Кабмин не менял дату начала отопительного сезона, он начнется планово, - Минэнерго

В сети активно распространяются ложные данные о дате начала отопительного сезона. Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах.

Как отмечается, условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года ( *они условно названы "отопительный период "* ).

"Это чисто техническая терминология для верного определения условий в период поставки природного газа", - заверили в министерстве.

Также там напомнили, для обеспечения стабильности и защиты потребителей, Кабинет Министров Украины принял важное решение - продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.

"Это означает, что фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии будут сохраняться.

Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - говорится в сообщении.

Минэнерго также напоминает, что решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже +8 С градусов более 3 суток.

Ранее сообщалось, что Кабмин сократил отопительный сезон, он якобы должен будет начаться 1 ноября.

