10:01 Ответить
Вот можно сколько угодно стебаться с России и путина. Но вряд-ли они так реагировали бы, если бы европейские дроны летали над их территорией.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:01 Ответить
навіть не здивуюсь, що серед тих хто проти збивати дрони у Європі є прихильниками кремля
показать весь комментарий
09.10.2025 10:03 Ответить
Головне завдання: так пукнути, щоб не обіср@тись...
показать весь комментарий
09.10.2025 10:16 Ответить
***** не на ту країну напав. Якби почав з Польщі та Франції, то був би вже у Парижі та Брюсселі.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:25 Ответить
Європа свій вибір вже зробила, і весь світ побачив - який
показать весь комментарий
09.10.2025 10:49 Ответить
 
 