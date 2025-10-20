Зеленский собрал Ставку: Был доклад о защите объектов энергетики от ударов РФ

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Большинство вопросов касалось энергетики.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего, обсуждали ситуацию с энергетикой на приграничных и прифронтовых территориях.

"Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры", - отметил президент.

Также читайте: Зеленский после Ставки: Украина сформирует дополнительные вертолетные группы для борьбы с дронами РФ

Восстановление после ударов

Во время Ставки определили параметры расширения резервы.

"В частности, это касается резервов оборудования. Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности", - пояснил Зеленский.

Читайте: Зеленский об отопительном сезоне: Есть понимание, где брать деньги и газ в очень сложной ситуации

Газовая сфера

Обсуждалось накопление газа на отопительный сезон, ремонтные работы.

Сейчас, по словам президента, были четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа.

"Значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Tomahawk для Украины - ключ к ускорению завершения войны, - The Times

Защита энергетических объектов

"Был также отдельный доклад по военному компоненту, а именно прикрытие объектов энергетики от ударов с воздуха. Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации. Поручил соответствующей команде оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры. Слава Украине!" - подытожил глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ