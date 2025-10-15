В Киеве стабилизируют работу электро- и водоснабжения после аварии

К киевлянам возвращается свет и вода после аварии, произошедшей на одном из энергообъектов столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за перегрузки сети без электричества временно остались части Голосеевского, Шевченковского и Печерского районов.

Энергетики быстро устранили неисправность и уже восстанавливают подачу тока на правом берегу города, сообщили в КГГА.

Из-за аварии снизилось давление в системе, поэтому воду начали подавать с меньшим напором. Сейчас давление постепенно стабилизируется, и водоснабжение обещают полностью восстановить в течение нескольких часов.

В КГГА сообщили, что ситуация под контролем, а все службы работают в усиленном режиме.

