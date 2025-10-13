Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. ВИДЕО
Во временно оккупированном Крыму вечером 12 октября прогремели взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попала нефтебаза в Феодосии, где вспыхнул пожар.
Очевидцы показали видео, на котором видно яркое пламя и красное небо над местом взрыва.
В местных пабликах написали, что зарево над Феодосией было видно даже в населенных пунктах Старый Крым и Алупка.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что базу атаковал "вражеский беспилотник".
По его словам, ПВО сбила более 20 дронов во время атаки.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Ранее, 6 октября, в Феодосии также атаковали "Морской нефтяной терминал", тогда пожар длился несколько дней.
В тот же день оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача".
Слава ЗСУ !
.