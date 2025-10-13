Кабмін не змінював дати початку опалювального сезону, він розпочнеться планово, - Міненерго

У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосили у пресцентрі Міненерго.

Як зазначається, умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року ( *вони умовно названі "опалювальний період"* ).

"Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу", - запевнили в міністерстві.

Також там нагадали, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення - продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

"Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться.

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Опалювальний сезон слід почати якомога пізніше, пересидіти зиму на генераторах неможливо, - Філатов

Міненерго також нагадує, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.

Раніше повідомлялося, що Кабмін скоротив опалювальний сезон, він нібито мав розпочатися 1 листопада.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі