Зеленський зібрав Ставку: Була доповідь про захист об’єктів енергетики від ударів РФ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Більшість питань стосувалося енергетики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Перш за все, обговорювали ситуацію з енергетикою на прикордонних та прифронтових територіях.

"Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський після Ставки: Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для боротьби з дронами РФ

Відновлення після ударів

Під час Ставки визначили параметри розширення резерви.

"Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - пояснив Зеленський.

Читайте: Зеленський про опалювальний сезон: Є розуміння, де брати гроші і газ у дуже складній ситуації

Газова сфера

Обговорювалося накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

Наразі, за словами президента, було чітко визначено джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу.

"Значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times

Захист енергетичних об'єктів

"Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!" - підсумував глава держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ