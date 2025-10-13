Украину ожидают проблемы с электричеством из-за атак РФ. Придется импортировать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре Украина может зимой импортировать электроэнергию из стран ЕС.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, из-за одной-двух атак нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта", - заявил Зеленский.
Также президент сообщил, что Украина уже начала импорт газа из-за российских атак на инфраструктуру добычи газа в Украине.
"Мы имеем оценки потребностей, преимущественно речь идет о финансировании. Сейчас проблем с поставками газа нет, вопрос - где найти достаточно средств для его закупки. Есть партнеры, готовые поставлять без немедленных требований по оплате - в частности Норвегия и страны ЕС, а также поставщики из региона Ближнего Востока, на которых мы опирались прошлой зимой.
Главная задача сейчас - обеспечить финансирование; верим, что его удастся найти", - рассказал Зеленский.
Напомним, Россия начала новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с августа 2025 года. 10 октября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В результате атаки зафиксированы прямые попадания по 19 объектам в разных регионах страны, преимущественно - по энергетической инфраструктуре.
+💯!!!
тепер стало зрозуміло саме фламінго!
Вони ж обдовбані зараз всі
бо, зі всім іншим у нас чікі пікі!
як що що, ми будемо експортувати.
копійчина на кишені не буде зайвою!
міндіч, не дасть збрехати!
Віттоді, як ідійоти73% весело запхали тебе в Президентське крісло - в Україні суцільні проблеми і це якщо дуже-дуже м'яко сказати!
А коли доїсте,тобі вам підсиплять мільярд дерев, 3 000 ракет ,ну і так далі, а поки що потрібно доїсти ось це
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
73% придурків , я вам скажу це чимало - це ціла "каменюка" на шиї країни, котора з легкістю втопить любу країну.
Але як кажуть зелені - ми маємо радіти