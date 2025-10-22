Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 4629-IX, яким пропонують дозволити направляти підрозділи ЗСУ до Туреччини та Великої Британії.

Відповідний проєкт закону Верховна Рада ухвалила 9 жовтня 2025 року.

"Передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.



Реалізація Закону сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - пояснили у Раді.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалось, що "у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України".

Куди можуть направити військових?

Президент пропонував парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до:

Турецької Республіки:

корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

