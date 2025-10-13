УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9695 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
1 222 7

Кабмін не змінював дати початку опалювального сезону, він розпочнеться планово, - Міненерго

Коли розпочнеться опалювальний сезон

У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосили у пресцентрі Міненерго.

Як зазначається, умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року ( *вони умовно названі "опалювальний період"* ).

"Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу", - запевнили в міністерстві.

Також там нагадали, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення - продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

"Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться.

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Опалювальний сезон слід почати якомога пізніше, пересидіти зиму на генераторах неможливо, - Філатов

Міненерго також нагадує, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.

Раніше повідомлялося, що Кабмін скоротив опалювальний сезон, він нібито мав розпочатися 1 листопада.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Кабмін (14416) опалювальний сезон (1794) Міненерго (1491)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме так зелені дегенерати і керують україною!
спочатку якийсь тупий вкид, отримання піздюліни, і відразу відкат.

брехати брехати брехати!
брехати та мородерити!
показати весь коментар
13.10.2025 15:45 Відповісти
а попереждали що не можна обирати цього малороса, якій знущався над майдановцями
показати весь коментар
13.10.2025 15:55 Відповісти
Не в ньому справа. Україна брехливо називається Республикою (в Конституції), а насправді є Монархією. Так, оцей - поганій Сцар, тому вкраїнчики вимагають доброго Сцаря, під яким мається на увазі постачальник комплексів Ай-Петрі на фронт, або ж відомий посол. В будь якому випадку це буде Цар, яки типу дасть холопам опалення з барського плеча. Або ж ніт.
показати весь коментар
13.10.2025 16:05 Відповісти
Було б вірне рішення назараз. Морозів не буде, якщо синоптики не брешуть. Але куди, нє, лохторат нє адобріт Краще, як замою буде морозяка, от тоді і не опалювати. Нєлохі тоді знову почнуть вити і винуватити папєрєдніків. Собаки, все, все просирають. Вони, так саме вони, усі разом, усе тупе бальшинство, сдєлалі нас вмєстє
показати весь коментар
13.10.2025 16:03 Відповісти
С початку пустять тепло на дидсадки та школи , а потім в термін
двух тижднів на житловий фонд. І все буде до 1 листопаду.
показати весь коментар
13.10.2025 16:06 Відповісти
Нужно подписать указ о короткой и тёплой зиме, делов-то.
показати весь коментар
13.10.2025 16:08 Відповісти
О, а зрадофіли вже срач розвели.
показати весь коментар
13.10.2025 16:13 Відповісти
 
 