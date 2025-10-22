УКР
Закон про направлення ЗСУ за кордон
Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

Підрозділи ЗСУ можуть відправляти до інших держав

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 4629-IX, яким пропонують дозволити направляти підрозділи ЗСУ до Туреччини та Великої Британії.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний проєкт закону Верховна Рада ухвалила 9 жовтня 2025 року.

"Передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

Реалізація Закону сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - пояснили у Раді.

Програму "Контракт 18-24" розширено: до неї включили всі бойові підрозділи Сил оборони

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалось, що "у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України".

Рада почала розглядати держбюджет на 2026 рік у першому читанні

Куди можуть направити військових?

Президент пропонував парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до:

Турецької Республіки:

  • корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

законопроєкт (3738) Зеленський Володимир (25911) ЗСУ (8047)
на москву ?
показати весь коментар
22.10.2025 10:27 Відповісти
Приднестровье?
показати весь коментар
22.10.2025 10:36 Відповісти
У 2024 році мій був у Великій Британії. Приймали гарно, дали добре спорядження, але 80% чому їх навчали - це застаріла тактика!
Після того, як у мінус 18, хлопці понад 30 діб, без ротації, відбивалися у Торецьку - можуть навчати все НАТО....
показати весь коментар
22.10.2025 10:37 Відповісти
Вчили по "застарілій тактиці"? Ви впевнені? Як на мене, то вся тактика НАТО всіх часів берегти людей. Спочатку літаками та ракетами все перетворюють на сміття, а потім тільки запускають піхоту. Якраз в нас цей необхідний елемент - авіація і ракети були відсутні.
показати весь коментар
22.10.2025 11:05 Відповісти
Це думка капітана, якого Главком нагородив місяць тому...
показати весь коментар
22.10.2025 11:10 Відповісти
альо..4-кратний Ухилянт Оманська Гнида, як там потужно-геніальна Курська операсьйон ?
показати весь коментар
22.10.2025 10:38 Відповісти
Так, майже всіх навчених воювати по стандартах НАТО, з новітньою НАТОвською технікою, найкращі бригади 80-ту, 95-ту та інші Зелений чотирьохразовий генералісімус-ухилят утилізував в Курській області. А ті, що потрапили в полорн проходять концтабори кацапів знущать та принижень.
показати весь коментар
22.10.2025 11:03 Відповісти
Тобто по-Вашому тільки кацапи вбивали наших на курщині, а наші ні?
показати весь коментар
22.10.2025 11:08 Відповісти
Вже забули? Ви будете в захваті від того, на що ми згодом обміняємо ті території!
показати весь коментар
22.10.2025 11:16 Відповісти
 
 