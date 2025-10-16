На фронте зафиксировано 61 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Александровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 16 октября враг 61 раз атаковал позиции Сил обороны.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности, населенные пункты Блешня, Карповичи, Клюсы, Гута-Студенецкая Черниговской области; Новая Гута, Заречное Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды штурмовал позиции наших защитников. Вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общем сбросив 16 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 118 обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток семь раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отражают две атаки в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Русин Яр и в направлении Степановки и Софиевки. Украинские подразделения отбили пять атак, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 18 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Филия и в направлении Белицкого и Балагана. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 13 атак.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении захватчики 13 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Сичневое, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка и Новогригорьевка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

