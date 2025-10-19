На фронте произошло более 150 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 19 октября, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам врага продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и осуществили 3604 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия в сторону Песчаного. Две атаки еще продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филия, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станция РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система врага.

На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербово, Сичневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка. Семь боестолкновений еще продолжаются.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно сдерживают врага.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

