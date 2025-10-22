Трамп пообещал определиться со встречей с Путиным "за два дня"

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного решения относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Ранее Трамп говорил, что такая встреча должна пройти в Будапеште.

По словам американского лидера, он объявит, состоится ли встреча, "в течение двух дней". Он также добавил, что не хотел бы, чтобы переговоры были бесполезными.

Позже Трамп уточнил свою позицию: "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени".

Также читайте: Некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина в Будапеште, - Politico

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что саммит пытаются сорвать. По его словам, к моменту возможной встречи "будет много утечек и фейковых новостей".

В России же утверждают, что подготовка к встрече продолжается. Спецпредставитель Путина Дмитриев сообщил росСМИ, что "переговорный процесс не останавливался".

Ранее зарубежные медиа сообщили, что саммит могут перенести или отложить на неопределенное время.

Больше читайте в нашем Telegram-канале