Из-за работ на энергообъекте на правом берегу Киева проблемы с водоснабжением, - Киевводоканал
В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.
Потребители правого берега города сейчас получают водоснабжение в режиме пониженного давления.
Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый зольдат
показать весь комментарий14.10.2025 22:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль