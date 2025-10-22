Сутки на Черниговщине: 4 человека погибли, 11 ранены. Разрушены дома, больница и энергообъекты. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 21 октября 2025 года, войска РФ обстреливали Черниговскую область. Поражено несколько энергообъектов и инфраструктурные объекты на территории области. Четверо погибших и 11 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Обстрелы

Вчера днем под массированной комбинированной атакой оказался Новгород-Сиверский. Вражеские снаряды и беспилотники били прямо по центру города, по гражданским.

Жертвы обстрелов

Четверо погибших. Количество пострадавших возросло до 11 человек. Среди них - 10-летний ребенок, который сейчас в тяжелом состоянии находится в областной больнице.

Трое раненых также доставлены в областные медучреждения, остальные - в Новгород-Сиверской ЦГБ или на амбулаторном лечении.

Разрушения

Огнем уничтожен дом. Еще 9 жилых домов повреждены. Разрушений много: больница, лицей,"Нова пошта", кафе, гражданские машины и медицинский транспорт.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 94 удара по 28 населенным пунктам в приграничье.

Ситуация в энергосистеме

Агрессор ударил по энергообъектам в трех общинах - в Корюковском и Новгород-Сиверском районах.

