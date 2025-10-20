Зеленський зібрав Ставку: Була доповідь про захист об’єктів енергетики від ударів РФ
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Більшість питань стосувалося енергетики.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Перш за все, обговорювали ситуацію з енергетикою на прикордонних та прифронтових територіях.
"Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", - зазначив президент.
Відновлення після ударів
Під час Ставки визначили параметри розширення резерви.
"Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - пояснив Зеленський.
Газова сфера
Обговорювалося накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.
Наразі, за словами президента, було чітко визначено джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу.
"Значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота", - додав він.
Захист енергетичних об'єктів
"Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!" - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здаєтся шо вони збирались вкрасти на цьому гроши, шо успішно і зробили.
То такий вид діяльності ще з совіцьих часів. Квартальний шапітолій взяв на озброєння...
Позвіздіти, відосіків назнімати, себе любимого похвалити... і красти, красти... по-дрібничці так, мільярдами...
І так постійно. А кацапи ж то луплять!
Когда это есть, любые слова уже становятся лишними и ненужными. А если этого нет ...
Дай грошиків!
Юзік з Лисим з голоду пухнуть,
Черниш все нажите непосильною працею під заставу заклав,
Міндича вигнали з квартири, живе в хостелі, сере у пакета,
Хламідя вже муку нюхає і чай куре,
Бідуємо,Єуропо, дай грошиків...
П'ятий фактор - системна робота з міжнародними партнерами. Денис Шмигаль подякував за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.
«Партнери надали $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт», - сказав Прем'єр-міністр.