Трамп пообіцяв визначитись із зустріччю з Путіним "за два дні"

Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного рішення щодо його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним поки немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам у Білому домі. Раніше Трамп казав, що така зустріч має пройти в Будапешті.

За словами американського лідера, він оголосить, чи відбудеться зустріч, "протягом двох днів". Він також додав, що не хотів би, щоб переговори були даремними.

Пізніше Трамп уточнив свою позицію: "Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу".

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що саміт намагаються зірвати. За його словами, до моменту можливої зустрічі "буде багато витоків і фейкових новин".

У Росії ж стверджують, що підготовка до зустрічі триває. Спецпредставник Путіна Дмітрієв повідомив росЗМІ, що "переговорний процес не зупинявся".

Раніше зарубіжні медіа повідомили, що саміт можуть перенести або відкласти на невизначений час.

