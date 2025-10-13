РУС
Новости Взрывы в Крыму
7 667 19

Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму вечером 12 октября прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попала нефтебаза в Феодосии, где вспыхнул пожар.

Очевидцы показали видео, на котором видно яркое пламя и красное небо над местом взрыва.

В местных пабликах написали, что зарево над Феодосией было видно даже в населенных пунктах Старый Крым и Алупка.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что базу атаковал "вражеский беспилотник".

По его словам, ПВО сбила более 20 дронов во время атаки.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее, 6 октября, в Феодосии также атаковали "Морской нефтяной терминал", тогда пожар длился несколько дней.

В тот же день оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача".

беспилотник (4409) Крым (26502) нефть (2035) пожар (6053) терминал (49) атака (619)
Топ комментарии
+22
Нужна более долгая запись, что бы ставить на заставку вместо успокаивающего камина, для медитации, отдыха, уюта, релаксации, и снятия стресса Если вместо НПЗ будет Кремль, готов даже заплатить, много))
13.10.2025 02:18 Ответить
+21
Гріються, с¥ки, і не дякують!
13.10.2025 02:21 Ответить
+18
гарно горить !

Слава ЗСУ !

.
13.10.2025 02:10 Ответить
Палала нафтобаза ,палала ла..ла !! Слава ЗСУ !!))
13.10.2025 08:18 Ответить
В Феодосии отопительный сезон наступил очень рано 😁
13.10.2025 03:26 Ответить
Отомстительний сезон.
13.10.2025 07:06 Ответить
якби ше так за москву порадуватись, а не за громадян України в окупації
13.10.2025 09:32 Ответить
ГРОМАДЯН України, в Криму, вже немає. Без кацапського паспорту, в умовах окупації, довго не виживеш. Є такі, хто якимось чином зберіг український паспорт, та чекають повернення України, але їх не так вже і багато. Більшість, з врахуванням нової хвилі понаєхавших, приблизно така.

13.10.2025 10:00 Ответить
Любо!
13.10.2025 05:03 Ответить
,,Знатно" комарів відлякують .
13.10.2025 06:30 Ответить
Нафтобаза героїчно збила 20 БПЛА усіма своїми резервуарами.
13.10.2025 07:05 Ответить
Опалювальний сезон в Криму успішно розпочато .
13.10.2025 08:29 Ответить
13.10.2025 09:11 Ответить
хорошо горит.
13.10.2025 09:14 Ответить
При пожежі дзвонити 101
13.10.2025 09:27 Ответить
Горить в декількох місцях. Мабуть одним дроном не обійшлося.
13.10.2025 09:28 Ответить
Загидили Крим, тепер вичищати треба, а ще від русаків понаїхавших!
13.10.2025 09:31 Ответить
Якщо з'явиться тенденція до повернення Криму Україні, більшість, з понаїхавших, самі чкурнуть в "родные *****", але тих москалів, що залишуться (та перевзувшихся колишніх громадян України) прийдеть довго ще вичищати...
13.10.2025 10:07 Ответить
Підар-колаборант аксенов напевно знову скаже, що нічого страшного, треба ще декілька днів патєрпєть і зробить нове обмеження на бензин на тих заправках де він іноді є-по 5 літрів на рило.
13.10.2025 09:56 Ответить
 
 