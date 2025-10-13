Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ. Доведеться імпортувати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі Україна може взимку імпортувати електроенергію з країн ЄС.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита", - заявив Зеленський.
Також президент повідомив, що Україна вже розпочала імпорт газу через російські атаки на інфраструктуру видобування газу в Україні.
"Ми маємо оцінки потреб, переважно йдеться про фінансування. Наразі проблем із постачанням газу немає, питання — де знайти достатньо коштів для його закупівлі. Є партнери, готові постачати без негайних вимог щодо оплати — зокрема Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу, на яких ми опиралися минулої зими.
Головне завдання зараз — забезпечити фінансування; віримо, що його вдасться знайти", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, Росія розпочала нові атаки на енергетичну інфраструктуру України з серпня 2025 року. 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
+💯!!!
тепер стало зрозуміло саме фламінго!
.
Вони ж обдовбані зараз всі
бо, зі всім іншим у нас чікі пікі!
як що що, ми будемо експортувати.
копійчина на кишені не буде зайвою!
міндіч, не дасть збрехати!
Віттоді, як ідійоти73% весело запхали тебе в Президентське крісло - в Україні суцільні проблеми і це якщо дуже-дуже м'яко сказати!
А коли доїсте,тобі вам підсиплять мільярд дерев, 3 000 ракет ,ну і так далі, а поки що потрібно доїсти ось це
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
73% придурків , я вам скажу це чимало - це ціла "каменюка" на шиї країни, котора з легкістю втопить любу країну.
Але як кажуть зелені - ми маємо радіти