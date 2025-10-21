Угорщина не буде блокувати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про можливе блокування Угорщиною 19-го пакета санкцій ЄС, нібито у зв’язку з майбутньою зустріччю Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"У нас немає таких планів, щоб заблокувати його. Нам вдалося виключити всі ті заходи, які суперечили б нашим національним інтересам", - сказав глава МЗС Угорщини.

На запитання Euractiv, чи брав він участь в обговоренні наступного раунду санкцій проти Росії, Сійярто відповів, що "не бере участі в божевільних речах", аргументуючи це тим, що санкційна політика ЄС провалилася, оскільки війна Росії проти України триває.

Очікується, що європейські лідери чинитимуть тиск на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, щоб той зняв вето на пакет заходів під час зустрічі в Брюсселі в четвер, 23 жовтня. Фіцо пов'язав блокування санкцій з політикою ЄС щодо поступового припинення використання автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і, як очікується, буде вимагати поступок в обмін на свою згоду.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили способи посилення тиску на російську економіку в майбутньому пакеті економічних санкцій, але не змогли дійти згоди щодо заходів, які наразі знаходяться на розгляді. Австрія відмовилася від своїх застережень ще у п'ятницю, 17 жовтня. Посли країн ЄС продовжать обговорення цього питання.

Що включатиме 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня 2025 року був представлений 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який включатиме низку нових обмежень у сферах енергетики, фінансів та технологій. Цей пакет має на меті посилити тиск на Росію та обмежити її економічні можливості. Зокрема пропонуються такі обмеження:

Енергетичний сектор:

ЄС планує повну заборону імпорту російського ЗПГ на свої ринки до 1 січня 2027 року, що на рік раніше за попередньо запланований термін;

Запроваджуються санкції проти "Роснефти" та "Газпромнефти", включаючи заморожування активів та заборону транзакцій;

До санкційного списку додаються 118 суден "тіньового флоту", які допомагають обходити обмеження на транспортування російської нафти.

Фінансовий сектор:

Заборона транзакцій для російських банків.

Санкції проти криптоплатформ.

Обмеження для іноземних банків.

Також планується ввести обмеження на транзакції з компаніями, розташованими в спеціальних економічних зонах, що можуть бути використані для обходу санкцій.

