Трамп: Никогда не говорил, что Украина победит в войне, но шанс есть

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не сможет победить Россию в войне, хотя и не исключает такого варианта.

Об этом он заявил журналистам во время встречи с премьером Австралии в Белом доме 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили о его сделанном ранее комментарии, что Украина может выиграть войну и отвоевать территорию, однако сейчас, похоже, его мнение уже немного другое.

Лидер США на это ответил:

"Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят - я сказал, что у них есть шанс. Все может произойти. Вы знаете, война - очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего".

Трамп также прокомментировал вероятность скорого завершения войны в Украине, упомянув о ненависти между Зеленским и Путиным:

"Это Россия и Украина, и я думаю, что мы достигнем этого (завершения войны - ред.), но ситуация оказалась сложной, потому что там есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Они ненавидят друг друга больше всего, и это на самом деле немного усложняет ситуацию".

Трамп добавил, что во время телефонного разговора просил Путина прекратить атаки на гражданских в Украине.

