Отключений света и воды в Киеве не допущено, - Ткаченко

Отключений электро- и водоснабжения в Киеве из-за атак российских дронов не допущено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Он отметил, что есть вероятность ударов по объектам критической инфраструктуры, поэтому ситуация постоянно контролируется оперативными службами.

Точечные аварии в жилом фонде ликвидируют аварийные бригады, а районы остаются на связи.

Горожан призывают соблюдать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

В ночь на 10 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Взрывы раздаются в Киеве и Днепре.

