Польша ликвидирует Антикоррупционное бюро: украинское НАБУ должно извлечь из этого уроки, - СМИ

В Польше приняли решение ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро (CBA), которое было создано в 2006 году.

Об этом пишет издание "Апостроф", информирует Цензор.НЕТ.

Орган прекратит существование 1 мая 2026 года.

Его функции будут распределены между полицией, Агентством внутренней безопасности и Налоговой администрацией. В полиции создадут новое подразделение - Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK).

Глава Минюста Адам Боднар заявил, что CBA "потеряло доверие, стало политизированным и неэффективным".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"И действительно, последние годы бюро напоминало не столько орган правопорядка, сколько инструмент внутренней политической борьбы. Расследования против оппозиции, выборочные дела, "сливы" информации - все это подтачивало доверие", - пишет автор.

Критику этого решения указывают, что передача антикоррупционных функций полиции и подконтрольных структур может создать еще больший риск использования этих органов под политический контроль. А проект по ликвидации имеет юридические пробелы, а часть изменений могла быть поспешной.

Уроки для Украины

Вокруг антикоррупционной инфраструктуры Украины, пишет издание, ведутся дискуссии относительно их эффективности.

Социологический опрос Центра Разумкова от 26 марта 2025 года свидетельствует, что недоверие к НАБУ, САП и ВАКС вышло на уровень примерно 62-73%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах своей семье от СБУ. ВИДЕО

"Это означает, что стандарт "символа антикоррупции", которым часто представлена НАБУ, больше не срабатывает так, как раньше. Польский опыт демонстрирует: когда общество перестает верить в "независимого антикоррупционера", этот институт становится обреченным. В Варшаве не дождались момента, когда система рухнет - ее решили перезагрузить силой", - отмечается в материале.

Власти Польши объяснили реформу стремлением "повысить эффективность и убрать политическое влияние", однако эксперты скептичны, поскольку вместо независимого органа теперь антикоррупционные функции будут иметь те же структуры, которые подчиняются правительству.

"То есть формально борьба с коррупцией останется, но останется ли независимость? Это ключевой вопрос, который, кстати, стоит и перед Украиной. Потому что если завтра антикоррупционная система превратится в поле политических войн, ее можно хоть десять раз "реформировать" - доверия это не вернет.

Также читайте: Еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС: "Нельзя позволить украинским реформам остановиться"

CBA создавали с теми же лозунгами, что и НАБУ: "независимость", "профессионализм", "новые стандарты". Но на практике оно стало заложником политики, подозрений и внутренних конфликтов. И теперь его ликвидация - это признание провала системы, которая не выдержала испытания властью.Украине следует принять во внимание опыт польских коллег. Потому что если общество видит не борьбу с коррупцией, а борьбу между антикоррупционерами - конец системы лишь вопрос времени", - пишет автор.

События в Польше - это предупреждение, что антикоррупционный орган может потерять доверие не из-за врагов, а из-за собственной закрытости и политической игры. Он показывает, что даже лучшие институты могут потерять доверие, если перестают слышать общество, подытожили в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вред от "июльских правок" в НАБУ и САП еще не ликвидирован на 100%, - еврокомиссар Кос