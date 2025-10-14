Из-за работ на энергообъекте на правом берегу Киева проблемы с водоснабжением, - Киевводоканал

В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.

Потребители правого берега города сейчас получают водоснабжение в режиме пониженного давления.

Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам.