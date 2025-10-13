РУС
Новости Отопительный сезон
Кабмин не менял дату начала отопительного сезона, он начнется планово, - Минэнерго

Когда начнется отопительный сезон

В сети активно распространяются ложные данные о дате начала отопительного сезона. Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах.

Как информирует Цензор.НЕТ, это отметили в пресс-центре Минэнерго.

Как отмечается, условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года ( *они условно названы "отопительный период "* ).

"Это чисто техническая терминология для верного определения условий в период поставки природного газа", - заверили в министерстве.

Также там напомнили, для обеспечения стабильности и защиты потребителей, Кабинет Министров Украины принял важное решение - продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.

"Это означает, что фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии будут сохраняться.

Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - говорится в сообщении.

Также читайте: Отопительный сезон следует начать как можно позже, пересидеть зиму на генераторах невозможно, - Филатов

Минэнерго также напоминает, что решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже +8 С градусов более 3 суток.

Ранее сообщалось, что Кабмин сократил отопительный сезон, он якобы должен будет начаться 1 ноября.

Кабмин (14133) отопительный сезон (537) Минэнерго (402)
саме так зелені дегенерати і керують україною!
спочатку якийсь тупий вкид, отримання піздюліни, і відразу відкат.

брехати брехати брехати!
брехати та мородерити!
13.10.2025 15:45 Ответить
а попереждали що не можна обирати цього малороса, якій знущався над майдановцями
13.10.2025 15:55 Ответить
Не в ньому справа. Україна брехливо називається Республикою (в Конституції), а насправді є Монархією. Так, оцей - поганій Сцар, тому вкраїнчики вимагають доброго Сцаря, під яким мається на увазі постачальник комплексів Ай-Петрі на фронт, або ж відомий посол. В будь якому випадку це буде Цар, яки типу дасть холопам опалення з барського плеча. Або ж ніт.
13.10.2025 16:05 Ответить
Було б вірне рішення назараз. Морозів не буде, якщо синоптики не брешуть. Але куди, нє, лохторат нє адобріт Краще, як замою буде морозяка, от тоді і не опалювати. Нєлохі тоді знову почнуть вити і винуватити папєрєдніків. Собаки, все, все просирають. Вони, так саме вони, усі разом, усе тупе бальшинство, сдєлалі нас вмєстє
13.10.2025 16:03 Ответить
С початку пустять тепло на дидсадки та школи , а потім в термін
двух тижднів на житловий фонд. І все буде до 1 листопаду.
13.10.2025 16:06 Ответить
Нужно подписать указ о короткой и тёплой зиме, делов-то.
13.10.2025 16:08 Ответить
О, а зрадофіли вже срач розвели.
13.10.2025 16:13 Ответить
бабло разокрали, не докупили 3 миллиарда кубов газа, жидота пархата, а народ в окопах мерзнет, а их дети в хате мерзнут и болеют
13.10.2025 16:16 Ответить
 
 