Дрони РФ ставлять Європу перед вибором: ризикнути ескалацією чи зіткнутися зі звинуваченням в слабкості, - The Guardian

Європа не знає, як реагувати на російські дрони

Європа опинилася перед складною дилемою через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн ЄС.

Лідери мають обирати між ризиком ескалації конфлікту та небажанням виглядати слабкими, - пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними видання, гібридна війна Росії тепер зачіпає навіть ті міста, які раніше не відчували наслідків війни в Україні. Москва, ймовірно, використовує танкери зі свого "тіньового флоту" як стартові майданчики для дронів — саме вони могли стати причиною закриття аеропортів у Данії.

У Німеччині та Польщі вже лунають заклики дозволити поліції збивати безпілотники, однак такі дії можуть викликати політичну кризу чи навіть пряму конфронтацію. Як зазначає The Guardian, європейські лідери змушені діяти у "сірій зоні" — між миром і війною, де межі агресії розмиті.

Бездіяльність також не варіант: опитування показують, що більшість громадян ЄС очікують від своїх урядів спільних дій для посилення безпеки. Водночас у Європі зростає страх, що на підтримку США у випадку серйозної кризи покладатися не варто.

Аналітик Європейського політичного центру Пол Тейлор застерігає: "Чим гіршою стає ситуація, тим менше європейці здатні ухвалювати рішення. Це лише підштовхує Путіна до нових провокацій".

+5
Збивати кацапські дрони над своєю територією -ескалація. Конфронтація. Який жах.😱. Я ху@ю з цих європейців.
09.10.2025 09:54 Відповісти
+4
обьясните почему сбивать дроны над своей страной это эскалация?
09.10.2025 09:54 Відповісти
+3
Шо-шо?!
09.10.2025 09:52 Відповісти
Коли дійде до точки "припиняйте або реально дамо триндюлів", європейці свій вибір зроблять. Але до того моменту треба отримати максимум користі.
09.10.2025 09:46 Відповісти
Поки йдуть потужні консультації
09.10.2025 09:48 Відповісти
Дрони-шпигуни над військовими базами повинна збивати поліція?
09.10.2025 09:51 Відповісти
Шо-шо?!
09.10.2025 09:52 Відповісти
Туркмен-баші так відпомідорили, що він оголосив що це була змова ворогів Туреччини.
09.10.2025 09:57 Відповісти
Яким боком "Туркменбаші" до Ердогана?
Наскільки мені відомо, що "Туркменбаші" - це термін, який може означати, як місто в Туркменістані, так і титул першого президента Туркменістану Сапармурата Ніязова, який означає "глава туркмен".
09.10.2025 10:08 Відповісти
Ердоган вважає себе батьком усіх тюрків. Ніязов самозванець.
показати весь коментар
Ну коли в такому ракурсі, то тоді більше підходить назва Ататюрк.
Atatürk (Ататюрк): на честь якого названа одна з найвідоміших турецьких фраз "Atatürk" ("батько турків").
Наскільки мені відомо, що в турецькій мові слово "баші" відсутнє, а є "paşa" (паша), що означає великий воєнначальник.
09.10.2025 10:33 Відповісти
обьясните почему сбивать дроны над своей страной это эскалация?
09.10.2025 09:54 Відповісти
Це не ескалація, - це сцикливість. У них підміна понять останнім часом прогресує.
показати весь коментар
09.10.2025 10:27 Відповісти
Збивати кацапські дрони над своєю територією -ескалація. Конфронтація. Який жах.😱. Я ху@ю з цих європейців.
09.10.2025 09:54 Відповісти
Ну бо вони прораховують на багато ходів вперед. Це може бути тим доміно, якесь десь в перспективі призведе до ядерки. А це їм не треба, тому й обережні. Хіба за 4 роки війни не помітили, що до чого?
09.10.2025 10:25 Відповісти
Хто там що прораховує? Кацапи блефують-європейці ведуться?
09.10.2025 10:42 Відповісти
Блефують не блефують, а краще перебдіти. В будь якому випадку, це їхня лінія поведінки, подобається це комусь чи ні. Кожна країна ж сама обирає, як війни уникнути)
09.10.2025 10:43 Відповісти
О, журналюги почали підливати бензин у вогонь. Цей майже золота жила "сенсацій".
09.10.2025 09:56 Відповісти
До тех пор, пока российские дроны над Европой не будут летать в буденовках, они будут считаться неопознанными летающими объектами.😎
09.10.2025 09:58 Відповісти
кацапи вже відкрито вивчають слабкі місця де будуть бомбити, а ви далі говорить про стурбованність
09.10.2025 10:01 Відповісти
Вот можно сколько угодно стебаться с России и путина. Но вряд-ли они так реагировали бы, если бы европейские дроны летали над их территорией.
09.10.2025 10:01 Відповісти
навіть не здивуюсь, що серед тих хто проти збивати дрони у Європі є прихильниками кремля
09.10.2025 10:03 Відповісти
Головне завдання: так пукнути, щоб не обіср@тись...
09.10.2025 10:16 Відповісти
***** не на ту країну напав. Якби почав з Польщі та Франції, то був би вже у Парижі та Брюсселі.
09.10.2025 10:25 Відповісти
Європа свій вибір вже зробила, і весь світ побачив - який
09.10.2025 10:49 Відповісти
 
 