На фронте зафиксировано 133 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 20 октября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 133.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадала громада населенного пункта Блешня Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила одну атаку на позиции украинцев в районе населенного пункта Шандриголово.

На Славянском направлении с начала суток противник восемь раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 12 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русина Яра, Софиевки и Полтавки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 55 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Полтавка, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 54 атаки.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 17 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Зализнычное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

