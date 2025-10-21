РУС
Новости Венгрия блокирует санкции против РФ
1 040 8

Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

Венгрия не будет останавливать новый пакет санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о возможном блокировании Венгрией 19-го пакета санкций ЕС, якобы в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

"У нас нет таких планов, чтобы заблокировать его. Нам удалось исключить все те меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам", - сказал глава МИД Венгрии.

На вопрос Euractiv, участвовал ли он в обсуждении следующего раунда санкций против России, Сийярто ответил, что "не участвует в безумных вещах", аргументируя это тем, что санкционная политика ЕС провалилась, поскольку война России против Украины продолжается.

Ожидается, что европейские лидеры будут оказывать давление на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы тот снял вето на пакет мер во время встречи в Брюсселе в четверг, 23 октября. Фицо связал блокирование санкций с политикой ЕС по постепенному прекращению использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и, как ожидается, будет требовать уступок в обмен на свое согласие.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили способы усиления давления на российскую экономику в будущем пакете экономических санкций, но не смогли прийти к согласию относительно мер, которые сейчас находятся на рассмотрении. Австрия отказалась от своих оговорок еще в пятницу, 17 октября. Послы стран ЕС продолжат обсуждение этого вопроса.

Что будет включать 19 пакет санкций ЕС против РФ

19 сентября 2025 года был представлен 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который будет включать ряд новых ограничений в сферах энергетики, финансов и технологий. Этот пакет имеет целью усилить давление на Россию и ограничить ее экономические возможности. В частности предлагаются следующие ограничения:

Энергетический сектор

  • ЕС планирует полный запрет импорта российского СПГ на свои рынки до 1 января 2027 года, что на год раньше предварительно запланированного срока;

  • Вводятся санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти", включая замораживание активов и запрет транзакций;

  • В санкционный список добавляются 118 судов "теневого флота", которые помогают обходить ограничения на транспортировку российской нефти.

Финансовый сектор

  • Запрет транзакций для российских банков.

  • Санкции против криптоплатформ.

  • Ограничения для иностранных банков.

Также планируется ввести ограничения на транзакции с компаниями, расположенными в специальных экономических зонах, которые могут быть использованы для обхода санкций.

Венгрия (2191) санкции (11938) Сийярто Петер (383)
вони не паряться, бо основні санкції запрацюють тільки через два роки..
показать весь комментарий
21.10.2025 10:11 Ответить
Поки сонце зійде роса очі виїсть.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:41 Ответить
Насцато. Ввнтовка Драгунова
показать весь комментарий
21.10.2025 10:12 Ответить
Схоже на те, що проти санкцій виступають не тільки Угорщина та Словаччина, а й деякі інші країни ЄС. А Угорщина та Словаччина - гарне прикриття. Інакше цих кротів вже б давно нейтралізували...
показать весь комментарий
21.10.2025 10:13 Ответить
Блокувальники х#рові
показать весь комментарий
21.10.2025 10:17 Ответить
Історично доказано шо національний інтерес МУДЬЯрії - зрада союзників та бути разом з преступниками а згодом зрадити і їх.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:24 Ответить
А що, хтось сумнівався ?
показать весь комментарий
21.10.2025 10:27 Ответить
А там немає що блокувати. Хіба то санкції? Основний прибуток кацапів для лоставки доларів на війну - транспортування нафти морем, використовуючи як танкери країн G7+, так і так званий «тіньовий флот».
показать весь комментарий
21.10.2025 10:39 Ответить
 
 