Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4629-IX, которым предлагают разрешить направлять подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию.

Соответствующий проект закона Верховная Рада приняла 9 октября 2025 года.

Соответствующий проект закона Верховная Рада приняла 9 октября 2025 года.

"Предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.



Реализация Закона будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - рассказали в Раде.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что "в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины".

Куда могут направить военных?

Президент предлагал парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в:

Турецкую Республику:

корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетьман Іван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль "Черкаси" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Чернігів" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Маріуполь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мелітополь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Генічеськ" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

