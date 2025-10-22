РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9037 посетителей онлайн
Новости Закон о направлении ВСУ за границу
2 068 9

Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

Подразделения ВСУ могут отправлять в другие государства

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4629-IX, которым предлагают разрешить направлять подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий проект закона Верховная Рада приняла 9 октября 2025 года.

"Предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

Реализация Закона будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - рассказали в Раде.

Читайте также: Программа "Контракт 18-24" расширена: в нее включили все боевые подразделения Сил обороны

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что "в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины".

Читайте также: Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ за границу в период военного положения

Куда могут направить военных?

Президент предлагал парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в:

Турецкую Республику:

  • корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетьман Іван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

  • противоминный корабль "Черкаси" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Чернігів" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Маріуполь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Мелітополь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Генічеськ" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

законопроект (3294) Зеленский Владимир (22348) ВСУ (7032)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на москву ?
показать весь комментарий
22.10.2025 10:27 Ответить
Приднестровье?
показать весь комментарий
22.10.2025 10:36 Ответить
У 2024 році мій був у Великій Британії. Приймали гарно, дали добре спорядження, але 80% чому їх навчали - це застаріла тактика!
Після того, як у мінус 18, хлопці понад 30 діб, без ротації, відбивалися у Торецьку - можуть навчати все НАТО....
показать весь комментарий
22.10.2025 10:37 Ответить
Вчили по "застарілій тактиці"? Ви впевнені? Як на мене, то вся тактика НАТО всіх часів берегти людей. Спочатку літаками та ракетами все перетворюють на сміття, а потім тільки запускають піхоту. Якраз в нас цей необхідний елемент - авіація і ракети були відсутні.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:05 Ответить
Це думка капітана, якого Главком нагородив місяць тому...
показать весь комментарий
22.10.2025 11:10 Ответить
альо..4-кратний Ухилянт Оманська Гнида, як там потужно-геніальна Курська операсьйон ?
показать весь комментарий
22.10.2025 10:38 Ответить
Так, майже всіх навчених воювати по стандартах НАТО, з новітньою НАТОвською технікою, найкращі бригади 80-ту, 95-ту та інші Зелений чотирьохразовий генералісімус-ухилят утилізував в Курській області. А ті, що потрапили в полорн проходять концтабори кацапів знущать та принижень.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:03 Ответить
Тобто по-Вашому тільки кацапи вбивали наших на курщині, а наші ні?
показать весь комментарий
22.10.2025 11:08 Ответить
Вже забули? Ви будете в захваті від того, на що ми згодом обміняємо ті території!
показать весь комментарий
22.10.2025 11:16 Ответить
 
 