Дрони РФ ставлять Європу перед вибором: ризикнути ескалацією чи зіткнутися зі звинуваченням в слабкості, - The Guardian
Європа опинилася перед складною дилемою через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн ЄС.
Лідери мають обирати між ризиком ескалації конфлікту та небажанням виглядати слабкими, - пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними видання, гібридна війна Росії тепер зачіпає навіть ті міста, які раніше не відчували наслідків війни в Україні. Москва, ймовірно, використовує танкери зі свого "тіньового флоту" як стартові майданчики для дронів — саме вони могли стати причиною закриття аеропортів у Данії.
У Німеччині та Польщі вже лунають заклики дозволити поліції збивати безпілотники, однак такі дії можуть викликати політичну кризу чи навіть пряму конфронтацію. Як зазначає The Guardian, європейські лідери змушені діяти у "сірій зоні" — між миром і війною, де межі агресії розмиті.
Бездіяльність також не варіант: опитування показують, що більшість громадян ЄС очікують від своїх урядів спільних дій для посилення безпеки. Водночас у Європі зростає страх, що на підтримку США у випадку серйозної кризи покладатися не варто.
Аналітик Європейського політичного центру Пол Тейлор застерігає: "Чим гіршою стає ситуація, тим менше європейці здатні ухвалювати рішення. Це лише підштовхує Путіна до нових провокацій".
