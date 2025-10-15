УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11627 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
1 808 15

Польща ліквідує Антикорупційне бюро: українське НАБУ має винести з цього уроки, - ЗМІ

Ліквідація Антикорупційного бюро Польщі. Який урок для України?

У Польщі ухвалили рішення ліквідувати Центральне антикорупційне бюро (CBA), яке було створено у 2006 році.

Про це пише видання "Апостроф", інформує Цензор.НЕТ.

Орган припинить існування 1 травня 2026 року.

Його функції буде розподілено між поліцією, Агентством внутрішньої безпеки та Податковою адміністрацією. У поліції створять новий підрозділ - Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK).

Глава Мін'юсту Адам Боднар заявив, що CBA "втратило довіру, стало політизованим і неефективним".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"І справді, останні роки бюро нагадувало не стільки орган правопорядку, скільки інструмент внутрішньої політичної боротьби. Розслідування проти опозиції, вибіркові справи, "зливи" інформації - все це підточувало довіру", - пише автор.

Критику цього рішення вказують, що передача антикорупційних функцій поліції та підконтрольних структур може створити ще більший ризик використання цих органів під політичний контроль. А проєкт з ліквідації має юридичні прогалини, а частина змін могла бути поспішною.

Уроки для України

Довкола антикорупційної інфраструктури України, пише видання, точаться дискусії щодо їхньої ефективності.

Соціологічне опитування Центру Разумкова від 26 березня 2025 року свідчить, що недовіра до НАБУ, САП та ВАКС вийшла на рівень приблизно 62-73%. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Син свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози своїй родині від СБУ. ВIДЕО

"Це означає, що стандарт "символу антикорупції", яким часто представлена НАБУ, більше не спрацьовує так, як раніше. Польський досвід демонструє: коли суспільство перестає вірити в "незалежного антикорупціонера", цей інститут стає приреченим. У Варшаві не дочекалися моменту, коли система впаде - її вирішили перезавантажити силоміць", - зазначається в матеріалі.

Влада Польщі пояснила реформу прагненням "підвищити ефективність і прибрати політичний вплив", проте експерти скептичні, оскільки замість незалежного органу тепер антикорупційні функції матимуть ті самі структури, які підпорядковуються уряду.

"Тобто формально боротьба з корупцією залишиться, але чи залишиться незалежність? Це ключове питання, яке, до речі, стоїть і перед Україною.Бо якщо завтра антикорупційна система перетвориться на поле політичних воєн, її можна хоч десять разів "реформувати" - довіри це не поверне.

Також читайте: Єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС: "Не можна дозволити українським реформам зупинитися"

CBA створювали з тими ж гаслами, що й НАБУ: "незалежність", "професійність", "нові стандарти". Але на практиці воно стало заручником політики, підозр і внутрішніх конфліктів. І тепер його ліквідація — це визнання провалу системи, яка не витримала випробування владою.Україні варто взяти до уваги досвід польських колег. Бо якщо суспільство бачить не боротьбу з корупцією, а боротьбу між антикорупціонерами — кінець системи лише питання часу", - пише автор.

Події у Польщі - це попередження, що антикорупційний орган може втратити довіру не через ворогів, а через власну закритість і політичну гру. Він показує, що навіть найкращі інституції можуть втратити довіру, якщо перестають чути суспільство, підсумували в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шкода від "липневих правок" до НАБУ і САП ще не ліквідована на 100%, - єврокомісарка Кос

Автор: 

НАБУ (5527) корупція (4809) Польща (9085) САП (2505)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
НАБУ в Україні було створене на вимоги ЄС для вступу в ЄС.

порівняння недоречне.

взагалі влада зельоних гнид - це русняве зельоне болото
показати весь коментар
15.10.2025 13:45 Відповісти
+9
Як не в лоб , то збоку , як не з боку то з тилу...Таки хочуть прикрити в Україні цю структуру...
показати весь коментар
15.10.2025 13:49 Відповісти
+8
на якій підставі йде порівняння Польщі та України?
показати весь коментар
15.10.2025 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАБУ в Україні було створене на вимоги ЄС для вступу в ЄС.

порівняння недоречне.

взагалі влада зельоних гнид - це русняве зельоне болото
показати весь коментар
15.10.2025 13:45 Відповісти
Та да. Ну ліквідували у Польщі. Тепер, Зеленьському і Міндічу хочецця, щоб і в Україні ліквідували. І плівки із голосом Найвєлічшого, з квартири Міндіча про " оптимізацію 5 ярдів доларів" кудись викинули б
показати весь коментар
15.10.2025 14:18 Відповісти
ну торги в процесі..не дарма ж Оманська Гнида маринує детектива та його батька в СІЗО
показати весь коментар
15.10.2025 14:20 Відповісти
на якій підставі йде порівняння Польщі та України?
показати весь коментар
15.10.2025 13:46 Відповісти
А чому ні, є якась причина цього не робити? Працюєте в НАБУ?
показати весь коментар
15.10.2025 14:07 Відповісти
тому що це порівняння двох різних планет)
показати весь коментар
15.10.2025 14:15 Відповісти
А ви у ОПі Зеленьського-Міндіча?
показати весь коментар
15.10.2025 14:19 Відповісти
Як не в лоб , то збоку , як не з боку то з тилу...Таки хочуть прикрити в Україні цю структуру...
показати весь коментар
15.10.2025 13:49 Відповісти
Зважайте на те хто прийшов до влади у Польщі-це поляки мають усвідомити досвід України!
показати весь коментар
15.10.2025 13:56 Відповісти
Антикоррупционное бюро в Польше скорее всего свою задачу в целом выполнило.
Вот и закрывают.
Может создадут что-то наподобие, но с меньшим аппаратом для экономии гос. средств.
А у нас работы - не початый край.
Может только в начальной стадии борьбы с коррупцией и давлением от СБУ по команде банковой.
показати весь коментар
15.10.2025 13:59 Відповісти
в Україні з тих самих причин потрібно ліквідувати СБУ, а не НАБУ.
показати весь коментар
15.10.2025 13:59 Відповісти
І ДБР.
показати весь коментар
15.10.2025 14:08 Відповісти
Соціологічне опитування Центру Разумкова від 26 березня 2025 року свідчить, що недовіра до НАБУ, САП та ВАКС вийшла на рівень приблизно 62-73%. Джерело: https://censor.net/ua/n3579820

це той разумков що привів до влади Оманську Гниду ?..ну ну

дивлюсь разумков почало часто вспливати .. мабуть зельоні гниди забашляли
показати весь коментар
15.10.2025 14:00 Відповісти
Можна спитати автора цього допису, чи він насправді вважає ситуацію в Польщі та в Україні тотожніми???????????? Чи є НАБУ в Україні засобом тиску на опозицію, як це сталося у Польщі? НІ. Навпаки, зараз і НАБУ і опозиція в Україні піддаються шаленому тиску з боку стркутур, які підконтрольні президенту. Чи є рівень корупції в Польщі таким самим як в Україні? Чи краде президент з його кумами-друзями мільярди доларів у армії Польщі чи в оборонному секторі Польщі? НІ. Інакще б поляки вже зробили такому президенту імпячмент. Для кого цей допис? Для чого цей допис? А цей допис під прапором "нє всьо так адназначно", давайте ліквідуємо НАБУ, щоб не спливала інфа 'та не заводилися справи проти кумів-друзів реЗЕдента. І от тоді, любі вкраїнчики, ви всі заживете, як у Польщі!!! Не вірите? Спитайте у вчителів з 4000 баксів зарплатнею, які вже живуть як президент, бо з 2019 вкраїнчикам же розказали, що всі вони "президенти"... Тож тепер саме НАБУ нам заважає жити, як поляки...
показати весь коментар
15.10.2025 14:11 Відповісти
І тепер його ліквідація - це визнання провалу системи.

А точно не тіж міркування "нових ліц" у Польщі, що у корупціного Шапітолію в Україні?
показати весь коментар
15.10.2025 14:19 Відповісти
 
 