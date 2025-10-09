Дрони РФ ставлять Європу перед вибором: ризикнути ескалацією чи зіткнутися зі звинуваченням в слабкості, - The Guardian

Європа опинилася перед складною дилемою через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн ЄС.

Лідери мають обирати між ризиком ескалації конфлікту та небажанням виглядати слабкими, - пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними видання, гібридна війна Росії тепер зачіпає навіть ті міста, які раніше не відчували наслідків війни в Україні. Москва, ймовірно, використовує танкери зі свого "тіньового флоту" як стартові майданчики для дронів — саме вони могли стати причиною закриття аеропортів у Данії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Німеччині та Польщі вже лунають заклики дозволити поліції збивати безпілотники, однак такі дії можуть викликати політичну кризу чи навіть пряму конфронтацію. Як зазначає The Guardian, європейські лідери змушені діяти у "сірій зоні" — між миром і війною, де межі агресії розмиті.

Бездіяльність також не варіант: опитування показують, що більшість громадян ЄС очікують від своїх урядів спільних дій для посилення безпеки. Водночас у Європі зростає страх, що на підтримку США у випадку серйозної кризи покладатися не варто.

Аналітик Європейського політичного центру Пол Тейлор застерігає: "Чим гіршою стає ситуація, тим менше європейці здатні ухвалювати рішення. Це лише підштовхує Путіна до нових провокацій".

Також читайте: Європа готується до війни, поки США залишаються байдужими, - CNN