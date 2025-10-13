УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4237 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи в Криму
566 3

Безпілотники атакували нафтобазу в Феодосії. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму ввечері 12 жовтня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удар потрапила нафтобаза у Феодосії, де спалахнула пожежа.

Очевидці показали відео, на якому видно яскраве полум’я і червоне небо над місцем вибуху.

У місцевих пабліках написали, що заграву над Феодосією було видно навіть у населених пунктах Старий Крим і Алупка.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що базу атакував "ворожий безпілотник".

За його словами, ППО збила понад 20 дронів під час атаки.

Інформації про жертви та потерпілих наразі немає.

Раніше, 6 жовтня, у Феодосії також атакували "Морський нафтовий термінал", тоді пожежа тривала кілька днів.

Того ж дня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача".

безпілотник (5029) Крим (14273) нафта (5945) пожежа (4439) термінал (190) атака (626)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарно горить !

Слава ЗСУ !

.
показати весь коментар
13.10.2025 02:10 Відповісти
Нужна более долгая запись, что бы ставить на заставку вместо успокаивающего камина, для медитации, отдыха, уюта, релаксации, и снятия стресса Если вместо НПЗ будет Кремль, готов даже заплатить, много))
показати весь коментар
13.10.2025 02:18 Відповісти
Гріються, с¥ки, і не дякують!
показати весь коментар
13.10.2025 02:21 Відповісти
 
 