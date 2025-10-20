УКР
Трамп: Ніколи не казав, що Україна переможе у війні, але шанс є

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не зможе перемогти Росію у війні, хоча й не виключає такого варіанту. 

Про це він заявив журналістам під час зустрічі з прем'єром Австралії у Білому домі 20 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Трампа запитали про його зроблений раніше коментар, що Україна може виграти війну та відвоювати територію, однак зараз, схоже, його думка вже трохи інша.

Лідер США на це відповів:

"Вони все ще можуть перемогти. Я не думаю, що це станеться, але можливість залишається. Я ніколи не говорив, що вони обов'язково переможуть — я сказав, що у них є шанс. Все може статися. Ви знаєте, війна — дуже дивна річ. Відбувається багато поганого, але стається і багато хорошого".

Трамп також прокоментував ймовірність швидкого завершення війни в Україні, згадавши про ненависть між Зеленським та Путіним:

"Це Росія й Україна, і я думаю, що ми досягнемо цього (завершення війни - ред.), але ситуація виявилася складною, тому що там є два лідери, які дійсно ненавидять один одного. Вони ненавидять один одного понад усе, і це насправді трохи ускладнює ситуацію".

Трамп додав, що під час телефонної розмови просив Путіна припинити атаки на цивільних в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25884) путін володимир (24968) Трамп Дональд (7444) війна в Україні (6631)
+22
******* ти в голову.....
показати весь коментар
20.10.2025 19:24 Відповісти
+10
Старий банкрот, і далі гадить в США і по Світу, на користь фсбшників орків!
показати весь коментар
20.10.2025 19:28 Відповісти
+10
показати весь коментар
20.10.2025 19:31 Відповісти
******* ти в голову.....
показати весь коментар
20.10.2025 19:24 Відповісти
Як виглядає біполярка в двох актах від Трампа:

1. Вони (Україна) все ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти будь-що.
2. Я не думаю, що вони (Україна) виграють.

І це він сказав за 10 секунд.
показати весь коментар
20.10.2025 19:25 Відповісти
Коби то тільки трампон... На планеті Земля настала Епоха Дурнів.
показати весь коментар
20.10.2025 19:29 Відповісти
Биполярка это другое, это смена настроений, то депрессивное, то очень возбужденное. Противоположные по смыслу суждения это какие то другие симптомы
показати весь коментар
20.10.2025 20:04 Відповісти
яйка Трампа в лещатах кремля. Просто крутанули трішки, Трапм і заспівав по іншому.
показати весь коментар
20.10.2025 20:15 Відповісти
те що він маразматик з деменцією то зрозуміло, а біполярка тут ні до чого...
показати весь коментар
20.10.2025 20:21 Відповісти
Наиболее точную и ёмкую характеристику Трампу дал историк Марк Солонин:

"Трамп - это самовлюблённый необучаемый ИДИОТ."
показати весь коментар
20.10.2025 21:30 Відповісти
Краснов успокойся уже - іди жри водку
показати весь коментар
20.10.2025 19:25 Відповісти
Шанс є - ти ж допоможеш путлєра задавити?
показати весь коментар
20.10.2025 19:28 Відповісти
Старий банкрот, і далі гадить в США і по Світу, на користь фсбшників орків!
показати весь коментар
20.10.2025 19:28 Відповісти
***** сказало трампону по телефону щоб багато на себе не брав. Компромат не горить.
показати весь коментар
20.10.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 19:31 Відповісти
Якщо програє Україна то програє і сша і Європа. На Україну зараз весь світ а особливо Азія і ближній схід дивляться як на індикатор чи готове НАТО протистояти дикому сходу
показати весь коментар
20.10.2025 19:31 Відповісти
Треба здати собі справу з того, що на чолі Штатів - розумово й емоційно неповносправна особа. І відповідно орієнтуватися в часі й просторі.
показати весь коментар
20.10.2025 19:32 Відповісти
Пока в Белом доме сидит неполноценный идиот с биполярным расстройством, надо оставить всякие надежды на то, что США чем-то помогут Украине.

Евросоюз справится с проблемой помощи Украине без участия рыжего придурка-торгаша: Еврокомиссия уже приняла решение о выделении огромного пакета помощи Украине, который покрывает все потребности ВСУ на ближайшие 3 года .
показати весь коментар
20.10.2025 21:35 Відповісти
Маразм у діда, що поробиш
показати весь коментар
20.10.2025 19:32 Відповісти
«Не можу повірити, що я це сказав». Трамп.
показати весь коментар
20.10.2025 19:35 Відповісти
Перестаньте постити заяви цього ******, хай йде на *** зі своїми заявами, гандон.
показати весь коментар
20.10.2025 19:37 Відповісти
"Перестаньте постити заяви цього ******, хай йде на *** зі своїми заявами, гандон."

Очень правильный тезис. Респект.
показати весь коментар
20.10.2025 21:38 Відповісти
Донні, нарешті треба визначитися - або хрестик зняти, або труси вдягнути.
показати весь коментар
20.10.2025 19:38 Відповісти
Так він як Ригорович , на двух стільцях сидить
показати весь коментар
20.10.2025 20:49 Відповісти
консерватори США виявляються прихованими лівоцентристами ,просто білі комуністи ККК...
показати весь коментар
20.10.2025 19:38 Відповісти
Та отправьте уже деда на дурку, пусть с ним врачи разбираются, шизофрения у него или старческий маразм вкупе с деменцией...
показати весь коментар
20.10.2025 19:38 Відповісти
Довбо@об
показати весь коментар
20.10.2025 19:41 Відповісти
А чого рудий чорт не говорить про те хто на кого напав?
показати весь коментар
20.10.2025 19:42 Відповісти
Він забув.
показати весь коментар
20.10.2025 19:50 Відповісти
Шо з США трапилось... Попереднього під руки водили та показували куди дивитись, коли посміхатись та ін. А це не пам'ятає шо говорив вчора
показати весь коментар
20.10.2025 19:53 Відповісти
Хто хто Туркменія напала на Парагвай. Відвоювала 3000 миль океанського узбережжя. Він їх 168 разів помирив, за що Албанія йому дуже вдячна. Премію Шнобеля несіть скоріше і галоперидол разом. І сорочку.
показати весь коментар
20.10.2025 20:07 Відповісти
І нікуди від Трампа не дінешся а Венс ше більш намаханий
показати весь коментар
20.10.2025 19:44 Відповісти
Мало що залишилося від звивин у мізках , але страшніше інше - одна широка та глибока домінує ще вільніше - самозакохана нарцисоїдність . Тому й до язика доходить один лиш посил - про уособлення усіх світових проблем лиш в особистих відносинах узурпаторів при владі . БО ЯКЕ ЇХАЛО, ТАКИХ Й ЗДИБАЛО .
показати весь коментар
20.10.2025 19:51 Відповісти
100 відсотків потужників в гілці а в воєнкомати черг немає. Загадка якась.
показати весь коментар
20.10.2025 19:51 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 19:53 Відповісти
схоже цей тягомот трамп думає що він процесс контролює і він на правильній сторінці історії - хай не плаче, якщо доживе
показати весь коментар
20.10.2025 20:01 Відповісти
Його треба перепрограмувати до заводських налаштувань і запустити знову
показати весь коментар
20.10.2025 20:13 Відповісти
не, уже все ни мозг ни пиндюрик не заработает
показати весь коментар
20.10.2025 20:58 Відповісти
Руда божевільна скотина.
показати весь коментар
20.10.2025 20:14 Відповісти
Одно слово, ЧМО.
показати весь коментар
20.10.2025 20:41 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 20:50 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 20:51 Відповісти
під час війни стається "багато хорошого". Ахахах. Це коли війна йде не на твоїй території - забув додати президент США
показати весь коментар
20.10.2025 21:01 Відповісти
 
 