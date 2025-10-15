Польща ліквідує Антикорупційне бюро: українське НАБУ має винести з цього уроки, - ЗМІ

У Польщі ухвалили рішення ліквідувати Центральне антикорупційне бюро (CBA), яке було створено у 2006 році.

Про це пише видання "Апостроф", інформує Цензор.НЕТ.

Орган припинить існування 1 травня 2026 року.

Його функції буде розподілено між поліцією, Агентством внутрішньої безпеки та Податковою адміністрацією. У поліції створять новий підрозділ - Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK).

Глава Мін'юсту Адам Боднар заявив, що CBA "втратило довіру, стало політизованим і неефективним".

"І справді, останні роки бюро нагадувало не стільки орган правопорядку, скільки інструмент внутрішньої політичної боротьби. Розслідування проти опозиції, вибіркові справи, "зливи" інформації - все це підточувало довіру", - пише автор.

Критику цього рішення вказують, що передача антикорупційних функцій поліції та підконтрольних структур може створити ще більший ризик використання цих органів під політичний контроль. А проєкт з ліквідації має юридичні прогалини, а частина змін могла бути поспішною.

Уроки для України

Довкола антикорупційної інфраструктури України, пише видання, точаться дискусії щодо їхньої ефективності.

Соціологічне опитування Центру Разумкова від 26 березня 2025 року свідчить, що недовіра до НАБУ, САП та ВАКС вийшла на рівень приблизно 62-73%.

"Це означає, що стандарт "символу антикорупції", яким часто представлена НАБУ, більше не спрацьовує так, як раніше. Польський досвід демонструє: коли суспільство перестає вірити в "незалежного антикорупціонера", цей інститут стає приреченим. У Варшаві не дочекалися моменту, коли система впаде - її вирішили перезавантажити силоміць", - зазначається в матеріалі.

Влада Польщі пояснила реформу прагненням "підвищити ефективність і прибрати політичний вплив", проте експерти скептичні, оскільки замість незалежного органу тепер антикорупційні функції матимуть ті самі структури, які підпорядковуються уряду.

"Тобто формально боротьба з корупцією залишиться, але чи залишиться незалежність? Це ключове питання, яке, до речі, стоїть і перед Україною.Бо якщо завтра антикорупційна система перетвориться на поле політичних воєн, її можна хоч десять разів "реформувати" - довіри це не поверне.

CBA створювали з тими ж гаслами, що й НАБУ: "незалежність", "професійність", "нові стандарти". Але на практиці воно стало заручником політики, підозр і внутрішніх конфліктів. І тепер його ліквідація — це визнання провалу системи, яка не витримала випробування владою.Україні варто взяти до уваги досвід польських колег. Бо якщо суспільство бачить не боротьбу з корупцією, а боротьбу між антикорупціонерами — кінець системи лише питання часу", - пише автор.

Події у Польщі - це попередження, що антикорупційний орган може втратити довіру не через ворогів, а через власну закритість і політичну гру. Він показує, що навіть найкращі інституції можуть втратити довіру, якщо перестають чути суспільство, підсумували в матеріалі.

