На фронте зафиксировано 78 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Кучеровка, Стариково, Шалыгино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 92 обстрела.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Купянска и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Торское.

На Славянском направлении противник совершил сегодня две атаки в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили одиннадцать из тринадцати вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Миколайполе, Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Наши защитники уже отбили 24 атаки.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении украинские защитники отбили три атаки противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атакует наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор провел три бесполезные атаки в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

