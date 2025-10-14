Через роботи на енергооб’єкті на правому березі Києва проблеми з водопостачанням, - Київводоканал
У Києві у звʼязку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання проводять роботи на енергообʼєкті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово перебуває без електропостачання.
Споживачі правого берега міста наразі отримують водопостачання в режимі пониженого тиску.
Енергетики в оперативному порядку виконують необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам.
