2 497 28

Польша ликвидирует Антикоррупционное бюро: украинское НАБУ должно извлечь из этого уроки, - СМИ

Ликвидация Антикоррупционного бюро Польши. Какой урок для Украины?

В Польше приняли решение ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро (CBA), которое было создано в 2006 году.

Об этом пишет издание "Апостроф", информирует Цензор.НЕТ.

Орган прекратит существование 1 мая 2026 года.

Его функции будут распределены между полицией, Агентством внутренней безопасности и Налоговой администрацией. В полиции создадут новое подразделение - Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK).

Глава Минюста Адам Боднар заявил, что CBA "потеряло доверие, стало политизированным и неэффективным".

"И действительно, последние годы бюро напоминало не столько орган правопорядка, сколько инструмент внутренней политической борьбы. Расследования против оппозиции, выборочные дела, "сливы" информации - все это подтачивало доверие", - пишет автор.

Критику этого решения указывают, что передача антикоррупционных функций полиции и подконтрольных структур может создать еще больший риск использования этих органов под политический контроль. А проект по ликвидации имеет юридические пробелы, а часть изменений могла быть поспешной.

Уроки для Украины

Вокруг антикоррупционной инфраструктуры Украины, пишет издание, ведутся дискуссии относительно их эффективности.

Социологический опрос Центра Разумкова от 26 марта 2025 года свидетельствует, что недоверие к НАБУ, САП и ВАКС вышло на уровень примерно 62-73%.

"Это означает, что стандарт "символа антикоррупции", которым часто представлена НАБУ, больше не срабатывает так, как раньше. Польский опыт демонстрирует: когда общество перестает верить в "независимого антикоррупционера", этот институт становится обреченным. В Варшаве не дождались момента, когда система рухнет - ее решили перезагрузить силой", - отмечается в материале.

Власти Польши объяснили реформу стремлением "повысить эффективность и убрать политическое влияние", однако эксперты скептичны, поскольку вместо независимого органа теперь антикоррупционные функции будут иметь те же структуры, которые подчиняются правительству.

"То есть формально борьба с коррупцией останется, но останется ли независимость? Это ключевой вопрос, который, кстати, стоит и перед Украиной. Потому что если завтра антикоррупционная система превратится в поле политических войн, ее можно хоть десять раз "реформировать" - доверия это не вернет.

CBA создавали с теми же лозунгами, что и НАБУ: "независимость", "профессионализм", "новые стандарты". Но на практике оно стало заложником политики, подозрений и внутренних конфликтов. И теперь его ликвидация - это признание провала системы, которая не выдержала испытания властью.Украине следует принять во внимание опыт польских коллег. Потому что если общество видит не борьбу с коррупцией, а борьбу между антикоррупционерами - конец системы лишь вопрос времени", - пишет автор.

События в Польше - это предупреждение, что антикоррупционный орган может потерять доверие не из-за врагов, а из-за собственной закрытости и политической игры. Он показывает, что даже лучшие институты могут потерять доверие, если перестают слышать общество, подытожили в материале.

НАБУ (4622) коррупция (8647) Польша (8919) САП (2325)
Топ комментарии
+16
НАБУ в Україні було створене на вимоги ЄС для вступу в ЄС.

порівняння недоречне.

взагалі влада зельоних гнид - це русняве зельоне болото
15.10.2025 13:45 Ответить
+10
Як не в лоб , то збоку , як не з боку то з тилу...Таки хочуть прикрити в Україні цю структуру...
15.10.2025 13:49 Ответить
+8
на якій підставі йде порівняння Польщі та України?
15.10.2025 13:46 Ответить
НАБУ в Україні було створене на вимоги ЄС для вступу в ЄС.

порівняння недоречне.

взагалі влада зельоних гнид - це русняве зельоне болото
15.10.2025 13:45 Ответить
Та да. Ну ліквідували у Польщі. Тепер, Зеленьському і Міндічу хочецця, щоб і в Україні ліквідували. І плівки із голосом Найвєлічшого, з квартири Міндіча про " оптимізацію 5 ярдів доларів" кудись викинули б
15.10.2025 14:18 Ответить
ну торги в процесі..не дарма ж Оманська Гнида маринує детектива та його батька в СІЗО
15.10.2025 14:20 Ответить
"НАБУ - гніздо російських шпійонів" =
"Донька Рабіновіча проститутка"

це ЗЄльоні сказали

.
15.10.2025 14:36 Ответить
на якій підставі йде порівняння Польщі та України?
15.10.2025 13:46 Ответить
А чому ні, є якась причина цього не робити? Працюєте в НАБУ?
15.10.2025 14:07 Ответить
тому що це порівняння двох різних планет)
15.10.2025 14:15 Ответить
А з ким , тоді , Україну варто порівнювати ?
15.10.2025 14:42 Ответить
Порівнюють два ідентичних за призначенням відомства, а не дві держави. Не перекручуйте.
15.10.2025 14:48 Ответить
Хто " порівнює"? Журналізд?
15.10.2025 14:52 Ответить
А ви у ОПі Зеленьського-Міндіча?
15.10.2025 14:19 Ответить
А вас склероз доймає? Я ж (за вашим звинуваченням) "на Медведчука працюю" 😂
Будьте більш послідовною в необгрунтованих звинуваченнях , і записуйте кого та ким "назначили"
15.10.2025 14:46 Ответить
" Нас" " " нє склєроз". Харатер вашої писанини свідчить, що ви "фрілансер у пошуках ". Будуть із мацкві замовники, чи із Печерьсьх Пагорбів
15.10.2025 14:51 Ответить
а Ви в ЗЄлі, вьєтнамським ОПаришем ?

"донька Рабіновіча..." нє работает !

.
15.10.2025 14:38 Ответить
Вам, опаришам, звісно видніше де і хто працює
У чому ваш інтерес в цьому питанні (НАБУ), якщо не секрет?
15.10.2025 14:50 Ответить
Як не в лоб , то збоку , як не з боку то з тилу...Таки хочуть прикрити в Україні цю структуру...
15.10.2025 13:49 Ответить
муляє ЗЄ миндичам

.
15.10.2025 14:39 Ответить
Зважайте на те хто прийшов до влади у Польщі-це поляки мають усвідомити досвід України!
15.10.2025 13:56 Ответить
Антикоррупционное бюро в Польше скорее всего свою задачу в целом выполнило.
Вот и закрывают.
Может создадут что-то наподобие, но с меньшим аппаратом для экономии гос. средств.
А у нас работы - не початый край.
Может только в начальной стадии борьбы с коррупцией и давлением от СБУ по команде банковой.
15.10.2025 13:59 Ответить
поляки корупцію побєділі ?

.
15.10.2025 14:40 Ответить
в Україні з тих самих причин потрібно ліквідувати СБУ, а не НАБУ.
15.10.2025 13:59 Ответить
І ДБР.
15.10.2025 14:08 Ответить
і вам всім ліквідувати голову, бо вона хворіє

.
15.10.2025 14:41 Ответить
Соціологічне опитування Центру Разумкова від 26 березня 2025 року свідчить, що недовіра до НАБУ, САП та ВАКС вийшла на рівень приблизно 62-73%. Джерело: https://censor.net/ua/n3579820

це той разумков що привів до влади Оманську Гниду ?..ну ну

дивлюсь разумков почало часто вспливати .. мабуть зельоні гниди забашляли
15.10.2025 14:00 Ответить
Можна спитати автора цього допису, чи він насправді вважає ситуацію в Польщі та в Україні тотожніми???????????? Чи є НАБУ в Україні засобом тиску на опозицію, як це сталося у Польщі? НІ. Навпаки, зараз і НАБУ і опозиція в Україні піддаються шаленому тиску з боку стркутур, які підконтрольні президенту. Чи є рівень корупції в Польщі таким самим як в Україні? Чи краде президент з його кумами-друзями мільярди доларів у армії Польщі чи в оборонному секторі Польщі? НІ. Інакще б поляки вже зробили такому президенту імпячмент. Для кого цей допис? Для чого цей допис? А цей допис під прапором "нє всьо так адназначно", давайте ліквідуємо НАБУ, щоб не спливала інфа 'та не заводилися справи проти кумів-друзів реЗЕдента. І от тоді, любі вкраїнчики, ви всі заживете, як у Польщі!!! Не вірите? Спитайте у вчителів з 4000 баксів зарплатнею, які вже живуть як президент, бо з 2019 вкраїнчикам же розказали, що всі вони "президенти"... Тож тепер саме НАБУ нам заважає жити, як поляки...
15.10.2025 14:11 Ответить
І тепер його ліквідація - це визнання провалу системи.

А точно не тіж міркування "нових ліц" у Польщі, що у корупціного Шапітолію в Україні?
15.10.2025 14:19 Ответить
Всі питання лише в ефективності .
Якщо НАБУ не ефективне - навіщо витрачати , на нього , кошти платників податків ?
15.10.2025 14:44 Ответить
Поляки не дкрніші за нас структури які не дають позитивний результат а тіььки жирвють та ще і фсбшне кубло то їх ліквідувать а чиновників на передову рядовими
15.10.2025 14:48 Ответить
 
 