Новости Проблемы с водоснабжением
Из-за работ на энергообъекте на правом берегу Киева проблемы с водоснабжением, - Киевводоканал

Часть Киева без воды

В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.

Потребители правого берега города сейчас получают водоснабжение в режиме пониженного давления.

Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам.

Киев (26232) вода (939)
Ставление Ze Ткаченко (Мамедов) як глава київськоц ВА наполеглево працює. На ниві освоєння коштів призначених для споруджнння захисту критичной інфраструктури Києва. У кого нема електрики та води звертайтесь до нього. Поки за кордон з баблом не сдристнув.
14.10.2025 22:06 Ответить
 
 