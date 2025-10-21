Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о возможном блокировании Венгрией 19-го пакета санкций ЕС, якобы в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
"У нас нет таких планов, чтобы заблокировать его. Нам удалось исключить все те меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам", - сказал глава МИД Венгрии.
На вопрос Euractiv, участвовал ли он в обсуждении следующего раунда санкций против России, Сийярто ответил, что "не участвует в безумных вещах", аргументируя это тем, что санкционная политика ЕС провалилась, поскольку война России против Украины продолжается.
Ожидается, что европейские лидеры будут оказывать давление на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы тот снял вето на пакет мер во время встречи в Брюсселе в четверг, 23 октября. Фицо связал блокирование санкций с политикой ЕС по постепенному прекращению использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и, как ожидается, будет требовать уступок в обмен на свое согласие.
Министры иностранных дел стран ЕС обсудили способы усиления давления на российскую экономику в будущем пакете экономических санкций, но не смогли прийти к согласию относительно мер, которые сейчас находятся на рассмотрении. Австрия отказалась от своих оговорок еще в пятницу, 17 октября. Послы стран ЕС продолжат обсуждение этого вопроса.
Что будет включать 19 пакет санкций ЕС против РФ
19 сентября 2025 года был представлен 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который будет включать ряд новых ограничений в сферах энергетики, финансов и технологий. Этот пакет имеет целью усилить давление на Россию и ограничить ее экономические возможности. В частности предлагаются следующие ограничения:
Энергетический сектор
-
ЕС планирует полный запрет импорта российского СПГ на свои рынки до 1 января 2027 года, что на год раньше предварительно запланированного срока;
-
Вводятся санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти", включая замораживание активов и запрет транзакций;
-
В санкционный список добавляются 118 судов "теневого флота", которые помогают обходить ограничения на транспортировку российской нефти.
Финансовый сектор
-
Запрет транзакций для российских банков.
-
Санкции против криптоплатформ.
-
Ограничения для иностранных банков.
Также планируется ввести ограничения на транзакции с компаниями, расположенными в специальных экономических зонах, которые могут быть использованы для обхода санкций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль