Трамп пообіцяв визначитись із зустріччю з Путіним "за два дні"
Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного рішення щодо його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним поки немає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам у Білому домі. Раніше Трамп казав, що така зустріч має пройти в Будапешті.
За словами американського лідера, він оголосить, чи відбудеться зустріч, "протягом двох днів". Він також додав, що не хотів би, щоб переговори були даремними.
Пізніше Трамп уточнив свою позицію: "Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу".
Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що саміт намагаються зірвати. За його словами, до моменту можливої зустрічі "буде багато витоків і фейкових новин".
У Росії ж стверджують, що підготовка до зустрічі триває. Спецпредставник Путіна Дмітрієв повідомив росЗМІ, що "переговорний процес не зупинявся".
Раніше зарубіжні медіа повідомили, що саміт можуть перенести або відкласти на невизначений час.
Коли Трампу хоча б хтось зачитає статтю The Telegraph про його вихляння перед ху... Допомогти не допоможе , а може вже налякає команда поряд ?
"потомствєнний" енергетик Крутіхін розповідає Фейгіну як ефективніше добивати енергетику 3,.14дарашки , й дуже веселиться зі здобутків Українськи ЗСУ на фронті енергколапсу для 3,14дарашки.
Трамп заявив, що не буде вводити мита проти КНР через закупівлю нафти з Росії.
Перегляд позиції Китаю щодо рідкоземельних металів та сої може призвести до зниження імпортних мит США на продукцію з КНР.
«Вони повинні дати нам щось», - підсумував Трамп.
Трансляція виступу Трампа велася на сайті Білого дому.
Про що воно може іще пібіцяти?
Лише про те що не обісцяцяне ссвої і америкононовсьські трусуселя трьох кольорові..
І то збреше.