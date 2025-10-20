РУС
2 356 31

Трамп: Никогда не говорил, что Украина победит в войне, но шанс есть

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не сможет победить Россию в войне, хотя и не исключает такого варианта.

Об этом он заявил журналистам во время встречи с премьером Австралии в Белом доме 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили о его сделанном ранее комментарии, что Украина может выиграть войну и отвоевать территорию, однако сейчас, похоже, его мнение уже немного другое.

Лидер США на это ответил:

"Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят - я сказал, что у них есть шанс. Все может произойти. Вы знаете, война - очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп во время встречи с Зеленским снова жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира, - WP

Трамп также прокомментировал вероятность скорого завершения войны в Украине, упомянув о ненависти между Зеленским и Путиным:

"Это Россия и Украина, и я думаю, что мы достигнем этого (завершения войны - ред.), но ситуация оказалась сложной, потому что там есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Они ненавидят друг друга больше всего, и это на самом деле немного усложняет ситуацию".

Трамп добавил, что во время телефонного разговора просил Путина прекратить атаки на гражданских в Украине.

Также читайте: Есть шансы быстро закончить войну в Украине. Стороны должны "проявить гибкость", - Трамп

Зеленский Владимир (22321) путин владимир (32337) Трамп Дональд (6888) война в Украине (6580)
+10
******* ти в голову.....
20.10.2025 19:24 Ответить
+7
20.10.2025 19:31 Ответить
+6
Старий банкрот, і далі гадить в США і по Світу, на користь фсбшників орків!
20.10.2025 19:28 Ответить
20.10.2025 19:24 Ответить
Як виглядає біполярка в двох актах від Трампа:

1. Вони (Україна) все ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти будь-що.
2. Я не думаю, що вони (Україна) виграють.

І це він сказав за 10 секунд.
20.10.2025 19:25 Ответить
Коби то тільки трампон... На планеті Земля настала Епоха Дурнів.
20.10.2025 19:29 Ответить
Биполярка это другое, это смена настроений, то депрессивное, то очень возбужденное. Противоположные по смыслу суждения это какие то другие симптомы
20.10.2025 20:04 Ответить
яйка Трампа в лещатах кремля. Просто крутанули трішки, Трапм і заспівав по іншому.
20.10.2025 20:15 Ответить
Краснов успокойся уже - іди жри водку
20.10.2025 19:25 Ответить
Шанс є - ти ж допоможеш путлєра задавити?
20.10.2025 19:28 Ответить
20.10.2025 19:28 Ответить
***** сказало трампону по телефону щоб багато на себе не брав. Компромат не горить.
20.10.2025 19:29 Ответить
20.10.2025 19:31 Ответить
Якщо програє Україна то програє і сша і Європа. На Україну зараз весь світ а особливо Азія і ближній схід дивляться як на індикатор чи готове НАТО протистояти дикому сходу
20.10.2025 19:31 Ответить
Треба здати собі справу з того, що на чолі Штатів - розумово й емоційно неповносправна особа. І відповідно орієнтуватися в часі й просторі.
20.10.2025 19:32 Ответить
Маразм у діда, що поробиш
20.10.2025 19:32 Ответить
«Не можу повірити, що я це сказав». Трамп.
20.10.2025 19:35 Ответить
Перестаньте постити заяви цього ******, хай йде на *** зі своїми заявами, гандон.
20.10.2025 19:37 Ответить
Донні, нарешті треба визначитися - або хрестик зняти, або труси вдягнути.
20.10.2025 19:38 Ответить
консерватори США виявляються прихованими лівоцентристами ,просто білі комуністи ККК...
20.10.2025 19:38 Ответить
Та отправьте уже деда на дурку, пусть с ним врачи разбираются, шизофрения у него или старческий маразм вкупе с деменцией...
20.10.2025 19:38 Ответить
Довбо@об
20.10.2025 19:41 Ответить
А чого рудий чорт не говорить про те хто на кого напав?
20.10.2025 19:42 Ответить
Він забув.
20.10.2025 19:50 Ответить
Шо з США трапилось... Попереднього під руки водили та показували куди дивитись, коли посміхатись та ін. А це не пам'ятає шо говорив вчора
20.10.2025 19:53 Ответить
Хто хто Туркменія напала на Парагвай. Відвоювала 3000 миль океанського узбережжя. Він їх 168 разів помирив, за що Албанія йому дуже вдячна. Премію Шнобеля несіть скоріше і галоперидол разом. І сорочку.
20.10.2025 20:07 Ответить
І нікуди від Трампа не дінешся а Венс ше більш намаханий
20.10.2025 19:44 Ответить
Мало що залишилося від звивин у мізках , але страшніше інше - одна широка та глибока домінує ще вільніше - самозакохана нарцисоїдність . Тому й до язика доходить один лиш посил - про уособлення усіх світових проблем лиш в особистих відносинах узурпаторів при владі . БО ЯКЕ ЇХАЛО, ТАКИХ Й ЗДИБАЛО .
20.10.2025 19:51 Ответить
100 відсотків потужників в гілці а в воєнкомати черг немає. Загадка якась.
20.10.2025 19:51 Ответить
20.10.2025 19:53 Ответить
схоже цей тягомот трамп думає що він процесс контролює і він на правильній сторінці історії - хай не плаче, якщо доживе
20.10.2025 20:01 Ответить
У дурного солов'я дурна і пісня.
20.10.2025 20:11 Ответить
Його треба перепрограмувати до заводських налаштувань і запустити знову
20.10.2025 20:13 Ответить
Руда божевільна скотина.
20.10.2025 20:14 Ответить
 
 