УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10490 відвідувачів онлайн
Новини Проблеми з водопостачанням
503 1

Через роботи на енергооб’єкті на правому березі Києва проблеми з водопостачанням, - Київводоканал

Частина Києва без води

У Києві у звʼязку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання проводять роботи на енергообʼєкті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово перебуває без електропостачання.

Споживачі правого берега міста наразі отримують водопостачання в режимі пониженого тиску.

Читайте: Новий водогін у Миколаєві підключать до електропостачання з 1 жовтня

Енергетики в оперативному порядку виконують необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам.

Автор: 

Київ (20294) вода (1213)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ставление Ze Ткаченко (Мамедов) як глава київськоц ВА наполеглево працює. На ниві освоєння коштів призначених для споруджнння захисту критичной інфраструктури Києва. У кого нема електрики та води звертайтесь до нього. Поки за кордон з баблом не сдристнув.
показати весь коментар
14.10.2025 22:06 Відповісти
 
 