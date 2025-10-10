РУС
Новости Атака дронов на Киев
4 041 32

Отключений света и воды в Киеве не допущено, - Ткаченко

10 октября отключений света и воды в Киеве нет

Отключений электро- и водоснабжения в Киеве из-за атак российских дронов не допущено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Он отметил, что есть вероятность ударов по объектам критической инфраструктуры, поэтому ситуация постоянно контролируется оперативными службами.

Точечные аварии в жилом фонде ликвидируют аварийные бригады, а районы остаются на связи.
Горожан призывают соблюдать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Читайте: Киевсовет выделит 500 млн грн на мобильные укрытия из средств, которые РГА не использовали на стационарные, - Кличко

В ночь на 10 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Взрывы раздаются в Киеве и Днепре.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

беспилотник (4393) Киев (26203) атака (599) дроны (5031)
Топ комментарии
+24
У нього взагалі нема обов'язків.
Якщо ти почитаєш функції ОВА, то побачиш, що там тільки "сприяти", "комунікації" та проча опосередкована фігня.

Основна задача призначенців ЗЄ в ОВА - ******* гроші і підсирати обоану місцеву владу. По суті вони паразити.
10.10.2025 01:44 Ответить
+21
От тілтки це опудало тут ніяким боком.
Його робота тільки у телеграмі ******* та лайном у КМДА плюватися.
Більше це ЗЕлене гімно ніфіга не робить.
10.10.2025 01:41 Ответить
+13
Лівобережжя фсьо. Язики б цим ******** повідривати.
10.10.2025 03:40 Ответить
Це типу звіт для кацапів?
10.10.2025 01:20 Ответить
Перекажіть цьому мудраку що сидимо без води і світла… А може він не про наш Київ? Але нічого! В Києві Blackout, тепер зеленський точно, почне бамбіть маскву...
10.10.2025 06:07 Ответить
не його справа - ліквідація наслідків обстрілів.
Його обов'язок - не допускати влучань в житлово-комунальну та енергетичну інфраструктуру
10.10.2025 01:31 Ответить
У нього взагалі нема обов'язків.
Якщо ти почитаєш функції ОВА, то побачиш, що там тільки "сприяти", "комунікації" та проча опосередкована фігня.

Основна задача призначенців ЗЄ в ОВА - ******* гроші і підсирати обоану місцеву владу. По суті вони паразити.
10.10.2025 01:44 Ответить
І на штат та утримання твєї невнятної структури, ще й купа бабла йде. Бажано бюджет побачити.

Тут для фронту не вистачає, а гниль зелена гроші тринькає..
10.10.2025 02:46 Ответить
Не рапортуйте зарані, ціла ніч попереду! Під ранок ще ракети обіцяють!
10.10.2025 01:37 Ответить
От тілтки це опудало тут ніяким боком.
Його робота тільки у телеграмі ******* та лайном у КМДА плюватися.
Більше це ЗЕлене гімно ніфіга не робить.
10.10.2025 01:41 Ответить
Воно хоче показати що Кличко нічого не розуміє у війні і лиш даремно лякає киян відсутністю світла.
10.10.2025 04:05 Ответить
Ну такий він 'не київський'. Земамедовський. І плутається постійно у Кличка під ногами і підніжки підставляє.
10.10.2025 02:54 Ответить
Шо це мурло бреше? Може в нього в хаті і не допущено.
10.10.2025 03:02 Ответить
Це добре що є світло та вода. Проте заслуги зеленого мамеда тут нема ніякої і воно тут ні до чого.
10.10.2025 03:13 Ответить
Воно й тут бреше, атака ще не закінчена. А воно бежіть на випередки - відзвітувати, що працює.
10.10.2025 03:32 Ответить
Не п@зди чмо неголене, пів лівого без світла.
10.10.2025 03:31 Ответить
Лівобережжя фсьо. Язики б цим ******** повідривати.
10.10.2025 03:40 Ответить
30 хвилин тому й в мене погасло..

Блін, тільки збиралась вранці нову акумуляторну лампу купувати - тепер ціни підлетять..добре, хоч свічок валом..
10.10.2025 05:04 Ответить
В смысле не допущенно . 3.41 ни света ни воды
10.10.2025 03:41 Ответить
Він, мабуть, мав на увазі ож у шауромщиків все нормально.
10.10.2025 03:48 Ответить
А зараз?
10.10.2025 03:52 Ответить
Зелений ******-популіст - без брехні як без повітря.
10.10.2025 03:57 Ответить
ткаченко ница зельона гнида

на поточний момент Печерський і Голосіївський точно без електроенергії
10.10.2025 04:11 Ответить
схоже весь Київ в блекауті
10.10.2025 04:13 Ответить
3,14дор! у мене все...
10.10.2025 04:23 Ответить
зельоний звіздьож
10.10.2025 04:32 Ответить
Це чувирло в адекватні?
10.10.2025 06:33 Ответить
У "лідера" в бункері все є, значить "не допущено"!)
10.10.2025 06:45 Ответить
Бреше, нема води
10.10.2025 07:01 Ответить
Яблуня від зе яблоні. Ну що тут казати. Яке ж воно мерзенне навіть по фейсу
10.10.2025 07:19 Ответить
Бреше як і його просрочений
10.10.2025 07:23 Ответить
ЗЕлена гнида бреше,заспокоює,так як це робить його патрон.Очі відкрий,не спи,контактуй з Кличком він введе тебе в курс справи.Тільки не лізь в справи мера,не став палки в колеса.
10.10.2025 07:29 Ответить
Це квартальний стендап? В де Буратіно?
10.10.2025 08:13 Ответить
 
 