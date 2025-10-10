4 041 32
Отключений света и воды в Киеве не допущено, - Ткаченко
Отключений электро- и водоснабжения в Киеве из-за атак российских дронов не допущено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
Он отметил, что есть вероятность ударов по объектам критической инфраструктуры, поэтому ситуация постоянно контролируется оперативными службами.
Точечные аварии в жилом фонде ликвидируют аварийные бригады, а районы остаются на связи.
Горожан призывают соблюдать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
В ночь на 10 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Взрывы раздаются в Киеве и Днепре.
Його обов'язок - не допускати влучань в житлово-комунальну та енергетичну інфраструктуру
Якщо ти почитаєш функції ОВА, то побачиш, що там тільки "сприяти", "комунікації" та проча опосередкована фігня.
Основна задача призначенців ЗЄ в ОВА - ******* гроші і підсирати обоану місцеву владу. По суті вони паразити.
Тут для фронту не вистачає, а гниль зелена гроші тринькає..
Його робота тільки у телеграмі ******* та лайном у КМДА плюватися.
Більше це ЗЕлене гімно ніфіга не робить.
Блін, тільки збиралась вранці нову акумуляторну лампу купувати - тепер ціни підлетять..добре, хоч свічок валом..
на поточний момент Печерський і Голосіївський точно без електроенергії