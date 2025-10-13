УКР
Новини
Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ. Доведеться імпортувати, - Зеленський

Зеленський розповів про імпорт електроенергії через удари РФ
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі Україна може взимку імпортувати електроенергію з країн ЄС.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита", - заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна вже розпочала імпорт газу через російські атаки на інфраструктуру видобування газу в Україні.

Євросоюз виділить Україні додаткові 100 мільйонів євро перед початком зими, – Каллас

"Ми маємо оцінки потреб, переважно йдеться про фінансування. Наразі проблем із постачанням газу немає, питання — де знайти достатньо коштів для його закупівлі. Є партнери, готові постачати без негайних вимог щодо оплати — зокрема Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу, на яких ми опиралися минулої зими.

Головне завдання зараз — забезпечити фінансування; віримо, що його вдасться знайти", - розповів Зеленський.

Атака РФ на Одещину: поранено жінку, пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру, будівлю РДА, горіла база відпочинку.

Нагадаємо, Росія розпочала нові атаки на енергетичну інфраструктуру України з серпня 2025 року. 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі.

Зеленський Володимир (25798) імпорт (2757) енергетика (2770) електроенергія (6436)
+20
я так понял.хрипатый сваливая с хермаком в сша ...сразу готовит бомбежку Киева и всей Украины дает совет кремлю что делать........
13.10.2025 19:35 Відповісти
+18
Так візьми гроші у своїх носатих «фламінго» міндіча, чернишова, шефіра!
13.10.2025 19:38 Відповісти
+14
Зате по моцкві так нічого обіцяного і не прилетіло. ******
13.10.2025 19:40 Відповісти
Нас очікують проблеми з персонажем Зеленського "президент". Доведеться импортувати.
13.10.2025 19:37 Відповісти
Та які проблеми? Скажи тільки отим "знесунам", що обіцяли "того знесли і цього знесемо, якщо треба буде!". Вони ж просто ще не знають(мабуть не заплатили?), що оте "треба" було ще до 2022-го.
13.10.2025 19:56 Відповісти
"носаті фламінго" міндичі-чернишови

+💯!!!
тепер стало зрозуміло саме фламінго!

.
13.10.2025 19:42 Відповісти
У нас проблеми з президентом пропоную імпортувати нового!
13.10.2025 19:38 Відповісти
Чи з Ісландії виписати, чи у папуасів взяти...
Вони ж обдовбані зараз всі
13.10.2025 20:53 Відповісти
добре, шо у нас тільки з електрикою проблеми!
бо, зі всім іншим у нас чікі пікі!
як що що, ми будемо експортувати.
копійчина на кишені не буде зайвою!
міндіч, не дасть збрехати!
13.10.2025 19:39 Відповісти
Так фламінго зеленського виявився надто коротким!
13.10.2025 20:32 Відповісти
На довжину клавіші
13.10.2025 20:55 Відповісти
не більше, ніж на ширину клавіші!
13.10.2025 20:56 Відповісти
Як там "блекаут у москві"? Чи "лідеру" зараз не до таких дрібниць?
13.10.2025 19:42 Відповісти
Земакака продався у 1987-му, переповз у мацкву, де його "опускали" на відео й 20 років дюрили... А де-6іллі без памНЄти й мали б ще у квітні 2024-го відправити до Чаушеску. Та де там... І поф, шо кііфлясіків 2,7 міліВОНІв, - прибрати лайно досі "не на часі". 35 років тому ми Студентами ВОЛАЛИ на Хрещатику, аж за два тижні зашевелилось два заводи... Три Зхідні області заледве проскочили, полягали-посідали "на матраси"й об'явили Голодування, Тернопіль, Львів й Франківськ! А тота відро з глистами "сталіццца" перекривило всю інформацію, прилипло "організаторами"... Все "не на часі" повторити, бл... Продався полтавський бухарик у пітєр, а Лівобережжя др-чить,- Франко їм поперек горлянки. От і вся психолоХія...
13.10.2025 20:38 Відповісти
"Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ. Доведеться імпортувати, - Зеленський "

Віттоді, як ідійоти73% весело запхали тебе в Президентське крісло - в Україні суцільні проблеми і це якщо дуже-дуже м'яко сказати!
13.10.2025 19:46 Відповісти
Зєбіли, налітай! Тут в кориті залишилися залишки з 2019 року - доїдайте!
А коли доїсте,тобі вам підсиплять мільярд дерев, 3 000 ракет ,ну і так далі, а поки що потрібно доїсти ось це
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
13.10.2025 19:51 Відповісти
Це була 'шютка', розрахована на придурків. Чистий популізм.
13.10.2025 20:47 Відповісти
Цікаво, з цієї, як ви кажете "шютки", ще й до сих пір ржуть ці 73% любителів поржать? Ви написали, що ця "шютка" розрахована на придурків. А чи не дуже велика частка суспільства придурків?
73% придурків , я вам скажу це чимало - це ціла "каменюка" на шиї країни, котора з легкістю втопить любу країну.
13.10.2025 21:11 Відповісти
А як він планує імпорт електроенергії, якщо пошкодять ЛЕПи на десятках км і в різних місцях, в цистернах чи в мішках?
13.10.2025 20:00 Відповісти
На гіляку дибіляку!
13.10.2025 20:01 Відповісти
Де твої плани перемоги,формули миру,анонсовані відповіді і помсти,показані тобою всі вироби українського виробництва на фоні яких ти красувався записуючи чергові відосики?Тепер ти звинувачуєш захід "...нуль реакції на дії росії ".Де ти взялося на нашу голову,від тебе толку поки не бачили.
13.10.2025 20:10 Відповісти
Щороку одні і ті самі проблеми....
Але як кажуть зелені - ми маємо радіти
13.10.2025 20:28 Відповісти
у меня мечта- хочу чтобы на экспорт пошел кагал
13.10.2025 20:44 Відповісти
I haaaave a dreeeaaaam....
13.10.2025 20:57 Відповісти
А де цей гігават? Миші з'їли?

13.10.2025 21:05 Відповісти
А в призєдєнта на всі наші запитання є вагомий контраргумент!!!!

13.10.2025 21:16 Відповісти
Можно устроить майдан и там погреться, если эти бесы выключат свет или что то еще. Гнать их нахер в Ростов!
13.10.2025 21:21 Відповісти
 
 