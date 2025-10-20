Трамп: Ніколи не казав, що Україна переможе у війні, але шанс є

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не зможе перемогти Росію у війні, хоча й не виключає такого варіанту.

Про це він заявив журналістам під час зустрічі з прем'єром Австралії у Білому домі 20 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Трампа запитали про його зроблений раніше коментар, що Україна може виграти війну та відвоювати територію, однак зараз, схоже, його думка вже трохи інша.

Лідер США на це відповів:

"Вони все ще можуть перемогти. Я не думаю, що це станеться, але можливість залишається. Я ніколи не говорив, що вони обов'язково переможуть — я сказав, що у них є шанс. Все може статися. Ви знаєте, війна — дуже дивна річ. Відбувається багато поганого, але стається і багато хорошого".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп під час зустрічі із Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру, - WP

Трамп також прокоментував ймовірність швидкого завершення війни в Україні, згадавши про ненависть між Зеленським та Путіним:

"Це Росія й Україна, і я думаю, що ми досягнемо цього (завершення війни - ред.), але ситуація виявилася складною, тому що там є два лідери, які дійсно ненавидять один одного. Вони ненавидять один одного понад усе, і це насправді трохи ускладнює ситуацію".

Трамп додав, що під час телефонної розмови просив Путіна припинити атаки на цивільних в Україні.

Також читайте: Є шанси швидко закінчити війну в Україні. Сторони мають "проявити гнучкість", - Трамп