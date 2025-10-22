УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4138 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 331 22

Трамп пообіцяв визначитись із зустріччю з Путіним "за два дні"

Трамп натякнув, що рішення про саміт з Путіним оголосять протягом двох днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного рішення щодо його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним поки немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам у Білому домі. Раніше Трамп казав, що така зустріч має пройти в Будапешті.

За словами американського лідера, він оголосить, чи відбудеться зустріч, "протягом двох днів". Він також додав, що не хотів би, щоб переговори були даремними.

Пізніше Трамп уточнив свою позицію: "Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу".

Також читайте: Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті, - Politico

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що саміт намагаються зірвати. За його словами, до моменту можливої зустрічі "буде багато витоків і фейкових новин".

У Росії ж стверджують, що підготовка до зустрічі триває. Спецпредставник Путіна Дмітрієв повідомив росЗМІ, що "переговорний процес не зупинявся".

Раніше зарубіжні медіа повідомили, що саміт можуть перенести або відкласти на невизначений час.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Будапешт (72) Угорщина (2551) путін володимир (24993) саміт (835) Трамп Дональд (7475) переговори з Росією (1468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
хай до перемовин знайдуть "Словарь идиом русского языка". Дуже згодиться, а то ще рік щомісяця прийдеться кататись на перемовини.
показати весь коментар
22.10.2025 00:57 Відповісти
+4
Два тижні. Але це не точно.
показати весь коментар
22.10.2025 01:05 Відповісти
+3
що знов Меланія принижувала ?
показати весь коментар
22.10.2025 00:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обіщальник. Той ще чувак.
показати весь коментар
22.10.2025 00:48 Відповісти
"за два дні" - щось новеньке для 🌮 Тако

.
показати весь коментар
22.10.2025 02:20 Відповісти
що знов Меланія принижувала ?
показати весь коментар
22.10.2025 00:49 Відповісти
Меланія файна жінка.
показати весь коментар
22.10.2025 00:52 Відповісти
Дульче мелодіє. Софія Ротару.
показати весь коментар
22.10.2025 00:55 Відповісти
хай до перемовин знайдуть "Словарь идиом русского языка". Дуже згодиться, а то ще рік щомісяця прийдеться кататись на перемовини.
показати весь коментар
22.10.2025 00:57 Відповісти
Вдіваємо лижі. Снігу не має, правда. Ми як доктор.
показати весь коментар
22.10.2025 01:03 Відповісти
"Стою на асфальті я в лижі взутий. Тільки лижі не їдуть, а я - довбанутий»(с).
показати весь коментар
22.10.2025 01:08 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 01:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tDpHSxy6BfQ

Коли Трампу хоча б хтось зачитає статтю The Telegraph про його вихляння перед ху... Допомогти не допоможе , а може вже налякає команда поряд ?
показати весь коментар
22.10.2025 01:04 Відповісти
відшльопали 47-го перед усім світом па-зрослому
показати весь коментар
22.10.2025 01:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dIbsGghy9P8

"потомствєнний" енергетик Крутіхін розповідає Фейгіну як ефективніше добивати енергетику 3,.14дарашки , й дуже веселиться зі здобутків Українськи ЗСУ на фронті енергколапсу для 3,14дарашки.
показати весь коментар
22.10.2025 01:48 Відповісти
Два тижні. Але це не точно.
показати весь коментар
22.10.2025 01:05 Відповісти
А які?
показати весь коментар
22.10.2025 01:07 Відповісти
Там у всій мага-команді нема жодної людини, яка б сказала Трампу, що він виглядає чмом з оцими вихилясами.
показати весь коментар
22.10.2025 01:20 Відповісти
Черговий заглядач пукіну в очко миру?
показати весь коментар
22.10.2025 01:20 Відповісти
ото ЧМО.
показати весь коментар
22.10.2025 01:40 Відповісти
Трамп не допомагає Україні і не вводить проти РФ ніяких нових санкцій. Така ж бізнесова логіка як і з китайцями.

Трамп заявив, що не буде вводити мита проти КНР через закупівлю нафти з Росії.
Перегляд позиції Китаю щодо рідкоземельних металів та сої може призвести до зниження імпортних мит США на продукцію з КНР.
«Вони повинні дати нам щось», - підсумував Трамп.

Трансляція виступу Трампа велася на сайті Білого дому.
показати весь коментар
22.10.2025 01:41 Відповісти
Трампа притискують європейці. Шкварчить, викручується, всіх за носа водить. Всі все розуміють, але ведуться.
показати весь коментар
22.10.2025 01:44 Відповісти
Шестиразовий банкрот в США, трамп, пішов на сьомий ???
показати весь коментар
22.10.2025 01:49 Відповісти
Два дні...дві неділі... В нього якісь проблеми і з числами і з головою. Президент не 47, а зеро. Багато даремного галасу.
показати весь коментар
22.10.2025 01:58 Відповісти
та він забуває штані із трусами знаяти перед тим як на унітаз сізти.
Про що воно може іще пібіцяти?
Лише про те що не обісцяцяне ссвої і америкононовсьські трусуселя трьох кольорові..
І то збреше.
показати весь коментар
22.10.2025 02:10 Відповісти
 
 