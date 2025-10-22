Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4629-IX, которым предлагают разрешить направлять подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий проект закона Верховная Рада приняла 9 октября 2025 года.
"Предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.
Реализация Закона будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - рассказали в Раде.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что "в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины".
Куда могут направить военных?
Президент предлагал парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в:
Турецкую Республику:
- корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетьман Іван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
- противоминный корабль "Черкаси" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Чернігів" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Маріуполь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мелітополь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Генічеськ" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
Після того, як у мінус 18, хлопці понад 30 діб, без ротації, відбивалися у Торецьку - можуть навчати все НАТО....