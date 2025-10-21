УКР
Угорщина блокує санкції проти РФ
1 848 15

Угорщина не буде блокувати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Угорщина не зупинятиме новий пакет санкцій ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про можливе блокування Угорщиною 19-го пакета санкцій ЄС, нібито у зв’язку з майбутньою зустріччю Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"У нас немає таких планів, щоб заблокувати його. Нам вдалося виключити всі ті заходи, які суперечили б нашим національним інтересам", - сказав глава МЗС Угорщини.

На запитання Euractiv, чи брав він участь в обговоренні наступного раунду санкцій проти Росії, Сійярто відповів, що "не бере участі в божевільних речах", аргументуючи це тим, що санкційна політика ЄС провалилася, оскільки війна Росії проти України триває.

Очікується, що європейські лідери чинитимуть тиск на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, щоб той зняв вето на пакет заходів під час зустрічі в Брюсселі в четвер, 23 жовтня. Фіцо пов'язав блокування санкцій з політикою ЄС щодо поступового припинення використання автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і, як очікується, буде вимагати поступок в обмін на свою згоду.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили способи посилення тиску на російську економіку в майбутньому пакеті економічних санкцій, але не змогли дійти згоди щодо заходів, які наразі знаходяться на розгляді. Австрія відмовилася від своїх застережень ще у п'ятницю, 17 жовтня. Посли країн ЄС продовжать обговорення цього питання.

Що включатиме 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня 2025 року був представлений 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який включатиме низку нових обмежень у сферах енергетики, фінансів та технологій. Цей пакет має на меті посилити тиск на Росію та обмежити її економічні можливості. Зокрема пропонуються такі обмеження:

Енергетичний сектор: 

  • ЄС планує повну заборону імпорту російського ЗПГ на свої ринки до 1 січня 2027 року, що на рік раніше за попередньо запланований термін;

  • Запроваджуються санкції проти "Роснефти" та "Газпромнефти", включаючи заморожування активів та заборону транзакцій;

  • До санкційного списку додаються 118 суден "тіньового флоту", які допомагають обходити обмеження на транспортування російської нафти. 

Фінансовий сектор:

  • Заборона транзакцій для російських банків.

  • Санкції проти криптоплатформ.

  • Обмеження для іноземних банків.

Також планується ввести обмеження на транзакції з компаніями, розташованими в спеціальних економічних зонах, що можуть бути використані для обходу санкцій.

Автор: 

Угорщина (2551) санкції (12855) Сійярто Петер (425)
Топ коментарі
+3
вони не паряться, бо основні санкції запрацюють тільки через два роки..
показати весь коментар
21.10.2025 10:11 Відповісти
+3
Історично доказано шо національний інтерес МУДЬЯрії - зрада союзників та бути разом з преступниками а згодом зрадити і їх.
показати весь коментар
21.10.2025 10:24 Відповісти
+3
А там немає що блокувати. Хіба то санкції? Основний прибуток кацапів для лоставки доларів на війну - транспортування нафти морем, використовуючи як танкери країн G7+, так і так званий «тіньовий флот».
показати весь коментар
21.10.2025 10:39 Відповісти
21.10.2025 10:11 Відповісти
Поки сонце зійде роса очі виїсть.
показати весь коментар
21.10.2025 10:41 Відповісти
Насцато. Ввнтовка Драгунова
показати весь коментар
21.10.2025 10:12 Відповісти
Схоже на те, що проти санкцій виступають не тільки Угорщина та Словаччина, а й деякі інші країни ЄС. А Угорщина та Словаччина - гарне прикриття. Інакше цих кротів вже б давно нейтралізували...
показати весь коментар
21.10.2025 10:13 Відповісти
ну, виходить якби так і є, іноді вони потрібні ці ідіоти, щоб зняти з себе відповідальність..
показати весь коментар
21.10.2025 11:06 Відповісти
Блокувальники х#рові
показати весь коментар
21.10.2025 10:17 Відповісти
21.10.2025 10:24 Відповісти
А що, хтось сумнівався ?
показати весь коментар
21.10.2025 10:27 Відповісти
21.10.2025 10:39 Відповісти
Саме так, тіньовий флот ***** має світові масштаби і всім виходить начхати? Бачу єдиний вихід позбавити їх прибутку це відправляти на дно ті нафтові корита і пох що там скажуть, нам своє робить!
показати весь коментар
21.10.2025 11:10 Відповісти
Бо знають що до сраки ті санкції. А тим часом Україна вже не бомбить нафтопровід Недружба. От такий вам підкилимний договорнячок
показати весь коментар
21.10.2025 10:55 Відповісти
Там ще фіца є для підстраховки, вони свої вета узгоджують, казли мерзотні.
показати весь коментар
21.10.2025 11:12 Відповісти
Вроде как Физлицо подвердил, что не будет блокировать
показати весь коментар
21.10.2025 11:18 Відповісти
Мабуть щось у лісі здохло, або щось виторгували для себе
показати весь коментар
21.10.2025 12:37 Відповісти
Обсерято!
показати весь коментар
21.10.2025 11:17 Відповісти
 
 