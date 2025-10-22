Не задекларировал имущество на 2 млн грн: экс-главе Тернопольского облсовета Головко назначен штраф 68 тыс. грн

ВАКС признал бывшего председателя Тернопольского облсовета виновным в недостоверном декларировании. Он не указал имущество на более чем 2 млн грн. Назначен штраф 68 тыс. грн и год запрета на должности.

"22 октября 2025 года ВАКС огласил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета, обвиняемому в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции"", - говорится в сообщении.

Какой приговор вынесли Головко

Согласно приговору суда бывший чиновник признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, и назначено наказание в виде 68 тыс. гривен штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком один год.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела:

В рамках досудебного расследования установлено, что обвиняемый в декларациях за 2022-2023 годы не отразил сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежавшей его матери, однако которую он использовал вместе с членами семьи.

Кроме того, в декларацию за 2022 год лицо не внесло информацию о денежных средствах на банковском счете, а также о нежилых помещениях, а именно парковочном месте, автомойке и кладовой, принадлежащих членам его семьи.

Общая сумма незадекларированного имущества за 2022 год составляет 2,2 млн грн, за 2023 год - более 2 млн грн.

Заметим, что постановлением ВАКС от 21 августа 2025 года уголовное производство в части недостоверного декларирования за 2023 год закрыто на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, в связи с законодательными изменениями, которые подняли порог наступления уголовной ответственности (с 500 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), которые имели обратное действие во времени, поскольку улучшали его положение.

Кроме того, приговором ВАКС от 18 июня 2025 года бывший председатель Тернопольского областного совета признан виновным в просьбе предоставить и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Дело Головко

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.