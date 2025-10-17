На фронте произошло 111 боевых столкновений, почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 111 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли 78 авиационных ударов, сбросили 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 3 292 дрона-камикадзе и осуществили 3 834 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное. Два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. Шесть из семи атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боевое столкновение.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
Семь вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении 11 раз россияне пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Торского, Щербиновки, Русина Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки и Покровска. На одной локации бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 56 оккупантов, из них 41 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль и 19 беспилотных летательных аппаратов; поврежден пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
Боевые действия на юге
На Александровском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка. Одно боевое столкновение продолжается.
С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское и Степное.
На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль