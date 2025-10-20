Трамп: Никогда не говорил, что Украина победит в войне, но шанс есть
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не сможет победить Россию в войне, хотя и не исключает такого варианта.
Об этом он заявил журналистам во время встречи с премьером Австралии в Белом доме 20 октября, передает Цензор.НЕТ.
Трампа спросили о его сделанном ранее комментарии, что Украина может выиграть войну и отвоевать территорию, однако сейчас, похоже, его мнение уже немного другое.
Лидер США на это ответил:
"Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят - я сказал, что у них есть шанс. Все может произойти. Вы знаете, война - очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего".
Трамп также прокомментировал вероятность скорого завершения войны в Украине, упомянув о ненависти между Зеленским и Путиным:
"Это Россия и Украина, и я думаю, что мы достигнем этого (завершения войны - ред.), но ситуация оказалась сложной, потому что там есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Они ненавидят друг друга больше всего, и это на самом деле немного усложняет ситуацию".
Трамп добавил, что во время телефонного разговора просил Путина прекратить атаки на гражданских в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Вони (Україна) все ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти будь-що.
2. Я не думаю, що вони (Україна) виграють.
І це він сказав за 10 секунд.