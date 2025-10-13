Майже 25 тис. будинків відібрали росіяни в українців на ТОТ, - Le Figaro

Росіяни конфіскували десятки тисяч об'єктів нерухомості українців на окупованих територіях.

Журналісти виявили майже 25 тисяч об'єктів нерухомості у чотирьох окупованих Росією областях, які конфісковано або ось-ось буде конфісковано загарбниками.

Російська влада називає будинки, які не фігурують у земельних реєстрах, "безхазяйне майно", хоча вони належать українцям, які вимушено покинули свої домівки або загинули під час війни.

Після того як будинок визнають порожнім, власник має 30 днів, щоб особисто звернутися до окупаційної влади із паспортом РФ, щоб запобігти конфіскації. Якщо ж власник протягом трьох місяців не з'являється - будинок переходить у "власність" Росії за рішенням "суду".

Вперше цю стратегію РФ випробувала в окупованому Криму. Із 2014 року "влада" видала кілька указів про націоналізацію та конфіскацію майна, у 2020 році Путін заборонив іноземця володіти там нерухомістю. Так, кількість іноземних власників скоротилася до 5,5 тис. у січні 2024 порівняно із 13 859 чотирма роками раніше.

За даними журналістів, найбільше будинків конфіскували у Маріуполі - близько 13 тис.

