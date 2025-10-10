Відключень світла і води у Києві не допущено, - Ткаченко
Відключень електро- та водопостачання у Києві через атаки російських дронів не допущено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Він зазначив, що є ймовірність ударів по об’єктах критичної інфраструктури, тому ситуація постійно контролюється оперативними службами.
Точкові аварії у житловому фонді ліквідовують аварійні бригади, а райони залишаються на зв’язку.
Містян закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
У ніч на 10 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Вибухи лунають у Києві та Дніпрі.
Його обов'язок - не допускати влучань в житлово-комунальну та енергетичну інфраструктуру
Якщо ти почитаєш функції ОВА, то побачиш, що там тільки "сприяти", "комунікації" та проча опосередкована фігня.
Основна задача призначенців ЗЄ в ОВА - ******* гроші і підсирати обоану місцеву владу. По суті вони паразити.
Тут для фронту не вистачає, а гниль зелена гроші тринькає..
Його робота тільки у телеграмі ******* та лайном у КМДА плюватися.
Більше це ЗЕлене гімно ніфіга не робить.