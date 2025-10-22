РУС
Встреча Трампа и Путина в Будапеште
3 905 36

Трамп пообещал определиться со встречей с Путиным "за два дня"

Трамп намекнул, что решение о саммите с Путиным объявят в течение двух дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного решения относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Ранее Трамп говорил, что такая встреча должна пройти в Будапеште.

По словам американского лидера, он объявит, состоится ли встреча, "в течение двух дней". Он также добавил, что не хотел бы, чтобы переговоры были бесполезными.

Позже Трамп уточнил свою позицию: "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени".

Также читайте: Некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина в Будапеште, - Politico

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что саммит пытаются сорвать. По его словам, к моменту возможной встречи "будет много утечек и фейковых новостей".

В России же утверждают, что подготовка к встрече продолжается. Спецпредставитель Путина Дмитриев сообщил росСМИ, что "переговорный процесс не останавливался".

Ранее зарубежные медиа сообщили, что саммит могут перенести или отложить на неопределенное время.

+9
що знов Меланія принижувала ?
22.10.2025 00:49 Ответить
+9
Два тижні. Але це не точно.
22.10.2025 01:05 Ответить
+7
хай до перемовин знайдуть "Словарь идиом русского языка". Дуже згодиться, а то ще рік щомісяця прийдеться кататись на перемовини.
22.10.2025 00:57 Ответить
Обіщальник. Той ще чувак.
22.10.2025 00:48 Ответить
"за два дні" - щось новеньке для 🌮 Тако

.
22.10.2025 02:20 Ответить
Обісцяльник
22.10.2025 07:33 Ответить
що знов Меланія принижувала ?
22.10.2025 00:49 Ответить
Меланія файна жінка.
22.10.2025 00:52 Ответить
Дульче мелодіє. Софія Ротару.
22.10.2025 00:55 Ответить
Вдульче
22.10.2025 07:14 Ответить
хай до перемовин знайдуть "Словарь идиом русского языка". Дуже згодиться, а то ще рік щомісяця прийдеться кататись на перемовини.
22.10.2025 00:57 Ответить
Вдіваємо лижі. Снігу не має, правда. Ми як доктор.
22.10.2025 01:03 Ответить
"Стою на асфальті я в лижі взутий. Тільки лижі не їдуть, а я - довбанутий»(с).
22.10.2025 01:08 Ответить
22.10.2025 01:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tDpHSxy6BfQ

Коли Трампу хоча б хтось зачитає статтю The Telegraph про його вихляння перед ху... Допомогти не допоможе , а може вже налякає команда поряд ?
22.10.2025 01:04 Ответить
відшльопали 47-го перед усім світом па-зрослому
22.10.2025 01:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dIbsGghy9P8

"потомствєнний" енергетик Крутіхін розповідає Фейгіну як ефективніше добивати енергетику 3,.14дарашки , й дуже веселиться зі здобутків Українськи ЗСУ на фронті енергколапсу для 3,14дарашки.
22.10.2025 01:48 Ответить
Два тижні. Але це не точно.
22.10.2025 01:05 Ответить
А які?
22.10.2025 01:07 Ответить
Там у всій мага-команді нема жодної людини, яка б сказала Трампу, що він виглядає чмом з оцими вихилясами.
22.10.2025 01:20 Ответить
Черговий заглядач пукіну в очко миру?
22.10.2025 01:20 Ответить
ото ЧМО.
22.10.2025 01:40 Ответить
Трамп не допомагає Україні і не вводить проти РФ ніяких нових санкцій. Така ж бізнесова логіка як і з китайцями.

Трамп заявив, що не буде вводити мита проти КНР через закупівлю нафти з Росії.
Перегляд позиції Китаю щодо рідкоземельних металів та сої може призвести до зниження імпортних мит США на продукцію з КНР.
«Вони повинні дати нам щось», - підсумував Трамп.

Трансляція виступу Трампа велася на сайті Білого дому.
22.10.2025 01:41 Ответить
Логіка у Трампа дуже проста - хоч щось видурити для себе і залякати в стилі "гоп-стоп".
22.10.2025 08:14 Ответить
Трампа притискують європейці. Шкварчить, викручується, всіх за носа водить. Всі все розуміють, але ведуться.
22.10.2025 01:44 Ответить
Шестиразовий банкрот в США, трамп, пішов на сьомий ???
22.10.2025 01:49 Ответить
Два дні...дві неділі... В нього якісь проблеми і з числами і з головою. Президент не 47, а зеро. Багато даремного галасу.
22.10.2025 01:58 Ответить
Ну а що може прокукурікати старий пирдун, якому 79 років? Як кажуть, шо мале, шо старе, різниці нема. Так мале виросте і порозумнішає, а старе ніколи.
22.10.2025 07:48 Ответить
та він забуває штані із трусами знаяти перед тим як на унітаз сізти.
Про що воно може іще пібіцяти?
Лише про те що не обісцяцяне ссвої і америкононовсьські трусуселя трьох кольорові..
І то збреше.
22.10.2025 02:10 Ответить
Можливо. Але ***** йому своїх ,,постєльнічіх,,тобто, сральнічіх відправив. В нього їх багато. І штани знімуть, і на чемодан всадять.
22.10.2025 02:47 Ответить
Я не хочу марно витрачати час на зустріч з путіним - вона нічого не дасть, - Трамп
22.10.2025 03:10 Ответить
рудомордий анальний клован
22.10.2025 04:04 Ответить
длб(((
22.10.2025 04:26 Ответить
Що, знову у всьому винен Трамп? Звичайно він виглядає в цьому випадку як ідіот. Але наш президент не Трамп. Ми вибирали не Трампа. Здається перемогу в закінчення війни у 2019 році нам обіцяв не Трамп. А хто ж тоді був, що в нього повірило аж 73%? До нього немає питань? Ще саме головне, при тому що Трамп виглядає повним ідіотом, США мають найсильнішу армію в світі і Сенат та Конгрес. Не все там вирішує президент. На голови американців не впала жодна москальська ракета. То ж вони можуть гратися у вибори президентів, повноваження якого закінчаться за три роки, в можливо і раніше. А що буде з нами за ці три роки?
22.10.2025 06:20 Ответить
Дев'ять з половиною неділь
22.10.2025 07:35 Ответить
9 месяцев. Пора рожать
22.10.2025 07:54 Ответить
У Трампа немає вихилясів, мєтаній, передумувань та прочої маяччні. У нього план, і він його четко виконує. Ні санкцій, не зброї, рукопожатий Путін, давити Україну. Тількі дії визначають. Все інше - інфошум, балабольство,95-й квартал.
22.10.2025 07:41 Ответить
Амерканці можуть похвалитись, такого президента-ідіота, як Трампидло небуло і нема ніде в світі. Він мені нагадує повію з окружної, хто більше його похвалить, тому він і підставляє свою сраку.
22.10.2025 07:43 Ответить
22.10.2025 08:20 Ответить
 
 