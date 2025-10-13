Безпілотники атакували нафтобазу в Феодосії. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму ввечері 12 жовтня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удар потрапила нафтобаза у Феодосії, де спалахнула пожежа.

Очевидці показали відео, на якому видно яскраве полум’я і червоне небо над місцем вибуху.

У місцевих пабліках написали, що заграву над Феодосією було видно навіть у населених пунктах Старий Крим і Алупка.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що базу атакував "ворожий безпілотник".

За його словами, ППО збила понад 20 дронів під час атаки.

Інформації про жертви та потерпілих наразі немає.

Раніше, 6 жовтня, у Феодосії також атакували "Морський нафтовий термінал", тоді пожежа тривала кілька днів.

Того ж дня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача".