На фронте за сутки 202 боестолкновения, интенсивность боев не спадает. Самые горячие направления - Покровское и Александровское, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 20 октября 2025 года, на фронте произошло 202 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4364 обстрела, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4335 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Орехов Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1 130 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 37 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 235 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники российских оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также совершил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодези и Шандриголово.

На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русина Яра, Софиевки и Полтавки.

"На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономическое, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Зеленое, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Генштаб также информирует, что на Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отбили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

