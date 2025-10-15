РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10627 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Проблемы с водоснабжением
981 0

В Киеве стабилизируют работу электро- и водоснабжения после аварии

электроэнергия

К киевлянам возвращается свет и вода после аварии, произошедшей на одном из энергообъектов столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за перегрузки сети без электричества временно остались части Голосеевского, Шевченковского и Печерского районов.

Энергетики быстро устранили неисправность и уже восстанавливают подачу тока на правом берегу города, сообщили в КГГА.

Из-за аварии снизилось давление в системе, поэтому воду начали подавать с меньшим напором. Сейчас давление постепенно стабилизируется, и водоснабжение обещают полностью восстановить в течение нескольких часов.

В КГГА сообщили, что ситуация под контролем, а все службы работают в усиленном режиме.

Читайте: Экстренные отключения света ввели в 8 областях (обновлено)

Автор: 

Киев (26238) Киевводоканал (129) Тарифы на электроэнергию (2252) вода (939)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 