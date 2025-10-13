Украину ожидают проблемы с электричеством из-за атак РФ. Придется импортировать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре Украина может зимой импортировать электроэнергию из стран ЕС.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, из-за одной-двух атак нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что Украина уже начала импорт газа из-за российских атак на инфраструктуру добычи газа в Украине.

"Мы имеем оценки потребностей, преимущественно речь идет о финансировании. Сейчас проблем с поставками газа нет, вопрос - где найти достаточно средств для его закупки. Есть партнеры, готовые поставлять без немедленных требований по оплате - в частности Норвегия и страны ЕС, а также поставщики из региона Ближнего Востока, на которых мы опирались прошлой зимой.

Главная задача сейчас - обеспечить финансирование; верим, что его удастся найти", - рассказал Зеленский.

Напомним, Россия начала новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с августа 2025 года. 10 октября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В результате атаки зафиксированы прямые попадания по 19 объектам в разных регионах страны, преимущественно - по энергетической инфраструктуре.