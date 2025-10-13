Почти 25 тыс. домов отобрали россияне у украинцев на ВОТ, - Le Figaro

Россияне конфисковали десятки тысяч объектов недвижимости украинцев на оккупированных территориях.

Об этом пишет издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили почти 25 тысяч объектов недвижимости в четырех оккупированных Россией областях, которые конфискованы или вот-вот будут конфискованы захватчиками.

Российские власти называют дома, не фигурирующие в земельных реестрах, "бесхозным имуществом", хотя они принадлежат украинцам, которые вынужденно покинули свои дома или погибли во время войны.

После того как дом признают пустым, у владельца есть 30 дней, чтобы лично обратиться к оккупационным властям с паспортом РФ, чтобы предотвратить конфискацию. Если же владелец в течение трех месяцев не появляется - дом переходит в "собственность" России по решению "суда".

Впервые эту стратегию РФ опробовала в оккупированном Крыму. С 2014 года "власти" издали несколько указов о национализации и конфискации имущества, в 2020 году Путин запретил иностранцу владеть там недвижимостью. Так, количество иностранных владельцев сократилось до 5,5 тыс. в январе 2024 года по сравнению с 13 859 четырьмя годами ранее.

По данным журналистов, больше всего домов конфисковали в Мариуполе - около 13 тыс.

