Украину ожидают проблемы с электричеством из-за атак РФ. Придется импортировать, - Зеленский

Зеленский рассказал об импорте электроэнергии из-за ударов РФ
Фото: Офіс Президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре Украина может зимой импортировать электроэнергию из стран ЕС.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, из-за одной-двух атак нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что Украина уже начала импорт газа из-за российских атак на инфраструктуру добычи газа в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз выделит Украине дополнительные 100 миллионов евро перед началом зимы, - Каллас

"Мы имеем оценки потребностей, преимущественно речь идет о финансировании. Сейчас проблем с поставками газа нет, вопрос - где найти достаточно средств для его закупки. Есть партнеры, готовые поставлять без немедленных требований по оплате - в частности Норвегия и страны ЕС, а также поставщики из региона Ближнего Востока, на которых мы опирались прошлой зимой.

Главная задача сейчас - обеспечить финансирование; верим, что его удастся найти", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Атака РФ в Одесской области: ранена женщина, повреждена газовая и энергетическая инфраструктура, здание РГА, горела база отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Россия начала новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с августа 2025 года. 10 октября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В результате атаки зафиксированы прямые попадания по 19 объектам в разных регионах страны, преимущественно - по энергетической инфраструктуре.

Зеленский Владимир импорт энергетика Тарифы на электроэнергию
я так понял.хрипатый сваливая с хермаком в сша ...сразу готовит бомбежку Киева и всей Украины дает совет кремлю что делать........
показать весь комментарий
13.10.2025 19:35 Ответить
Нас очікують проблеми з персонажем Зеленського "президент". Доведеться импортувати.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:37 Ответить
Та які проблеми? Скажи тільки отим "знесунам", що обіцяли "того знесли і цього знесемо, якщо треба буде!". Вони ж просто ще не знають(мабуть не заплатили?), що оте "треба" було ще до 2022-го.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:56 Ответить
Так візьми гроші у своїх носатих «фламінго» міндіча, чернишова, шефіра!
показать весь комментарий
13.10.2025 19:38 Ответить
"носаті фламінго" міндичі-чернишови

+💯!!!
тепер стало зрозуміло саме фламінго!

.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:42 Ответить
У нас проблеми з президентом пропоную імпортувати нового!
показать весь комментарий
13.10.2025 19:38 Ответить
Чи з Ісландії виписати, чи у папуасів взяти...
Вони ж обдовбані зараз всі
показать весь комментарий
13.10.2025 20:53 Ответить
добре, шо у нас тільки з електрикою проблеми!
бо, зі всім іншим у нас чікі пікі!
як що що, ми будемо експортувати.
копійчина на кишені не буде зайвою!
міндіч, не дасть збрехати!
показать весь комментарий
13.10.2025 19:39 Ответить
Зате по моцкві так нічого обіцяного і не прилетіло. ******
показать весь комментарий
13.10.2025 19:40 Ответить
Так фламінго зеленського виявився надто коротким!
показать весь комментарий
13.10.2025 20:32 Ответить
На довжину клавіші
показать весь комментарий
13.10.2025 20:55 Ответить
не більше, ніж на ширину клавіші!
показать весь комментарий
13.10.2025 20:56 Ответить
Як там "блекаут у москві"? Чи "лідеру" зараз не до таких дрібниць?
показать весь комментарий
13.10.2025 19:42 Ответить
Земакака продався у 1987-му, переповз у мацкву, де його "опускали" на відео й 20 років дюрили... А де-6іллі без памНЄти й мали б ще у квітні 2024-го відправити до Чаушеску. Та де там... І поф, шо кііфлясіків 2,7 міліВОНІв, - прибрати лайно досі "не на часі". 35 років тому ми Студентами ВОЛАЛИ на Хрещатику, аж за два тижні зашевелилось два заводи... Три Зхідні області заледве проскочили, полягали-посідали "на матраси"й об'явили Голодування, Тернопіль, Львів й Франківськ! А тота відро з глистами "сталіццца" перекривило всю інформацію, прилипло "організаторами"... Все "не на часі" повторити, бл... Продався полтавський бухарик у пітєр, а Лівобережжя др-чить,- Франко їм поперек горлянки. От і вся психолоХія...
показать весь комментарий
13.10.2025 20:38 Ответить
"Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ. Доведеться імпортувати, - Зеленський "

Віттоді, як ідійоти73% весело запхали тебе в Президентське крісло - в Україні суцільні проблеми і це якщо дуже-дуже м'яко сказати!
показать весь комментарий
13.10.2025 19:46 Ответить
Зєбіли, налітай! Тут в кориті залишилися залишки з 2019 року - доїдайте!
А коли доїсте,тобі вам підсиплять мільярд дерев, 3 000 ракет ,ну і так далі, а поки що потрібно доїсти ось це
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:51 Ответить
Це була 'шютка', розрахована на придурків. Чистий популізм.
показать весь комментарий
13.10.2025 20:47 Ответить
Цікаво, з цієї, як ви кажете "шютки", ще й до сих пір ржуть ці 73% любителів поржать? Ви написали, що ця "шютка" розрахована на придурків. А чи не дуже велика частка суспільства придурків?
73% придурків , я вам скажу це чимало - це ціла "каменюка" на шиї країни, котора з легкістю втопить любу країну.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:11 Ответить
А як він планує імпорт електроенергії, якщо пошкодять ЛЕПи на десятках км і в різних місцях, в цистернах чи в мішках?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:00 Ответить
На гіляку дибіляку!
показать весь комментарий
13.10.2025 20:01 Ответить
Де твої плани перемоги,формули миру,анонсовані відповіді і помсти,показані тобою всі вироби українського виробництва на фоні яких ти красувався записуючи чергові відосики?Тепер ти звинувачуєш захід "...нуль реакції на дії росії ".Де ти взялося на нашу голову,від тебе толку поки не бачили.
показать весь комментарий
13.10.2025 20:10 Ответить
Щороку одні і ті самі проблеми....
Але як кажуть зелені - ми маємо радіти
показать весь комментарий
13.10.2025 20:28 Ответить
у меня мечта- хочу чтобы на экспорт пошел кагал
показать весь комментарий
13.10.2025 20:44 Ответить
I haaaave a dreeeaaaam....
показать весь комментарий
13.10.2025 20:57 Ответить
А де цей гігават? Миші з'їли?

показать весь комментарий
13.10.2025 21:05 Ответить
А в призєдєнта на всі наші запитання є вагомий контраргумент!!!!

показать весь комментарий
13.10.2025 21:16 Ответить
 
 