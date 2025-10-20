УКР
Зеленський зібрав Ставку: Була доповідь про захист об’єктів енергетики від ударів РФ

Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Більшість питань стосувалося енергетики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Перш за все, обговорювали ситуацію з енергетикою на прикордонних та прифронтових територіях.

"Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський після Ставки: Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для боротьби з дронами РФ

Відновлення після ударів

Під час Ставки визначили параметри розширення резерви. 

"Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - пояснив Зеленський.

Читайте: Зеленський про опалювальний сезон: Є розуміння, де брати гроші і газ у дуже складній ситуації

Газова сфера

Обговорювалося накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

Наразі, за словами президента, було чітко визначено джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу.

"Значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times

Захист енергетичних об'єктів

"Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!" - підсумував глава держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський Володимир (25884) Ставка (171)
Топ коментарі
+5
Найєм доповідав про захист енергообєктів?
показати весь коментар
20.10.2025 15:53 Відповісти
+5
С тобой считаются только тогда, когда ты не говоришь, а показываешь поступками, что ты можешь, в состоянии и готов ударить в ответ.

Когда это есть, любые слова уже становятся лишними и ненужными. А если этого нет ...
показати весь коментар
20.10.2025 16:02 Відповісти
+4
Ну от цією доповіддю і будуть захищати.
показати весь коментар
20.10.2025 16:00 Відповісти
Плешивий пуштун давно тихо відійшов лісом та затіхарився.
показати весь коментар
20.10.2025 16:03 Відповісти
Без зенітно-ракетних комплексів ніякого захисту не буде! Дрочня з дронами перехоплювачами які не можуть догнати повітряні цілі через свою обмежену швидкість призведе до втрати енергооб'єктів навіть від Шахедів, не кажучи вже про ракетні удари! Сьогодні можна сказати що робота влади по посиленню ППО України була несистемною та неефективною, що зараз призвело до неможливості прикрити об'єкти критичної інфраструктури від ракетних та шахедних ударів ворога! Це негативна оцінка діяльності команди Зеленського! Панове ефективні менеджери, ви ідіоти, ви витратили наш час і не змогли захистити нашу інфраструктуру! Ви надіялись на партнерів, а партнери Вам нічого не дали, а те що дали Ви розмістили навколо власної дупи замість того щоб прикрити генерацію і підстанції! Ви ідіоти, гаспада, вас вже пора під трибунал і закопати!
показати весь коментар
20.10.2025 16:22 Відповісти
А вони оті менеджери збирались захищати?
Здаєтся шо вони збирались вкрасти на цьому гроши, шо успішно і зробили.
показати весь коментар
20.10.2025 16:44 Відповісти
Доповідь наєма була про відсутність відповідальних осіб.
показати весь коментар
20.10.2025 16:36 Відповісти
На три рівні захисту кошти вже зʼїли. Тепер зʼїдять на 4-5-6-й?
показати весь коментар
20.10.2025 15:58 Відповісти
ППР - посиділи, позвізділи, розійшлись...
То такий вид діяльності ще з совіцьих часів. Квартальний шапітолій взяв на озброєння...
Позвіздіти, відосіків назнімати, себе любимого похвалити... і красти, красти... по-дрібничці так, мільярдами...
І так постійно. А кацапи ж то луплять!
показати весь коментар
20.10.2025 18:06 Відповісти
Перші три слова - лютий оксюморон))
показати весь коментар
20.10.2025 16:00 Відповісти
Все бабло, мільярди, шо виделялось на спорудження триривневого захисту слугами ***** с3,14зжено давно, а Ставку проводить зараз. Мабуть шоб ще забрати у СОУ і знов с3,14здити. Тімур Ткаченко (Магомедов) підтвердить.
показати весь коментар
20.10.2025 16:02 Відповісти
Єуропа!
Дай грошиків!
Юзік з Лисим з голоду пухнуть,
Черниш все нажите непосильною працею під заставу заклав,
Міндича вигнали з квартири, живе в хостелі, сере у пакета,
Хламідя вже муку нюхає і чай куре,
Бідуємо,Єуропо, дай грошиків...
показати весь коментар
20.10.2025 16:03 Відповісти
Це було 27 вересня 2023 року, 2,3 мільярда доларів це не маленька сума, а що сталося , куди поділися? (Як зауважив Прем'єр-міністр, зведено багаторівневий захист: пасивний та активний. За його словами, Україна робить проекти, які ніхто у світі досі не робив. Продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.

П'ятий фактор - системна робота з міжнародними партнерами. Денис Шмигаль подякував за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.

«Партнери надали $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт», - сказав Прем'єр-міністр.
показати весь коментар
20.10.2025 16:05 Відповісти
Брешуть і крадуть!
показати весь коментар
20.10.2025 16:11 Відповісти
...крадуть і брешуть - так то їхній слоган "здесь можно неплохо прибарахлится", хіба забули?
показати весь коментар
20.10.2025 17:23 Відповісти
А ставка про деокупацю ТОТ коли буде???...
показати весь коментар
20.10.2025 16:12 Відповісти
взагалі не розумію як адекватні люди можуть сприймати Гнидоту Оманську
показати весь коментар
20.10.2025 16:13 Відповісти
після дикого провалу в США ..Оманська Гнида від недалекого розуму знову впала в словесний зельоний кіздьож
показати весь коментар
20.10.2025 16:16 Відповісти
Шо, опять?!
показати весь коментар
20.10.2025 16:20 Відповісти
Доповідь ЗЕленського закінчилася традиційною грою на роялі.
показати весь коментар
20.10.2025 16:38 Відповісти
Пуштун нас врятує! Я вірю!
показати весь коментар
20.10.2025 16:45 Відповісти
Саме головне для марафону, щоб Ставка була потужною. Решта - то дрібниці. Ми ж перемагаємо?
показати весь коментар
20.10.2025 16:59 Відповісти
А бувшого міністра енергетики, який бодро докладав про створений захист, ніхто не запитав?
показати весь коментар
20.10.2025 17:15 Відповісти
 
 