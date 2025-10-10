УКР
Новини Атака дронів на Київ
Відключень світла і води у Києві не допущено, - Ткаченко

10 жовтня відключень світла і води у Києві немає

Відключень електро- та водопостачання у Києві через атаки російських дронів не допущено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що є ймовірність ударів по об’єктах критичної інфраструктури, тому ситуація постійно контролюється оперативними службами.

Точкові аварії у житловому фонді ліквідовують аварійні бригади, а райони залишаються на зв’язку.
Містян закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Читайте: Київрада виділить 500 млн грн на мобільні укриття з коштів, які РДА не використали на стаціонарні, - Кличко

У ніч на 10 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Вибухи лунають у Києві та Дніпрі

У нього взагалі нема обов'язків.
Якщо ти почитаєш функції ОВА, то побачиш, що там тільки "сприяти", "комунікації" та проча опосередкована фігня.

Основна задача призначенців ЗЄ в ОВА - ******* гроші і підсирати обоану місцеву владу. По суті вони паразити.
10.10.2025 01:44 Відповісти
+5
Це типу звіт для кацапів?
10.10.2025 01:20 Відповісти
+5
От тілтки це опудало тут ніяким боком.
Його робота тільки у телеграмі ******* та лайном у КМДА плюватися.
Більше це ЗЕлене гімно ніфіга не робить.
10.10.2025 01:41 Відповісти
не його справа - ліквідація наслідків обстрілів.
Його обов'язок - не допускати влучань в житлово-комунальну та енергетичну інфраструктуру
10.10.2025 01:31 Відповісти
І на штат та утримання твєї невнятної структури, ще й купа бабла йде. Бажано бюджет побачити.

Тут для фронту не вистачає, а гниль зелена гроші тринькає..
10.10.2025 02:46 Відповісти
Не рапортуйте зарані, ціла ніч попереду! Під ранок ще ракети обіцяють!
10.10.2025 01:37 Відповісти
Ну такий він 'не київський'. Земамедовський. І плутається постійно у Кличка під ногами і підніжки підставляє.
10.10.2025 02:54 Відповісти
Шо це мурло бреше? Може в нього в хаті і не допущено.
10.10.2025 03:02 Відповісти
Це добре що є світло та вода. Проте заслуги зеленого мамеда тут нема ніякої і воно тут ні до чого.
10.10.2025 03:13 Відповісти
 
 