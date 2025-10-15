У Києві стабілізують роботу електро- та водопостачання після аварії
До киян повертається світло та вода після аварії, що сталася на одному з енергооб’єктів столиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через перевантаження мережі без електрики тимчасово залишилися частини Голосіївського, Шевченківського та Печерського районів.
Енергетики швидко усунули несправність і вже відновлюють подачу струму на правому березі міста, повідомили в КМДА.
Через аварію знизився тиск у системі, тому воду почали подавати з меншим напором. Зараз тиск поступово стабілізується, і водопостачання обіцяють повністю відновити протягом кількох годин.
У КМДА повідомили, що ситуація під контролем, а всі служби працюють у посиленому режимі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль