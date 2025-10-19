На фронте произошло более 150 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 19 октября, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам врага продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и осуществили 3604 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.
На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия в сторону Песчаного. Две атаки еще продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.
Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филия, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станция РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система врага.
На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербово, Сичневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка. Семь боестолкновений еще продолжаются.
Ситуация на юге
На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно сдерживают врага.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На захід від Малинівки російські війська зайняли ферму та лісосмуги на ділянці площею до 1,35 км². Також противник зайняв населений пункт Полтавка, в якому зняв кадри демонстрації прапорів у 10 локаціях.
З Полтавки російські війська посилять тиск у напрямку Новомиколаївки (на південній околиці Успенівки) та західніше у напрямку Гуляйполя.
На південь від Новогригорівки противник просунувся в районі ферми і штурмує в напрямку Успенівки, в районі Нововасилівського і в напрямку східної частини Новомиколаївки, розташованої на східному березі річки Янчур.
Новопавлівський напрямок:
Російські війська закріпилися в решті частини соснового бору на південь від Філії і продовжують штурмувати в районі Філії, а також східніше уздовж лісосмуг, в районі ферми на захід від Зеленого Гаю і в східній частині Іванівки.
Великомихайлівський напрямок:
Бійці ЗСУ повідомляють, що російським військам не вдалося закріпитися у населеному пункті Привілля, у північній частині якого російська піхота раніше зняла кадри демонстрації прапора у житловій забудові.
Лиманський напрямок:
На захід від Мирного, на захід від Зарічного і в лісовому масиві між Зарічним і Ямполем російські маневрені групи атакують на глибину і слідом намагаються підтягувати сили. Обстановка динамічна, додана сіра зона."