Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму вечером 12 октября прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попала нефтебаза в Феодосии, где вспыхнул пожар.

Очевидцы показали видео, на котором видно яркое пламя и красное небо над местом взрыва.

В местных пабликах написали, что зарево над Феодосией было видно даже в населенных пунктах Старый Крым и Алупка.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что базу атаковал "вражеский беспилотник".

По его словам, ПВО сбила более 20 дронов во время атаки.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее, 6 октября, в Феодосии также атаковали "Морской нефтяной терминал", тогда пожар длился несколько дней.

В тот же день оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача".