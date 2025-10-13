"Україну очікують проблеми з електрикою через атаки РФ. Доведеться імпортувати, - Зеленський "

Президент Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі Україна може взимку імпортувати електроенергію з країн ЄС.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита", - заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна вже розпочала імпорт газу через російські атаки на інфраструктуру видобування газу в Україні.

"Ми маємо оцінки потреб, переважно йдеться про фінансування. Наразі проблем із постачанням газу немає, питання — де знайти достатньо коштів для його закупівлі. Є партнери, готові постачати без негайних вимог щодо оплати — зокрема Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу, на яких ми опиралися минулої зими.

Головне завдання зараз — забезпечити фінансування; віримо, що його вдасться знайти", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Росія розпочала нові атаки на енергетичну інфраструктуру України з серпня 2025 року. 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі.