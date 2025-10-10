Відключень світла і води у Києві не допущено, - Ткаченко

Відключень електро- та водопостачання у Києві через атаки російських дронів не допущено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що є ймовірність ударів по об’єктах критичної інфраструктури, тому ситуація постійно контролюється оперативними службами.

Точкові аварії у житловому фонді ліквідовують аварійні бригади, а райони залишаються на зв’язку.

Містян закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

У ніч на 10 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Вибухи лунають у Києві та Дніпрі.

