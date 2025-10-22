Трамп пообещал определиться со встречей с Путиным "за два дня"
Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного решения относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным пока нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Ранее Трамп говорил, что такая встреча должна пройти в Будапеште.
По словам американского лидера, он объявит, состоится ли встреча, "в течение двух дней". Он также добавил, что не хотел бы, чтобы переговоры были бесполезными.
Позже Трамп уточнил свою позицию: "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени".
Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что саммит пытаются сорвать. По его словам, к моменту возможной встречи "будет много утечек и фейковых новостей".
В России же утверждают, что подготовка к встрече продолжается. Спецпредставитель Путина Дмитриев сообщил росСМИ, что "переговорный процесс не останавливался".
Ранее зарубежные медиа сообщили, что саммит могут перенести или отложить на неопределенное время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Коли Трампу хоча б хтось зачитає статтю The Telegraph про його вихляння перед ху... Допомогти не допоможе , а може вже налякає команда поряд ?
"потомствєнний" енергетик Крутіхін розповідає Фейгіну як ефективніше добивати енергетику 3,.14дарашки , й дуже веселиться зі здобутків Українськи ЗСУ на фронті енергколапсу для 3,14дарашки.
Трамп заявив, що не буде вводити мита проти КНР через закупівлю нафти з Росії.
Перегляд позиції Китаю щодо рідкоземельних металів та сої може призвести до зниження імпортних мит США на продукцію з КНР.
«Вони повинні дати нам щось», - підсумував Трамп.
Трансляція виступу Трампа велася на сайті Білого дому.
Про що воно може іще пібіцяти?
Лише про те що не обісцяцяне ссвої і америкононовсьські трусуселя трьох кольорові..
І то збреше.