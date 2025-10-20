На фронті зафіксовано 133 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 20 жовтня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 133.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждала громада населеного пункту Блешня Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують накопичувати велику кількість живої сили на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців у районі населеного пункту Шандриголове.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник вісім разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 55 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Полтавка, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 54 атаки.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 17 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Також читайте: РФ посилює обстріли на Півдні, ситуація має тенденцію до загострення, - Сили оборони

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ