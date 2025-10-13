УКР
Майже 25 тис. будинків відібрали росіяни в українців на ТОТ, - Le Figaro

Росіяни відбирають будинки в українців на окупованих територіях

Росіяни конфіскували десятки тисяч об'єктів нерухомості українців на окупованих територіях. 

Про це пише видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили майже 25 тисяч об'єктів нерухомості у чотирьох окупованих Росією областях, які конфісковано або ось-ось буде конфісковано загарбниками.

Російська влада називає будинки, які не фігурують у земельних реєстрах, "безхазяйне майно", хоча вони належать українцям, які вимушено покинули свої домівки або загинули під час війни.

Також читайте: Росія на окупованих територіях примусово дає дітям психотропні препарати за непокору, - Герасимчук

Після того як будинок визнають порожнім, власник має 30 днів, щоб особисто звернутися до окупаційної влади із паспортом РФ, щоб запобігти конфіскації. Якщо ж власник протягом трьох місяців не з'являється - будинок переходить у "власність" Росії за рішенням "суду".

Вперше цю стратегію РФ випробувала в окупованому Криму. Із 2014 року "влада" видала кілька указів про націоналізацію та конфіскацію майна, у 2020 році Путін заборонив іноземця володіти там нерухомістю. Так, кількість іноземних власників скоротилася до 5,5 тис. у січні 2024 порівняно із 13 859 чотирма роками раніше.

За даними журналістів, найбільше будинків конфіскували у Маріуполі - близько 13 тис.

Автор: 

фашисти ублюдочні
13.10.2025 14:49 Відповісти
13.10.2025 14:52 Відповісти
повний)))
13.10.2025 15:14 Відповісти
Асвабадітєлі хєрові!
13.10.2025 15:10 Відповісти
Ось вам - расіюшка, ждунам клятим - там віджимають, до речі, і у ждунів все, що можуть віджати, якщо що.....
13.10.2025 15:20 Відповісти
 
 